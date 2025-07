Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

7 jul (Reuters) - Murtra apuesta por asumir "más riesgos calculados" en el nuevo plan estratégico de Telefónica (Cinco Días) BBVA seguirá adelante con la oferta por Sabadell a pesar de la venta de TSB (Bloomberg) Ana Botín defiende la compra de TSB: "Nos ayuda en la diversificación y nos permite ser más competitivos en Reino Unido" (El Economista) Iberdrola y Endesa negocian con el Gobierno reajustar todo el cierre nuclear (Expansión) Citigroup reanuda la cobertura de Colonial con una recomendación de "comprar" y un precio objetivo de 7,50 euros (Reuters) Urbas reestructura 300 millones con Roundshield, Sareb y McKinsey entre los cientos de acreedores (El Confidencial) Cox cesa al expresidente de la Audiencia Nacional tras los mensajes con Ábalos (El Confidencial) Estados Unidos está cerca de finalizar varios pactos comerciales en los próximos días y notificará a otros países el aumento de las tasas arancelarias antes del 9 de julio, dijo el domingo el presidente de EEUU, Donald Trump, que añadió que las tasas más altas entrarán en vigor el 1 de agosto (Reuters) El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos impondrá un arancel adicional del 10% a cualquier país que se alinee con las "políticas antiestadounidenses" del grupo BRICS, cuyos líderes iniciaron una cumbre en Brasil el domingo (Reuters) La OPEP+ acordó el sábado elevar la producción de petróleo en 548.000 barriles diarios en agosto, acelerando aún más los aumentos de producción en su primera reunión desde que los precios del petróleo se dispararon —y luego retrocedieron— tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán (Retuers) EMPRESAS Repsol publica informe de producción. Grupo Catalana Occidente - Dividendo de 0,2500 euros por acción. Fecha de descuento. Global Dominion Access - Dividendo de 0,2500 euros por acción. Fecha de descuento. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne con el presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, visita Japón como parte de una gira por países asiáticos. Reunión del Eurogrupo. DATOS MACROECONÓMICOS Loca Countr RIC Indicator Period Reute Prior l y/Regi Name rs Time on Poll 08:0 German DEIP=ECI Industrial May 0,5% -1,4% 0 y Output MM 08:0 German DEIPY=ECI Industrial May -2,02% 0 y Production YY SA 08:0 United GBHHP=ECI Halifax House Jun -0,4% 0 Kingdo Prices MM m 08:0 United GBHHPY=EC Halifax House Jun 2,50% 0 Kingdo I Prices YY m 08:4 France FRRAST=EC Reserve Jun 304,60 5 I Assets Total 9M 10:3 Euro EUSTCS=EC Sentix Index Jul 1.2 0.2 0 Zone I 11:0 Euro EURSL=ECI Retail Sales May -0,5% 0,1% 0 Zone MM 11:0 Euro EURSLY=EC Retail Sales May 2,3% 0 Zone I YY 16:0 United USEMPI=EC Employment Jun 107.49 0 States I Trends 17:3 United US6MAT=EC 6M Bill Auc - 7 Jul 75.790,269,8 0 States I TA 00 17:3 United US6MAH=EC 6M Bill Auc - 7 Jul 4.110% 0 States I HR 17:3 United US6MAB=EC 6M Bill Auc - 7 Jul 2.770 0 States I BTC 17:3 United US6MAA=EC 6M Bill Auc - 7 Jul 12.320% 0 States I HAP 20:0 United US3MAT=EC 3M Bill Auc - 7 Jul 84.329,792,7 0 States I TA 00 20:0 United US3MAH=EC 3M Bill Auc - 7 Jul 4.235% 0 States I HR 20:0 United US3MAB=EC 3M Bill Auc - 7 Jul 3.040 0 States I BTC 20:0 United US3MAA=EC 3M Bill Auc - 7 Jul 3.730% 0 States I HAP *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 1 punto, a 5308, los futuros del FTSE perdían 18,5 puntos, a 8818, y los futuros del DAX alemán ganaban 43 puntos, a 23.941, a las 0430 GMT. Los mercados bursátiles caían en Asia en un clima de confusión, mientras las autoridades estadounidenses señalaban un retraso en los aranceles, pero no proporcionaron muchos detalles sobre el cambio, y los precios del petróleo caían después de que la OPEP+ abriera los grifos de la oferta más de lo esperado. * Los precios del petróleo caían después de que la OPEP+ sorprendiera a los mercados aumentando la producción más de lo esperado en agosto, mientras que la incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses y su posible impacto en el crecimiento económico mundial pesaban sobre las expectativas de demanda. PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)