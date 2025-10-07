Buenos días en los mercados: informe de preapertura

7 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* Naturgy lanza una colocación acelerada de un 3,5% de sus acciones (Reuters)

* Indra gana el ‘ticketing’ del Metro de Londres por 1700 millones (Expansión)

* Telefónica prepara el relevo del CEO de su filial en Alemania (Cinco Días)

* Telefónica Brasil traspasa sus acciones de Vivae a Vivo Ventures (Reuters)

* Ferrovial amortizará hasta 10,5 millones de acciones propias (Reuters)

* Fitch mejora el ráting a OHLA tras bajar deuda y elevar margen (Expansión)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El presidente francés, Emmanuel Macron, encargó el lunes a su primer ministro saliente, que había dimitido ese mismo día, que mantuviera conversaciones con otros partidos políticos en un último intento por encontrar una salida a la crisis (Reuters)

* La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se enfrentó a intentos de destituirla por segunda vez en tres meses, cuando grupos de extrema derecha e izquierda del Parlamento Europeo presentaron mociones de censura el lunes (Reuters)

* La Casa Blanca se distanció el lunes de la afirmación del presidente Donald Trump de que ya se estaba despidiendo a empleados públicos debido al cierre de la Administración, pero advirtió de que podrían producirse pérdidas de puestos de trabajo, mientras la parálisis entraba en su séptimo día (Reuters)

AGENDA

MERCADOS

* Festivo en China. BANCOS CENTRALES

* Discurso de la gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache, en la Escuela Noruega de Economía (NHH) en Bergen. (1015 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una discusión sobre las perspectivas económicas en un evento organizado por la Universidad de Fisk en Nashville. (1400 GMT)

* La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, da la bienvenida mediante un vídeo pregrabado a la Conferencia de Investigación sobre Banca Comunitaria 2025. (1405 GMT)

* Stephen Miran, miembro del consejo de la Reserva Federal, Stephen Miran, participa en una conversación en el Managed Funds Association Policy Outlook 2025. (1445 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, participa en una conversación sobre inteligencia artificial y la economía en la Cumbre North Star 2025 del Star Tribune en Mineápolis. (1530 GMT)

* Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, seguido de una sesión de preguntas y respuestas en el evento 'Business en Européens' de Business France en París. (1610 GMT)

* Stephen Miran, miembro del consejo de la Reserva Federal, Stephen Miran, participa en una conversación en la Deutsche Bank 2025 Fall Macro Conference. (2005 GMT)

OTROS EVENTOS

* La presidenta de Islandia, Halla Tomasdottir, realiza una visita de Estado a Finlandia.

(Hasta el 8 de octubre)

El Banco Mundial presenta su informe económico para América Latina y el Caribe con previsiones de crecimiento actualizadas para la región. (1700 GMT)

*(NOTA: Los datos macroeconómicos podría verse afectada por el cierre de la Administración.) *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 2 puntos, hasta los 5647, los futuros del FTSE perdían 5 puntos, hasta los 9521 y los futuros del DAX alemán ganaban 52 puntos, hasta los 24.564, a las 0430 GMT. * La agitación política en Japón y Francia afectó a los mercados de divisas y bonos por segundo día consecutivo, mientras que los mercados globales se tambaleaban, a pesar del acuerdo multimillonario entre AMD y OpenAI para el suministro de chips. * Los precios del petróleo ampliaban sus ganancias, en un momento en que el aumento de la producción de la OPEP+ en noviembre, menor de lo esperado, ayudó a aliviar algunos temores sobre un creciente exceso de oferta. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)