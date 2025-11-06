Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

6 nov (Reuters) -

*EMPRESAS*

Santander ultima elección de un candidato interno como próximo CEO en Reino Unido, según el FT (Reuters)

Sabadell amortizará anticipadamente cédulas hipotecarias por 1.000 millones de euros (Reuters)

El coste de un posible ERE limitará el dividendo futuro de Telefónica (Cinco Días)

Moncloa busca un plan B de urgencia para la operación Talgo y tantea a los Escribano (El Confidencial)

Blackstone lanza un proceso para refinanciar Testa por 1.500 millones (Expansión)

EIG apalanca su 25% de Repsol Upstream con 'bonos basura' para pagarse un dividendo (Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

Los jueces del Supremo de Estados Unidos plantearon dudas el miércoles sobre la legalidad de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump en un caso con implicaciones para la economía mundial que marca una importante prueba de los poderes de Trump (Reuters)

El Banco de Inglaterra anunciará una decisión de tipos de interés que podría estar al filo de la navaja, ya que la mayoría de los inversores espera que no haya cambios antes del presupuesto del Gobierno de este mes, pero algunos analistas dicen que la inflación se está enfriando lo suficiente como para justificar un recorte (Reuters)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el miércoles a sus altos cargos que redacten propuestas para una posible prueba de armas nucleares, algo que Moscú no ha hecho desde el colapso de la Unión Soviética en 1991 (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

Cellnex publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado.

Logista publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado.

Laboratorios Rovi publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado.

Sacyr publica resultados del tercer trimestre tras el cierre del mercado.

BANCOS CENTRALES

La miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, ofrece las palabras de apertura en la Conferencia del BCE sobre mercados monetarios 2025 (0810 GMT).

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, participa en el seminario web "Retos actuales de la política monetaria de la eurozona" organizado por Natixis CIB Research (0830 GMT).

El Banco de Noruega anuncia su decisión sobre los tipos de interés (0900 GMT).

El Banco de Inglaterra publica su Informe de Política Monetaria (1200 GMT).

El Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre los tipos de interés y publica las actas de la reunión (1200 GMT).

El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, habla sobre la situación económica y la política monetaria en UBS en Londres (1300 GMT).

El vicegobernador del Riksbank, Per Jansson, asiste a un seminario en Nordea y responde preguntas sobre la decisión de política monetaria (1500 GMT).

El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, y la subgobernadora sénior, Carolyn Rogers, comparecen ante el Comité Permanente del Senado sobre Banca, Comercio y Economía (1530 GMT).

El gobernador de la Reserva Federal Michael Barr participa en un debate virtual sobre "Desarrollo comunitario" organizado por Fed Communities (1600 GMT).

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia la conferencia "El tipo natural de interés" en un acto del Instituto para la Estabilidad Monetaria y Financiera (IMFS) de la Universidad Goethe (1600 GMT).

La presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Claudia Maria Buch, participa en un panel en el acto "20 años del Informe de Estabilidad Financiera" (1615 GMT).

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, interviene ante el Economic Club of New York (1700 GMT).

El economista jefe del BCE, Philip Lane, participa en un panel de política en la 26ª Conferencia Anual de Investigación Jacques Polak del FMI, "El panorama cambiante del comercio mundial y la integración financiera" (1830 GMT).

El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller participa en el panel "La banca central y el futuro de los pagos" en la Conferencia Económica Anual 2025 del Banco de Canadá (2030 GMT).

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, habla sobre el Instituto de Finanzas del Consumidor del banco en la conferencia "Nuevas perspectivas sobre el comportamiento de los consumidores en los mercados de crédito y pagos en 2025" (2130 GMT).

El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, habla sobre la economía estadounidense y la política monetaria ante la Fixed Income Analysts Society, Inc. (2230 GMT).

OTROS EVENTOS

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.

El ministro de Finanzas de Tailandia, Ekniti Nitithanprapas, interviene en un foro económico (0130 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Country/R RIC Indicator Per Reu Prior

al egion Name iod ter

Tim s

e Pol

l

08: Germany DEIP=EC Industria Sep 3.0 -4.3%

00 I l Output%

MM

08: Germany DEIPY=E Industria Sep -4.20%

00 CI l

Productio

n YY SA

09: Spain ESIO=EC Ind Sep 3.4%

00 I Output

Cal Adj

YY

09: Euro Zone EUPMIC= HCOB Oct 46.0

30 ECI Construct

ion PMI

09: Germany DEPMIC= HCOB Oct 46.2

30 ECI Construct

ion PMI

09: France FRPMIC= HCOB Oct 42.9

30 ECI Construct

ion PMI

10: United GBPMIC= S&P Oct 46. 46.2

30 Kingdom ECI Global 7

CONSTRUCT

ON PMI

10: United GBAPMI= S&P Oct 49.7

30 Kingdom ECI GLOBAL

PMI: MSC

COMPOSITE

- OUTPUT

11: Euro Zone EURSL=E Retail Sep 0.2 0.1%

00 CI Sales MM%

11: Euro Zone EURSLY= Retail Sep 1.0 1.0%

00 ECI Sales YY%

13: United GBMPCH= BOE MPC Nov 0 0

00 Kingdom ECI Vote Hike

13: United GBMPCU= BOE MPC Nov 6 7

00 Kingdom ECI Vote

Unchanged

13: United GBMPCC= BOE MPC Nov 3 2

00 Kingdom ECI Vote Cut

13: United GBBOEI= BOE Bank Nov 4.0 4.00%

00 Kingdom ECI Rate 0%

13: United USCHAL= Challenge Oct 54.064k

30 States ECI r Layoffs

14: United USLCP=E Unit Q3 1.0 1.0%

30 States CI Labor%

Costs

Prelim

14: United USPROP= Productiv Q3 3.0 3.3%

30 States ECI ity%

Prelim

16: United USOILN= EIA-Nat 31 74B

30 States ECI Gas Chg Oct

Bcf ,

w/e

16: United USNGIF= Nat 31 74B

30 States ECI Gas-EIA Oct

Implied ,

Flow w/e

17: United US4WAT= 4W Bill 6 110,357,985,100.00

30 States ECI Auc - TA Nov

17: United US4WAH= 4W Bill 6 3.910%

30 States ECI Auc - HR Nov

17: United US4WAB= 4W Bill 6 2.640

30 States ECI Auc - BTC Nov

17: United US4WAA= 4W Bill 6 28.440%

30 States ECI Auc - HAP Nov

16: United USWINV= Wholesale Sep

00 States ECI Invt(y),

R MM

16: United USWINS= Wholesale Sep

00 States ECI Sales MM

*NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración.

*MERCADOS FINANCIEROS*

Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 5 puntos, un 0,09%, los del índice alemán DAX caían 10 unidades, un 0,04%, y los del británico FTSE 100 descendían 7 puntos, un 0,07%, a las 0600 GMT.

Las bolsas asiáticas avanzaban el jueves, revirtiendo la fuerte caída de la sesión anterior, después de que unos datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado volvieran a atraer a los inversores a unos mercados que cotizaban cerca de máximos históricos.

Los precios del petróleo subían el jueves al disminuir la preocupación por el exceso de oferta, tras cerrar en mínimos de dos semanas en la sesión anterior ante la debilidad de la demanda.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)