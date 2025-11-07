Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

7 nov (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Cellnex registra unas pérdidas netas de 263 millones de euros a nueve meses (Reuters); Cellnex lanzará una nueva recompra de acciones con la esperanza de impulsar su precio en bolsa (Reuters)

* Sacyr aumenta el ebitda un 7,4% y las ventas un 4,6% a septiembre (Reuters)

* ArcelorMittal está lista para capturar cuota de mercado en la UE gracias a la reducción de las importaciones de acero (Reuters)

* CaixaBank está a un paso de rebajar su exposición al ladrillo tóxico hasta los niveles previos a la fusión con Bankia (Expansión)

* Naturgy regresa a los índices bursátiles de Morgan Stanley el 25 de noviembre (EFE)

* EDP invertirá 14.000 millones de dólares hasta 2028, pero los objetivos de beneficios decepcionan (Reuters)

* Amadeus obtiene un beneficio superior a las estimaciones en el tercer trimestre (Reuters)

* Miquel y Costas obtiene un beneficio neto de 35 millones de euros a nueve meses (Reuters)

* Oryzon registra unas pérdidas de 1,3 millones de euros a nueve meses (Reuters)

* Cirsa negocia entrar en criptomonedas con el 40% de BitBase (Expansión)

* Elon Musk obtiene la aprobación de los accionistas de Tesla para el mayor paquete salarial corporativo de la historia (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Las exportaciones de China cayeron inesperadamente en octubre tras meses de anticipación para evitar los aranceles del presidente Donald Trump, lo que dio voz al temor de los inversores sobre el impacto económico de la ruptura de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el jueves los minerales críticos de prioridad clave al recibir a los líderes de cinco naciones de Asia Central en la Casa Blanca, y destacó los esfuerzos de su administración para ampliar y asegurar las cadenas de suministro estadounidenses a través de nuevos acuerdos globales (Reuters)

* La Comisión Europea abrió el jueves una investigación antimonopolio contra Deutsche Boerse y Nasdaq por presuntas prácticas anticompetitivas, que según los grupos bursátiles está relacionado con un acuerdo sobre derivados de 1999 (Reuters)

* El Banco de España estudia imponer límites a las hipotecas de riesgo para evitar una burbuja (El País)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Amadeus publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado.

* IAG publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado.

* BBVA – Dividendo de 0,3200 euros por acción. Fecha de abono.

* Caixabank – Dividendo de 0,1679 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Pål Longva, subgobernador del Banco de Noruega, ofrece un discurso ante la red regional del banco en Kristiansand.

* El director de política monetaria del Banco de Noruega, Ole Christian Bech-Moen, ofrece un discurso ante la red regional del banco en Hamar.

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ofrece un discurso de apertura en la Conferencia del BCE sobre mercados monetarios 2025 (0800 GMT).

* La directora de mercados del Banco de Inglaterra, Victoria Saporta, participa en un panel del BCE sobre mercados monetarios (1110 GMT).

* El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, habla sobre “IA y economía” y participa en un coloquio en el evento Euro20+ del Bundesbank (1200 GMT).

* El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, ofrece su presentación periódica a empresas sobre la última decisión de tipos y previsiones económicas del banco (1215 GMT).

* El miembro del Comité Ejecutivo del BCE Frank Elderson participa en una charla informal en el evento Euro20+ del Bundesbank (1330 GMT).

* El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran habla sobre “Monedas estables y política monetaria” ante la cumbre BCVC 2025 (2000 GMT).

* La Reserva Federal publica los datos sobre crédito al consumo correspondientes al mes de septiembre (2000 GMT).

OTROS EVENTOS

* El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir una vía hacia una reunión EEUU-Rusia y buscar una exención de las sanciones energéticas estadounidenses, según su jefe de gabinete.

* El presidente francés, Emmanuel Macron, visitará México para tratar la repatriación de códices mexicanos antiguos.

* El presidente palestino, Mahmud Abás, visita Roma.

* El ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, ofrece una rueda de prensa con el ministro de Defensa de Ucrania, Denys Shmyhal, en Estocolmo (0930 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS*

Loca Country RIC Indicator Name Period Reute Prior

l /Region rs

Time rs

07:4 France FRCA=E Current Account Sep 1.5B

5 CI

08:0 Germany DEEXPY Exports MM SA Sep 0.5% -0.5%

0 =ECI

08:0 Germany DEIMY= Imports MM SA Sep 0.5% -1.3%

0 ECI

08:0 Germany DETBAL Trade Balance, Sep 16.8B 17.2B

0 =ECI EUR, SA

08:0 United GBHHP= Halifax House Oct 0.1% -0.3%

0 Kingdom ECI Prices MM

08:0 United GBHHPY Halifax House Oct 1.45% 1.30%

0 Kingdom =ECI Prices YY

08:4 France FRRAST Reserve Assets Oct 330,26

5 =ECI Total 8M

08:4 France FRTBAL Trade Balance, Sep -5.530

5 =ECI EUR, SA B

08:4 France FRIMP= Imports, EUR Sep 57.332

5 ECI B

08:4 France FREXP= Exports, EUR Sep 51.802

5 ECI B

14:3 United USNFAR Non-Farm Oct -15k

0 States =ECI Payrolls

14:3 United USPRP= Private Oct

0 States ECI Payrolls

14:3 United USMFP= Manufacturing Oct -5k

0 States ECI Payrolls

14:3 United USGOV= Government Oct

0 States ECI Payrolls

14:3 United USUNR= Unemployment Oct 4.4%

0 States ECI Rate

14:3 United USAVGE Average Oct 0.3%

0 States =ECI Earnings MM

14:3 United USAVHE Average Oct 3.7%

0 States =ECI Earnings YY

14:3 United USWRKW Average Oct 34.2

0 States =ECI Workweek Hrs

14:3 United USLBFB Labor Force Oct

0 States =ECI Partic

14:3 United USUDEP U6 Oct

0 States =ECI Underemployment

14:3 United USJOB= Initial Jobless 3 Nov,

0 States ECI Clm w/e

14:3 United USJOBA Jobless Clm 4Wk 3 Nov,

0 States =ECI Avg w/e

14:3 United USJOBN Cont Jobless 27

0 States ECI Clm Oct,

w/e

16:0 United USUMSP U Mich Nov 53.2 53.6

0 States =ECI Sentiment

Prelim

16:0 United USUMCP U Mich Nov 59.2 58.6

0 States =ECI Conditions

Prelim

16:0 United USUMEP U Mich Nov 50.3 50.3

0 States =ECI Expectations

Prelim

16:0 United USUM1P U Mich 1Yr Inf Nov 4.6%

0 States =ECI Prelim

16:0 United USUM5P U Mich 5-Yr Inf Nov 3.9%

0 States =ECI Prelim

21:0 United USCRED Consumer Credit Sep 10.00 0.36B

0 States =ECI B

*NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 4 puntos, hasta los 5.624, los futuros del FTSE perdían 10,5 puntos, hasta los 9.742,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 5 puntos, hasta los 23.812, a las 05:30 GMT.

* Los mercados bursátiles con gran peso tecnológico se encaminaban hacia sus mayores caídas semanales en siete meses ante la inquietud de los inversores por la magnitud del repunte de las acciones de inteligencia artificial, mientras que los activos más seguros, como los bonos y el yen, subían.

* El petróleo avanzaba ligeramente, tras tres días de caídas por la preocupación sobre el exceso de oferta y la ralentización de la demanda en Estados Unidos, aunque los precios se encaminan hacia su segunda semana de pérdidas.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)