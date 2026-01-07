Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

7 ene (Reuters)

*EMPRESAS*

* Repsol negocia con EEUU cobrar 2.480 millones de Venezuela (El Economista)

* Entrevista con Maurici Lucena, presidente de Aena: "Aena deberá subir las tarifas hasta 2031"; "Aena tendrá récord de ingresos, beneficio y tráfico en 2025" (Expansión)

* Indra gana un contrato de US$342 millones para sustituir el sistema de radar de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (Reuters)

* Acciona busca aterrizar en el negocio de eólica marina en Filipinas con 3,3 GW (El Economista)

* Unicredit lanzará a mediados de año en España su banco digital Aion Bank (Expansión)

* La automovilística Chery instalará su sede para Europa en Barcelona (Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente de EEUU, Donald Trump, reveló el martes un plan para refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano que habían quedado bloqueados en Venezuela debido al bloqueo estadounidense, en una nueva señal de que Washington está coordinándose con el Gobierno venezolano desde la captura del presidente Nicolás Maduro (Reuters)

* Estados Unidos respaldó el martes por primera vez a una amplia coalición de aliados de Ucrania al prometer garantizar la seguridad, lo que, según los líderes, incluiría compromisos vinculantes para apoyar al país si Rusia vuelve a atacar (Reuters)

* La Casa Blanca anunció el martes que el presidente Donald Trump está analizando opciones para adquirir Groenlandia, incluido el posible uso del ejército estadounidense, en un resurgimiento de su ambición de controlar la estratégica isla a pesar de las objeciones europeas (Reuters)

* Hernández de Cos gana posiciones para suceder a Lagarde en el BCE (Cinco Días)

*AGENDA*

EMPRESAS

* CIE Automotive – Dividendo de 0,4700 euros por acción. Fecha de abono

* Redeia Corporación – Dividendo de 0,2000 euros por acción. Fecha de abono

BANCOS CENTRALES

* Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y vicepresidenta de Supervisión, interviene en el Seminario de Presidentes de Bancos 2026 de la Asociación de Banqueros de California, en Laguna Beach, California (21:10 GMT)

OTROS EVENTOS

* Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, viaja a Nicosia para asistir a la ceremonia oficial de apertura de la presidencia de Chipre

* Elina Valtonen, ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, visita Baviera y asiste a una reunión del grupo parlamentario de la Unión Social Cristiana (CSU) en la abadía de Seeon, Alemania (Hasta el 8 de enero)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 08:00 Alemania – Ventas minoristas reales mensual, nov: previsto 0,2%; Anterior -0,3%

* 08:00 Alemania – Ventas minoristas reales interanual, nov: previsto 0,9%; Anterior 0,9%

* 08:45 Francia – Confianza del consumidor, dic: previsto 90,0; Anterior 89,0

* 09:30 Eurozona – PMI construcción HCOB, dic: anterior 45,4

* 09:30 Alemania – PMI construcción HCOB, dic: anterior 45,2

* 09:30 Francia – PMI construcción HCOB, dic: anterior 43,6

* 09:55 Alemania – Variación en desempleo ajustado, dic: previsto 5.000; Anterior 1.000

* 09:55 Alemania – Desempleo total sin desestacionalizar, dic: anterior 2.885.000

* 09:55 Alemania – Tasa de desempleo ajustada, dic: previsto 6,3%; Anterior 6,3%

* 09:55 Alemania – Desempleo total ajustado, dic: anterior 2.973.000

* 10:30 Reino Unido – PMI construcción S&P Global, dic: previsto 42,5; Anterior 39,4

* 10:30 Reino Unido – PMI compuesto MSC: producción S&P Global, dic: anterior 50,1

* 11:00 Eurozona – IPC armonizado avance interanual, dic: previsto 2,0%; Anterior 2,1%

* 11:00 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía avance interanual, dic: previsto 2,3%; Anterior 2,4%

* 11:00 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance mensual, dic: previsto 0,4%; Anterior -0,5%

* 11:00 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance interanual, dic: previsto 2,4%; Anterior 2,4%

* 13:00 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 26 dic

* 13:00 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 26 dic: anterior 299,8

* 13:00 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 26 dic: anterior 169,9

* 13:00 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 26 dic: anterior 1.084,3

* 13:00 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 26 dic: anterior 6,31%

* 14:15 Estados Unidos – Empleo nacional ADP, dic: previsto 47.000; Anterior -32.000

* 16:00 Estados Unidos – Bienes duraderos, mensual revisado, oct: anterior -2,2%

* 16:00 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa, mensual revisado, oct: anterior -1,5%

* 16:00 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, mensual revisado, oct: anterior 0,2%

* 16:00 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, mensual revisado, oct: anterior 0,5%

* 16:00 Estados Unidos – Pedidos de fábrica sin transporte mensual, oct: anterior 0,2%

* 16:00 Estados Unidos – Pedidos de fábrica mensual, oct: previsto -1,2%; Anterior 0,2%

* 16:00 Estados Unidos – PMI no manufacturero ISM, dic: previsto 52,3; Anterior 52,6

* 16:00 Estados Unidos – Actividad empresarial no manufacturera ISM, dic: anterior 54,5

* 16:00 Estados Unidos – Índice de empleo no manufacturero ISM, dic: anterior 48,9

* 16:00 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos no manufacturero ISM, dic: anterior 52,9

* 16:00 Estados Unidos – Índice de precios pagados no manufacturero ISM, dic: anterior 65,4

* 16:30 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 2 ene: previsto 1.250.000; Anterior -1.934.000

* 16:30 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 2 ene: previsto 2.700.000; Anterior 4.977.000

* 16:30 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 2 ene: previsto 3.900.000; Anterior 5.845.000

* 16:30 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 2 ene: previsto 0,0; Anterior 0,1

* 19:00 Estados Unidos – Riesgo integral general, 1TR: anterior 7,98

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 6 puntos hasta los 5957, los futuros del FTSE perdían 20,5 puntos hasta los 10.127 y los futuros del DAX alemán ganaban 66 puntos hasta los 25.105, a las 05:30 GMT

* El índice Nikkei de Japón caía desde el máximo histórico alcanzado en la última sesión, después de que los inversores recogieran beneficios, mientras la atención del mercado se centraba en un importante informe sobre el empleo en EEUU que podría determinar la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal

* Los precios del petróleo bajaban después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijera que Venezuela “entregará” entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos

