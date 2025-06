Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

6 jun (Reuters) -

EMPRESAS

ACS crece en EEUU con un centro de convenciones de 3250 millones (Expansión)

Grifols reorganiza las comisiones del consejo y da entrada a la familia (Expansión); Grifols plantea volver a pagar dividendo este mismo año (El Economista)

Las eléctricas plantearán en junio una prórroga nuclear sin contrapartidas (Cinco Días)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con cortar los contratos públicos a las empresas de Elon Musk y el hombre más rico del mundo sugirió que Trump debería ser sometido a un juicio político (Reuters)

El crecimiento del empleo en EEUU probablemente se desaceleró considerablemente en mayo, ya que las empresas tuvieron que lidiar con los vientos en contra de la incertidumbre arancelaria, pero probablemente no lo suficiente como para que una cautelosa Reserva Federal reanude el recorte de los tipos de interés a corto plazo (Reuters)

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, estrecharon lazos durante una amistosa reunión en la Casa Blanca el jueves, con conversaciones sobre Ucrania, comercio y tropas, pero sin el ruido que caracterizó otras visitas de líderes extranjeros al Despacho Oval (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

Mensaje en vídeo de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en un acto conmemorativo del 75º aniversario de la Confederación Internacional de Bancos Populares (CIBP) en Marsella, Francia. (0830 GMT)

OTROS EVENTOS

El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Roma. * Visita de Estado del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Francia, donde se encontrará con el presidente Emmanuel Macron. Ambos asistirán a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que se celebrará la semana siguiente en Niza.

DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEIP=ECI Industrial Output MM Apr -1.0% 3.0% 08:00 Germany DEIPY=ECI Industrial Production YY SA Apr -0.42% 08:00 Germany DEEXPY=ECI Exports MM SA Apr -0.7% 1.1% 08:00 Germany DEIMY=ECI Imports MM SA Apr 0.5% -1.4% 08:00 Germany DETBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Apr 20.0B 21.1B 08:00 United Kingdom GBHHP=ECI Halifax House Prices MM May -0.1% 0.3% 08:00 United Kingdom GBHHPY=ECI Halifax House Prices YY May 2.95% 3.20% 08:45 France FRCA=ECI Current Account Apr 1.4B 08:45 France FRIP=ECI Industrial Output MM Apr 0.2% 0.2% 08:45 France FRRAST=ECI Reserve Assets Total May 303,057M 08:45 France FRTBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Apr -6.248B 08:45 France FRIMP=ECI Imports, EUR Apr 58.799B 08:45 France FREXP=ECI Exports, EUR Apr 52.551B 11:00 Euro Zone EUEMPO=ECI Employment Overall Final Q1 169,974.4k 11:00 Euro Zone EUEMPY=ECI Employment Final YY Q1 0.8% 0.8% 11:00 Euro Zone EUEMPQ=ECI Employment Final QQ Q1 0.3% 0.3% 11:00 Euro Zone EUGDP=ECI GDP Revised QQ Q1 0.4% 0.3% 11:00 Euro Zone EUGDPY=ECI GDP Revised YY Q1 1.2% 1.2% 11:00 Euro Zone EURSL=ECI Retail Sales MM Apr 0.1% -0.1% 11:00 Euro Zone EURSLY=ECI Retail Sales YY Apr 1.3% 1.5% 14:30 United States USNFAR=ECI Non-Farm Payrolls May 130k 177k 14:30 United States USPRP=ECI Private Payrolls May 120k 167k 14:30 United States USMFP=ECI Manufacturing Payrolls May -5k -1k 14:30 United States USGOV=ECI Government Payrolls May 10k 14:30 United States USUNR=ECI Unemployment Rate May 4.2% 4.2% 14:30 United States USAVGE=ECI Average Earnings MM May 0.3% 0.2% 14:30 United States USAVHE=ECI Average Earnings YY May 3.7% 3.8% 14:30 United States USWRKW=ECI Average Workweek Hrs May 34.3 34.3 14:30 United States USLBFB=ECI Labor Force Partic May 62.6% 14:30 United States USUDEP=ECI U6 Underemployment May 7.8% 21:00 United States USCRED=ECI Consumer Credit Apr 10.00B 10.17B *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 13 puntos, hasta los 5399, los del FTSE cedían 14,5 unidades, hasta los 8803,5, y los del DAX alemán caían 64 puntos, hasta los 24.284, a las 0430 GMT. * El Nikkei japonés subía impulsado por la debilidad del yen, mientras que la demanda de futuros del índice antes de la fijación de los precios de cotización especiales elevaba el índice de referencia al contado. * Los precios del petróleo retrocedían, pero se encaminaban a su primera subida semanal en tres semanas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, reanudaran las conversaciones comerciales, aumentando las esperanzas de crecimiento y una demanda más fuerte en las dos mayores economías del mundo. PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)