Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

* Repsol se reúne con la Casa Blanca para despejar su futuro en Venezuela (Expansión); Repsol confía en su buena posición en Venezuela para mejorar la producción en el país (Cinco Días)

* Jefferies eleva la recomendación de Repsol a comprar desde mantener y sube el precio ⁠objetivo a 19 euros desde 13 euros (Reuters)

* Millicom muestra interés en comprar ⁠la unidad chilena de Telefónica (Bloomberg Línea)

* Las aerolíneas responden a Aena que es posible invertir y bajar las tasas (Expansión)

* Zegona paga el dividendo extra de 1.400 millones y liquida el préstamo con Vodafone Group para comprar la filial española (Cinco Días)

* Avatel anuncia un nuevo ERE ante su “delicada situación económica” (El País)

* Estados Unidos confiscó el miércoles en el océano Atlántico ⁠dos petroleros vinculados ‌a Venezuela, uno de ​ellos con bandera rusa, como parte de la agresiva campaña del presidente Donald Trump para controlar los flujos de petróleo en América y obligar al Gobierno socialista de Venezuela a ​convertirse en su aliado (Reuters)

* El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo el miércoles que se reuniría con los líderes de Dinamarca la próxima semana, pero no dio ‌señales de retroceder en el objetivo del presidente Donald Trump de hacerse con el control de Groenlandia, mientras aliados ‌alarmados, entre ellos Francia y Alemania, preparaban una respuesta (Reuters)

* El presidente de Ucrania, ​Volodímir Zelenski, dijo el miércoles que quería una nueva reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras sus altos cargos revisaban las dos cuestiones más problemáticas en las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que su Gobierno está tomando medidas para prohibir que los grandes inversores institucionales de Wall Street inviertan en la compra de viviendas, en un intento de reducir sus precios (Reuters)

* El Gobierno español presentó el miércoles un proyecto de ley para establecer límites a los tipos de interés de los préstamos al consumo, con el objetivo de proteger a los hogares vulnerables del sobreendeudamiento (Reuters)

* Endesa – Dividendo de 0,5000 euros por acción. Fecha de descuento.

* Faes Farma – Dividendo de 0,0410 euros por acción. Fecha de descuento.

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en la conversación "La economía global en un punto de inflexión: ⁠retos y oportunidades para la zona euro" en la 2ª edición de Next Spain Global de Vocento en Madrid (0830 GMT).

* El Banco Nacional Suizo publica el resumen de su discusión de política monetaria (0830 GMT).

* Cumbre UE-Jordania.

* 0800 Alemania – ​Pedidos industriales mensual, nov: Previsto -1,0%; Anterior 1,5%.

* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual ajustado , nov: Anterior -0,2.

* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, nov: Anterior 106,8.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax mensual , dic: Previsto 0,2%; Anterior 0,0%.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax interanual , dic: Previsto 1,1%; Anterior 0,7%.

* 0845 Francia – Cuenta corriente, nov: Anterior 1.100.000.000.

* 0845 Francia – Activos de reserva total, dic: Anterior 359.393.000.000.

* 0845 Francia – Balanza comercial EUR ajustada , nov: Anterior -3.920.000.000.

* 0845 Francia – Importaciones, EUR, nov: Anterior 55.648.000.000.

* 0845 Francia – Exportaciones, EUR, nov: Anterior 51.730.000.000.

* 1100 Eurozona – Precios al productor mensual, nov: Previsto 0,2%; Anterior 0,1%.

* 1100 Eurozona – Precios al productor interanual , nov: Previsto -1,9%; Anterior -0,5%.

* 1100 Eurozona – Clima empresarial, dic: Anterior -0,66.

* 1100 Eurozona – Sentimiento económico, dic: Previsto 97,0; Anterior 97,0.

* 1100 Eurozona – Sentimiento industrial, dic: Previsto -9,1; Anterior -9,3.

* 1100 Eurozona – Sentimiento de servicios, dic: Previsto 5,9; Anterior 5,7.

* ⁠1100 Eurozona – Confianza del consumidor final , dic: Previsto -14,6; Anterior -14,6.

* 1100 Eurozona – Expectativas de inflación del consumidor , dic: Anterior 23,1.

* 1100 Eurozona – Expectativas de precios de venta , dic: Anterior 9,9.

* 1100 Eurozona – ​Tasa de desempleo, nov: Previsto 6,4%; Anterior 6,4%.

* 1100 Alemania – Riesgo integral general, 1TR: Anterior 9,29.

* 1100 Francia – Riesgo integral general, 1TR: Anterior 8,82.

* 1100 Reino Unido – Riesgo integral general, 1TR: Anterior 9,01.

* 1100 España – Riesgo integral general, 1TR: Anterior 8,75.

* 1330 EEUU – Despidos Challenger, dic: Anterior 71.321.

* 1430 EEUU – Comercio internacional $, oct: Previsto -58.900.000.000; Anterior -52.800.000.000.

* 1430 EEUU – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 3 ene: Previsto 210.000; Anterior 199.000.

* 1430 EEUU – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas , semana 3 ene: Anterior 218.750.

* 1430 ‍EEUU – Solicitudes continuas de desempleo , semana 27 dic: Previsto 1.900.000; Anterior 1.866.000.

* 1430 EEUU – Costes laborales unitarios preliminar , 3TR: Previsto 1,0%; Anterior 1,0%.

* 1430 EEUU – Productividad preliminar, 3TR: Previsto 3,0%; Anterior 3,3%.

* 1600 EEUU – Inventarios mayoristas (anual), mensual revisado , oct: Previsto 0,2%.

* 1600 EEUU – Ventas mayoristas mensual, oct: Anterior -0,2%.

* 1630 EEUU – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 2 ene: Anterior -38.000.000.000.

* 1630 EEUU – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 2 ene: Anterior -38.000.000.000.

* 2100 EEUU – Crédito al consumidor, nov: Previsto 10.000.000.000; Anterior 9.180.000.000.

* Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 13 puntos, hasta los 5.927, los futuros del FTSE perdían 39 puntos, hasta los 10.028, y los futuros del DAX alemán caían 44 ​puntos, hasta los 25.191, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas tenían un comienzo inestable, después de que los inversores evaluaron las implicaciones del agravamiento de las tensiones geopolíticas y los datos dispares del mercado laboral estadounidense.

* Los precios del petróleo subían tras dos días de descensos, en un momento en que una reducción mayor de lo esperado en las reservas de crudo de EEUU impulsó a los inversores a comprar futuros mientras siguen de cerca la evolución de la situación en Venezuela.

