Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

6 feb (Reuters) -

* Sabadell confirma previsiones del plan estratégico tras reducción interanual del 27% en el beneficio del cuarto trimestre (Reuters)

* Sabadell nombra consejero delegado a Marc Armengol (Reuters)

* El Gobierno plantea a Indra la compra de un 51% de Escribano sin fusión (Cinco Días); Sepi exige a Indra alternativas a la fusión para comprar Escribano (Expansión)

* Berkeley presenta una reclamación de US$1.250 millones contra España por el bloqueo del proyecto de uranio de Salamanca (Reuters)

* Adif contrata por emergencia a OHLA para la reparación de la línea de AVE de Adamuz (El Economista)

* Las acciones de las empresas estadounidenses de software y servicios de datos prolongaban su caída por séptima sesión consecutiva, ante la preocupación de los inversores de que las herramientas de inteligencia artificial puedan trastocar el sector (Reuters)

* El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó una oferta de su homólogo ruso para prorrogar voluntariamente los límites al despliegue de armas nucleares estratégicas tras la expiración del tratado que las mantuvo bajo control durante más de dos décadas (Reuters)

* Irán y Estados Unidos se disponen a celebrar en Omán unas negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, pero una disputa sobre la agenda indica que podría ser difícil avanzar ante la amenaza de una guerra regional en Oriente Próximo (Reuters)

* Banco Sabadell publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

* Kazuyuki Masu, miembro de la junta del Banco de Japón, pronuncia un discurso en una reunión con líderes locales en Ehime (0130 GMT).

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, habla sobre el euro digital en un evento organizado por el eurodiputado Michalis Hadjipantela en Chipre (0645 GMT).

* Reunión del consejo general del Riksbank (1200 GMT).

* Philip Jefferson, vicepresidente de la Reserva Federal, habla sobre las perspectivas económicas y la dinámica de inflación por el lado de la oferta ante la Brookings Institution, en Washington (1700 GMT).

* Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, inaugura un consulado en Groenlandia.

* El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reúne con Ignazio Cassis, ministro de Asuntos Exteriores de Suiza.

* 0800 Alemania – Producción industrial mensual, dic 2025: Previsto -0,3%; Anterior 0,8%.

* 0800 Alemania – Producción industrial interanual ajustada, dic 2025: Anterior 0,76%.

* 0800 Alemania – Exportaciones mensual ajustado, dic 2025: Previsto 1,0%; Anterior -2,5%.

* 0800 Alemania – Importaciones mensual ajustado, dic 2025: Previsto 0,2%; Anterior 0,8%.

* 0800 Alemania – Balanza comercial EUR ajustada, dic 2025: Previsto 14,1; Anterior 13,1.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax mensual, ene 2026: Anterior -0,6%.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax interanual, ene 2026: Anterior 0,3%.

* 0845 Francia – Activos de reserva total, ene 2026: Anterior 362.743.

* 0845 Francia – Balanza comercial EUR ajustada, dic 2025: Anterior -4,17.

* 0845 Francia – Importaciones, EUR, dic 2025: Anterior 56,392.

* 0845 Francia – Exportaciones, EUR, dic 2025: Anterior 52,226.

* 0900 España – Producción industrial ajustada interanual, dic 2025: Anterior 4,5%.

* 1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich preliminar, feb 2026: Previsto 55,0; Anterior 56,4.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich preliminar, feb 2026: Previsto 54,9; Anterior 55,4.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich preliminar, feb 2026: Previsto 56,7; Anterior 57,0.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año preliminar U Mich, feb 2026: Anterior 4,0%.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años preliminar U Mich, feb 2026: Anterior 3,3%.

* 2100 Estados Unidos – Crédito al consumidor, dic 2025: Previsto 8,0; Anterior 4,23.

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 7 puntos, un 0,12%, los del índice alemán DAX subían 67 puntos, un 0,27% y los del británico FTSE 100 bajaban 30 puntos, un 0,29% a las 0600 GMT.

* Las bolsas mundiales prolongaban su caída por tercer día consecutivo el viernes, a medida que se intensificaban las ventas en Wall Street, con grandes dosis de volatilidad en los metales preciosos y las criptomonedas.

* Los futuros del crudo estadounidense subían ligeramente el viernes, pero se encaminaban hacia su primera caída semanal en siete semanas, mientras las preocupaciones sobre el suministro se atenuaban y los inversores se centraban en el resultado de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Omán.

