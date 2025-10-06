Buenos días en los mercados: informe de preapertura

6 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* BBVA dispone de 8000 millones de euros para financiar una eventual oferta obligatoria por Sabadell, según su consejero delegado (Reuters)

* Telefónica prepara un ERE a final de año para más de 6000 empleados (Expansión)

* KKR, Cinven y Providence piden 1000 millones más para cerrar ya la venta de MasOrange (El Confidencial)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El partido gobernante de Japón eligió el sábado como líder a la conservadora de línea dura Sanae Takaichi, lo que la pone en camino de convertirse en la primera mujer con el cargo de primera ministra del país (Reuters)

* El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, nombró el domingo a Roland Lescure, estrecho aliado del presidente Emmanuel Macron, como ministro de Economía de un nuevo Gobierno que los rivales políticos amenazaron con derribar rápidamente si no rompe con las políticas anteriores de Macron (Reuters)

* Lituania reabrió el domingo el tráfico aéreo en el aeropuerto de Vilna, su mayor y más concurrido centro aéreo, tras horas de suspensiones y desvíos provocados por globos de contrabandistas que transportaban mercancía desde la vecina Bielorrusia, según informaron las autoridades (Reuters)

AGENDA

MERCADOS

* Festivo en China. EMPRESAS

* Repsol publica tras el cierre del mercado su informe de producción del tercer trimestre. * Grupo Catalana Occidente - Dividendo de 0,2000 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES

* Discurso de apertura del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en el XVI Encuentro Financiero del Diario Expansión en Madrid. (0730 GMT)

* Discurso de apertura del economista jefe del BCE, Philip Lane, en la Conferencia del BCE sobre Política Monetaria 2025: uniendo ciencia y práctica, en Fráncfort. (0800 GMT)

* El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en el XVI Encuentro Financiero del Diario Expansión. (1200 GMT)

* Declaración introductoria de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo en Estrasburgo. (1700 GMT)

* El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, interviene en la Cumbre de Inversión Global de Escocia. (1730 GMT)

OTROS EVENTOS

* Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior al /Region d rs Tim Poll e 09: Spain ESIO= Ind Output Cal Aug 2,5% 00 ECI Adj YY 09: Euro EUPMI HCOB Construction Sep 46,7 30 Zone C=ECI PMI 09: Germany DEPMI HCOB Construction Sep 46,0 30 C=ECI PMI 09: France FRPMI HCOB Construction Sep 46,7 30 C=ECI PMI 10: Euro EUSTC Sentix Index Oct -8,5 -9,2 30 Zone S=ECI 10: United GBPMI S&P Global Sep 45,5 30 Kingdom C=ECI CONSTRUCTON PMI 10: United GBAPM S&P GLOBAL PMI: Sep 52,8 30 Kingdom I=ECI MSC COMPOSITE - OUTPUT 11: Euro EURSL Retail Sales MM Aug 0,1% -0,5% 00 Zone =ECI 11: Euro EURSL Retail Sales YY Aug 2,2% 00 Zone Y=ECI 17: United US6MA 6M Bill Auc - TA 6 Oct 77.19 30 States T=ECI 3.381 .700 17: United US6MA 6M Bill Auc - HR 6 Oct 3,715 30 States H=ECI% 17: United US6MA 6M Bill Auc - BTC 6 Oct 3,000 30 States B=ECI 17: United US6MA 6M Bill Auc - HAP 6 Oct 61,66 30 States A=ECI 0% 20: United US3MA 3M Bill Auc - TA 6 Oct 86.71 00 States T=ECI 0.476 .800 20: United US3MA 3M Bill Auc - BTC 6 Oct 2,740 00 States B=ECI 20: United US3MA 3M Bill Auc - HAP 6 Oct 70,07 00 States A=ECI 0% MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 8 puntos, un 0,14%; los del índice alemán DAX 28 puntos, un 0,11%, y los del británico FTSE 100 apenas mostraban cambios a las 0500 GMT. * La bolsa japonesa escalaba más de un 4% y alcanzaba un máximo histórico, mientras que el yen se depreciaba el lunes tras la elección de Sanae Takaichi como líder del partido gobernante, lo que la pone en camino de convertirse en la primera mujer con el cargo de primera ministra del país. Los precios del petróleo subían alrededor de un 1,5% el lunes después de que la OPEP+ anunciara un aumento mensual de la producción más modesto de lo esperado, atenuando algunas preocupaciones sobre las adiciones de oferta, aunque los analistas esperan que las ganancias a corto plazo se vean limitadas por unas perspectivas de demanda débil. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)