Buenos días en los mercados - informe de preapertura

* Repsol calcula recuperar 4.550 millones en Venezuela (Expansión)

* Digi ampliará capital en 200 millones para su salida a Bolsa (Expansión); Digi enfría su salida a bolsa por la crisis de Irán y amplía capital hasta en 200 millones (El Economista)

* El administrador de Urbas fuerza la vuelta ‌del auditor y alerta del agujero en las cuentas (El Confidencial)

* ‌Iberdrola y ⁠Endesa paran sus nucleares en un nuevo choque con REE y el Gobierno (El Confidencial)

* Neinor alcanza el 97% de Aedas como resultado de la opa (Reuters)

* El presidente estadounidense, Donald Trump, animó a las fuerzas kurdas iraníes en Irak a lanzar ataques contra Irán a medida que se ampliaba el conflicto en Oriente Medio, mientras Azerbaiyán advertía de ​que tomaría represalias ⁠por haber sido blanco de misiles ⁠iraníes (Reuters)

* Emirates y Etihad Airways reanudaron el viernes sus limitados horarios de vuelos a las principales ciudades del mundo desde sus centros de operaciones en Emiratos Árabes Unidos, aunque la continua amenaza de ​los misiles ejerció presión sobre las aerolíneas, que se apresuraron a dar cabida a los viajeros (Reuters)

* Un juez estadounidense se reunirá a puerta cerrada con abogados del Gobierno el viernes para tratar de ‌acordar un proceso de devolución de hasta 175.000 millones de dólares en aranceles recaudados ilegalmente, una reunión que un funcionario judicial describió ​como una "conferencia de conciliación" (Reuters)

* Pierre Wunsch, gobernador del Banco Nacional de Bélgica, interviene. (1000 GMT)

* ​Christine Lagarde, presidenta del BCE, imparte una conferencia para estudiantes de Renzo Piano en el Politécnico de Milán. (1000 GMT)

* Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, presenta en la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Bancaria Europea (EBF), en Fráncfort, Alemania (1330 GMT).

* Mary Daly, presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, y Anna Paulson, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, participan en el panel "El valor de los datos del sector privado para la política monetaria de EEUU" en el Foro de Política Monetaria de Estados Unidos 2026, organizado por la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, en Nueva York. (1515 GMT)

* Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo ​del BCE, ofrece el discurso principal en el Foro de Política Monetaria de la Booth School of Business, en Nueva York, EEUU (1700 GMT).

* Susan Collins, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, pronuncia el discurso principal en el evento Previsiones 2026 de la Cámara Regional de Springfield, en Springfield, Massachusetts. (1820 GMT)

* Beth ⁠Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, participa en el panel "Sobre el estatus de refugio del dólar" antes del Foro de Política Monetaria de Estados Unidos 2026, en Nueva York (1830 GMT).

* Andrew Hauser, subgobernador del Banco de la Reserva de Australia, interviene y participa ‌en un panel en el Foro de Política Monetaria de Estados Unidos 2026, en Nueva York (1830 GMT).

* El primer ministro canadiense, Mark Carney, se reúne con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una visita a Tokio.

* El ministro de Finanzas de Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, hablará en una rueda de prensa. El ministro dará a los medios de comunicación la oportunidad de formular diversas preguntas sobre la economía, a las 0930 GMT.

* España y Portugal celebran una cumbre bilateral en La Rábida, Huelva, España.

* 0800 Alemania – Pedidos industriales mensual, ene: Previsto -4,3; Anterior 7,8.

* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual ajustado, ene: Anterior 13,7.

* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, ene: Anterior 111,5.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax mensual , feb: Previsto 0,3; Anterior 0,7.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax interanual, feb: Previsto 0,9; Anterior 1,0.

* 0845 Francia – Activos de reserva total, feb: Anterior 409.263.000.000.

* ‌1100 Eurozona – Empleo general final, 4TR: Anterior 172.516.600.

* 1100 Eurozona – Empleo final interanual, 4TR: Previsto 0,6; Anterior 0,6.

* 1100 Eurozona – Empleo final trimestral, 4TR: Previsto 0,2; Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – PIB revisado trimestral, 4TR: Previsto 0,3; Anterior ⁠0,3.

* 1100 Eurozona – PIB revisado interanual, 4TR: Previsto 1,3; Anterior 1,3.

* 1430 Estados Unidos – Empleo no agrícola, feb: Previsto 59.000; Anterior 130.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas privadas, feb: Previsto 65.000; Anterior 172.000.

* 1430 Estados ‌Unidos – Nóminas manufactureras, feb: Previsto 3.000; Anterior 5.000.

* 1430 Estados Unidos – Empleos Estado, feb: Anterior -42.000.

* 1430 Estados Unidos – Tasa de desempleo, feb: Previsto 4,3; Anterior 4,3.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio ⁠mensual , feb: Previsto 0,3; Anterior 0,4.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio interanual , feb: Previsto 3,7; Anterior 3,7.

* 1430 Estados Unidos – Horas promedio semanales ⁠trabajadas , feb: Previsto 34,3; Anterior 34,3.

* 1430 Estados Unidos – Participación fuerza laboral , feb: Anterior 62,5.

* 1430 Estados Unidos – Subempleo U6, feb: Anterior 8,0.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual , ene: Previsto -0,3; Anterior 0,0.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual, ene: Previsto 0,0; Anterior 0,0.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, ene.

* 1430 Estados Unidos – Control minorista, ene: Previsto 0,2; Anterior -0,1.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual , dic: Previsto 0,1; Anterior 0,1.

* 2100 Estados Unidos – Crédito al consumidor, ene: Previsto 12.000.000.000; Anterior 24.050.000.000.

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 56 puntos, hasta los 5.827, los futuros del FTSE sumaban 39,5 puntos, hasta los 10.422,5, ‌y los futuros del DAX alemán ganaban 208 puntos, hasta los 23.990, a las 0530 GMT.

* ​Las bolsas asiáticas se encaminaban hacia su mayor caída semanal en seis años, en una semana turbulenta para los mercados mundiales, mientras el conflicto en Oriente Medio no daba señales de remitir.

* Los precios del petróleo descendían por primera vez en seis días, en un momento en que el Gobierno de Estados Unidos está sopesando la posibilidad de intervenir en el mercado de futuros para frenar la subida de los precios y ha concedido exenciones para la compra de petróleo ruso con el fin de aliviar las restricciones de suministro derivadas de ‌la guerra en Oriente Medio.

