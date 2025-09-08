Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

8 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* Banco Sabadell refuerza su ejército contra el BBVA y ficha a Evercore como asesor (El País)

* Mil empresas se disputan la red de Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP (Expansión)

* La china Geely sondea a Renault para fabricar Smart en España (Expansión)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Rusia lanzó durante la noche su mayor ataque aéreo de la guerra contra Ucrania, en el que incendió el principal edificio gubernamental en el centro de Kiev y mató al menos a cuatro personas, entre ellas un bebé, según informaron el domingo responsables ucranianos (Reuters)

* El cuarto primer ministro de Francia en tres años, François Bayrou, se enfrenta a una derrota casi segura en una moción de confianza el lunes, lo que sumirá aún más en la incertidumbre política a la segunda economía más grande de la eurozona (Reuters)

* El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dimitió el domingo, lo que da paso a un periodo potencialmente prolongado de incertidumbre política en un momento delicado para la cuarta economía más grande del mundo (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

* Comienza el periodo de aceptación de la opa de BBVA sobre Sabadell

OTROS EVENTOS

* El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, visita Lituania. * Elecciones parlamentarias en Noruega.

DATOS MACROECONÓMICOS

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 26 puntos, hasta los 5345, los futuros del FTSE sumaban 27 puntos, hasta los 9248, y los futuros del DAX alemán ganaban 122 puntos, hasta los 23.733, a las 0430 GMT.

* Las bolsas subían y el dólar se tambaleaba, después de que los pésimos datos laborales de EEUU confirmaran la tesis de una bajada de los tipos de interés este mes, mientras que el yen caía mientras los inversores se preparaban para la incertidumbre en Japón tras la dimisión del primer ministro Shigeru Ishiba.

* Los precios del petróleo subían más de un 1% y recortaban parte de las pérdidas de la semana pasada, en un momento en que la perspectiva de más sanciones al crudo ruso tras el ataque nocturno a Ucrania compensó el aumento de producción previsto por la OPEP+.

