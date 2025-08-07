Buenos días en los mercados: informe de preapertura

7 ago (Reuters) -

* Los accionistas de Sabadell aprueban la venta de TSB y un dividendo extraordinario de 2500 millones de euros (Reuters)

* Telefónica reta a Dazn para quedarse con el fútbol en exclusiva y frenar la fuga de clientes (El Confidencial)

* Sacyr firma el contrato para construir el puente que conectará Italia con Sicilia por 10.600 millones (Europa Press)

* FCC gana un túnel de 875 millones para el metro de Toronto (Expansión)

* Nextil vende sus naves de producción en Portugal por 4,4 millones de euros (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* La subida de las tasas arancelarias del 10% al 50% impuesta por el presidente Donald Trump a decenas de socios comerciales entró en vigor el jueves, lo que pondrá a prueba su estrategia para reducir los déficits comerciales de Estados Unidos sin interrupciones masivas en las cadenas de suministro mundiales, una mayor inflación y fuertes represalias (Reuters)

* El Banco de Inglaterra parece dispuesto a recortar los tipos de interés por quinta vez en 12 meses el jueves, pero la persistente preocupación por la inflación probablemente dividirá a sus responsables de política monetaria y enturbiará las perspectivas de sus próximos pasos (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que impondrá un arancel de alrededor del 100% a las importaciones de semiconductores, pero ofreció una gran exención: no se aplicará a las empresas que estén produciendo en Estados Unidos o se hayan comprometido a hacerlo (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Inglaterra anuncia la decisión sobre los tipos de interés y publica las actas de la reunión, tras la decisión sobre los tipos. (1100 GMT)

* El Banco de Inglaterra publica su Informe de Política Monetaria. (1100 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación moderada con Ira Birns, presidente y director financiero de World Kinect Corporation, durante una charla virtual sobre política monetaria con el Florida Institute for CFOs. (1400 GMT)

* El Banco de Japón publica un resumen de las opiniones de los miembros del consejo en su reunión de política monetaria de los días 30 y 31 de julio.

(2350 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

La renta variable asiática subía el jueves al alcanzar las acciones japonesas un máximo histórico, ya que las ganancias de Wall Street —impulsadas por las tecnológicas—, la buena acogida a los resultados empresariales y las crecientes expectativas de recortes de tipos en Estados Unidos elevaban la confianza.

Los precios del petróleo subían, lo que ponía fin a una racha de cinco días a la baja, dados los indicios de una demanda estable en Estados Unidos, el mayor consumidor de crudo del mundo, aunque la incertidumbre sobre el impacto macroeconómico de los aranceles estadounidenses limitaba las ganancias.

