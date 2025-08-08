Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

8 ago (Reuters) -

EMPRESAS

* BBVA revisa las estimaciones de las sinergias, pero sigue viendo valor en la propuesta de compra del Sabadell (Reuters)

* BBVA custodiará activos de clientes de Binance, según el Financial Times (Reuters)

* Barclays aflora un 3,35% en Enagás y se convierte en su quinto mayor accionista (El Economista)

* Turkish Airlines dice que ha decidido presentar una oferta vinculante a Air Europa para adquirir una participación minoritaria (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El gabinete político y de seguridad de Israel aprobó a primera hora del viernes un plan para tomar el control de la ciudad de Gaza, mientras el país amplía sus operaciones militares a pesar de la intensificación de las críticas dentro y fuera del país por la devastadora guerra iniciada hace casi dos años (Reuters)

* El Banco de Inglaterra recortó los tipos de interés el jueves, pero cuatro de sus nueve responsables políticos votaron a favor de mantener los costes de endeudamiento, ante la inquietud por la elevada inflación, lo que sugiere que el ciclo de recortes de tipos del BoE podría estar llegando a su fin (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que nominará al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para que ocupe los últimos meses de un puesto recientemente vacante en la Reserva Federal, mientras la Casa Blanca busca una incorporación permanente a la junta de gobierno del banco central y continúa su búsqueda de un nuevo presidente de la Fed (Reuters)

* El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, dijo el jueves que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump la próxima semana, pero dijo que no estaba al tanto de ninguna reunión prevista entre Putin y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, habla ante el evento del Delta del Misisipi "Bienestar financiero en el Delta: una conversación sobre banca, crédito y pequeñas empresas", organizado por la Universidad Estatal del Valle del Misisipi. (1420 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

Local Country RIC Indicat Peri Reuter Prior

Time /Region or Name od s Poll

07:30 France FRUNR ILO Q2 7.5% 7,4%

=ECI Unemplo

yment

Rate

MERCADOS FINANCIEROS

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 14 puntos, un 0,26%, los del índice alemán DAX subían 45 puntos, un 0,19% y los del británico FTSE 100 subían 12,5 puntos, un 0,14% a las 05:00 GMT.

Las bolsas japonesas subían el viernes tras los positivos informes de beneficios y las expectativas de que EEUU elimine los aranceles superpuestos sobre los bienes del país, mientras que las acciones bajaban en otros mercados asiáticos después de un retroceso tardío en Wall Street durante la sesión anterior.

Los precios del petróleo registraban pocos cambios en Asia el viernes, pero se dirigían a su mayor caída semanal desde finales de junio mientras los inversores expresaban su preocupación por el impacto en la economía mundial de los aranceles que entraron en vigor el jueves.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)