Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

(.) 8 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * Cirsa saldrá a bolsa con una valoración de 2520 millones de euros, a 15 euros por acción (Reuters) * El BBVA entrega a la CNMV el folleto de la opa sobre el Sabadell (Cinco Días); BBVA registra el folleto de la opa y prevé sinergias en torno a 300 millones (Expansión) * Bankinter estudia hacer adquisiciones para crecer en la UE (Expansión) * Iberdrola y Masdar invertirán 5200 millones en East Anglia 3 (El Economista) * ACS presenta ante la UE su plan para crecer en minerales críticos (Cinco Días) * Mapfre firma un acuerdo de distribución exclusiva con Banco Internacional en Chile (El Economista) * Repsol liquida el negocio de gasolineras con El Corte Inglés (Cinco Días) * Naturhouse nombra a Rafael Bermejo González director financiero (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha empezado a comunicar este lunes a sus socios comerciales, desde los principales proveedores, como Japón y Corea del Sur, hasta los menos importantes, que el 1 de agosto comenzarán a aplicarse aranceles estadounidenses más elevados, lo que marca una nueva fase en la guerra comercial que inició a principios de este año (Reuters) * La Unión Europea no recibirá una carta de EEUU en la que se establezcan aranceles más elevados, según dijeron el lunes a Reuters fuentes comunitarias familiarizadas con el asunto, y está estudiando posibles exenciones del gravamen básico estadounidense del 10% (Reuters) * Samsung Electronics registró un desplome del 56% en su beneficio operativo del segundo trimestre, mucho peor de lo esperado, debido a la debilidad de las ventas de chips de inteligencia artificial, lo que aumenta la preocupación de los inversores sobre la capacidad del gigante tecnológico para reactivar su negocio de semiconductores (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Indra Sistemas - Dividendo de 0,2500 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en la reunión del ECOFIN en Bruselas. OTROS EVENTOS * Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE. * 58ª Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN y Conferencias Postministeriales. (Hasta el 11 de julio) * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realiza una visita de Estado a Reino Unido por invitación del rey Carlos III. DATOS MACROECONÓMICOS Loca Country RIC Indicator Name Period Reute Prior l /Region rs Time Poll 08:0 Germany DEEXPY Exports MM SA May 0,0% -1,7% 0 =ECI 08:0 Germany DEIMY= Imports MM SA May 3,9% 0 ECI 08:0 Germany DETBAL Trade Balance, May 14.600 millones 0 =ECI EUR, SA 08:4 France FRCA=E Current May -4100 millones 5 CI Account 08:4 France FRTBAL Trade Balance, May -7968 millones 5 =ECI EUR, SA 08:4 France FRIMP= Imports, EUR May 57.225 millones 5 ECI 08:4 France FREXP= Exports, EUR May 49.256 millones 5 ECI 12:0 United USOPIN NFIB Business Jun 98,8 0 States =ECI Optimism Idx 14:5 United USREDY Redbook YY 5 Jul, 4,9% 5 States =ECI w/e 17:3 United US2YNT 12M Bill Auc - 8 Jul 49.569. 0 States =ECI TA 475.500 17:3 United US2YNH 12M Bill Auc - 8 Jul 3,940% 0 States =ECI HR 17:3 United US2YNB 12M Bill Auc - 8 Jul 3,220 0 States =ECI BTC 17:3 United US2YNA 12M Bill Auc - 8 Jul 75,700% 0 States =ECI HAP 19:0 United US7YNT 3Y Note Auc - 8 Jul 58.000. 0 States =ECI TA 003.200 ,00 19:0 United US7YNH 3Y Note Auc - 8 Jul 3,972% 0 States =ECI HY 19:0 United US7YNB 3Y Note Auc - 8 Jul 2,520 0 States =ECI BTC 19:0 United US7YNA 3Y Note Auc - 8 Jul 63,050% 0 States =ECI HAP 21:0 United USCRED Consumer May 10,50 17.870 millones 0 States =ECI Credit B 22:3 United USOIAC API wkly crude 30 0 States =ECI Stk Jun, w/e 22:3 United USOIAG API Wkly gsln 30 0 States =ECI stk Jun, w/e 22:3 United USOIAD API Wkly dist. 0 States =ECI States =ECI Stk Jun, w/e 22:3 United USOIAR API Wkly crude 30 States =ECI runs Jun, w/e *Mercados financieros* * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 10 puntos, hasta los 5347, los del FTSE perdían 32 puntos, hasta los 8785,5, y los del DAX alemán caían 36 puntos, hasta los 24.114, a las 0430 GMT. * Los mercados bursátiles de Asia se tomaban con calma el último giro en el despliegue de aranceles del presidente de EEUU, Donald Trump, el martes, mientras el dólar mantenía las ganancias y el petróleo retrocedía. * Los precios del petróleo retrocedían tras subir casi un 2% en la sesión anterior, mientras los inversores evaluaban los nuevos acontecimientos sobre los aranceles de EEUU y un aumento de la producción de la OPEP+ para agosto mayor de lo esperado.