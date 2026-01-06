Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

(.)

6 ene (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Eni y Repsol batallan por pagos de gas por 6.000 millones de dólares en Venezuela, según el Financial Times (Reuters); Repsol aguarda el plácet de EEUU para volver a exportar petróleo desde Venezuela (Cinco Días)

* BBVA está ⁠en conversaciones con ING para vender su negocio en Rumanía, ⁠según medios locales (Cinco Días); ING negocia con BBVA la compra de la filial de Garanti en Rumanía (El Confidencial)

* Telefónica, obligada a maniobrar en el avispero venezolano (Expansión); Telefónica enfila su marcha de Colombia tras la salida del Estado de Coltel (Cinco Días)

* EEUU adjudica contratos de ⁠radar a ‌Indra y RTX (Reuters)

* Santander ​coloca 2.000 millones en deuda a doble tramo (Expansión)

* FCC construirá una pista del aeropuerto Rey Salman en Riad (Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Nicolás Maduro, el ​derrocado presidente de Venezuela, se declaró inocente el lunes de cargos de narcotráfico tras su captura por fuerzas de Estados Unidos (Reuters)

* Los aliados de Ucrania ‌se reúnen en París, tratando de ultimar en la medida de lo posible sus contribuciones a ‌las futuras garantías de seguridad para tranquilizar a Kiev en caso de ​un alto el fuego con Rusia, dijeron diplomáticos y autoridades (Reuters)

* Las cadenas de tiendas de Reino Unido subieron sus precios más rápidamente el mes pasado y podrían tener dificultades para evitar nuevas subidas en 2026 debido al aumento de los costes, según el Consorcio Británico de Minoristas (Reuters)

*AGENDA*

BANCOS CENTRALES

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, preside un panel en la "Conferencia sobre el sistema monetario internacional y los pagos internacionales. Tendencias recientes y desafíos por delante", organizada por el Banco de Francia y el Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital de Francia, en el marco de la presidencia francesa del G7, en París (0815 GMT).

* Tom Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, pronuncia un discurso en el Pronóstico económico 2026 de la Cámara de Raleigh (1300 GMT).

OTROS ⁠EVENTOS

* Hassan Sheikh Mohamud, presidente de Somalia, realiza una visita oficial a Turquía.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar interanual , dic: Previsto 0,8; Anterior 0,8.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar mensual , dic: Previsto 0,1; ​Anterior -0,2.

* 0845 Francia – IPC preliminar interanual sin desestacionalizar , dic: Previsto 0,9; Anterior 0,9.

* 0845 Francia – IPC preliminar mensual sin desestacionalizar , dic: Previsto 0,2; Anterior -0,2.

* 0915 España – PMI de servicios, dic: Previsto 54,5; Anterior 55,6.

* 0950 Francia – PMI servicios HCOB, dic: Previsto 50,2; Anterior 50,2.

* 0950 Francia – PMI compuesto HCOB, dic: Previsto 50,1; Anterior 50,1.

* 0955 Alemania – PMI servicios HCOB, dic: Previsto 52,6; Anterior 52,6.

* 0955 Alemania – PMI compuesto final HCOB, dic: Previsto 51,5; Anterior 51,5.

* 1000 Eurozona – PMI servicios final HCOB, dic: Previsto 52,6; Anterior 52,6.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto final HCOB, dic: Previsto 51,9; Anterior 51,9.

* 1030 Reino Unido – PMI de servicios S&P Global , dic: Previsto 52,1; Anterior 52,1.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto: producción S&P Global , dic: Previsto 52,1; ⁠Anterior 52,1.

* 1030 Reino Unido – Activos de reserva total, dic: Anterior 222.488.530.000.

* 1400 Alemania – IPC preliminar mensual, dic: Previsto 0,2; Anterior -0,2.

* 1400 Alemania – IPC preliminar interanual, dic: Previsto 2,0; Anterior ​2,3.

* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar mensual , dic: Previsto 0,4; Anterior -0,5.

* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar interanual , dic: Previsto 2,2; Anterior 2,6.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 3 ene: Anterior 7,6.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto final S&P Global , dic: Anterior 53,0.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios final S&P Global , dic: Anterior 52,9.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana ‍29 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 29 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 29 dic.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 29 dic.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 6 puntos, un 0,1%, los del índice alemán DAX ganaban 52 unidades, un 0,21%, y los del británico FTSE 100 crecían 38 puntos, un 0,38%, a las 0600 GMT.

* Las bolsas asiáticas prolongaban el martes su escalada a niveles récord, tomando el testigo de Wall Street, donde las ganancias de ​las petroleras y los valores financieros ayudaron al índice industrial Dow Jones a alcanzar un máximo histórico.

* Los precios del petróleo caían el martes ante las expectativas de una amplia oferta mundial en un contexto de debilidad de la demanda y mientras el mercado sopesa la perspectiva de una mayor producción de crudo venezolano tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de EEUU.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE ‍Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)