Buenos días en los mercados: informe de preapertura

8 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* Zurich Insurance rechaza la opa de BBVA por Sabadell mientras los dos bancos intensifican su enfrentamiento (Reuters)

* Telefónica cierra la venta de su filial en Uruguay a Millicom por 377 millones de euros (Reuters)

* América Móvil y Entel acuerdan explorar adquisición de activos de Telefónica en Chile (Reuters)

* El autoconsumo solar da el ‘sorpasso’ por primera vez a las nucleares en España (Expansión)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El oro superaba los US$4000 la onza y alcanzaba un nuevo récord, alentado por la búsqueda de activos seguros ante la creciente incertidumbre económica y geopolítica, junto con las expectativas de nuevas bajadas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Reuters)

* Los legisladores estadounidenses piden una prohibición más amplia de los equipos de fabricación de chips a China después de que una investigación descubriera que los fabricantes de chips chinos habían comprado US$38.000 millones en equipos sofisticados el año pasado (Reuters)

* Cientos de soldados de la Guardia Nacional de Texas se reunieron el martes en unas instalaciones del Ejército a las afueras de Chicago, mientras la amenaza de Donald Trump de invocar una ley antiinsurreccional y desplegar efectivos en más ciudades estadounidenses intensificaba la batalla sobre los límites de su autoridad (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) publica su Revisión de la Política Monetaria y el tipo de interés oficial (OCR). (0100 GMT)

* Intervención del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, en el Foro Europlace de París 2025 en Tokio. (0145 GMT)

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank, el banco central sueco. (0700 GMT)

* Los miembros del consejo del BCE Claudia Buch, Frank Elderson, Madis Müller, Primoz Dolenc y Anneli Tuominen intervienen en Tallin. (0700 GMT)

* El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en el evento "Future of Finance". (0800 GMT)

* El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, participa en una mesa redonda sobre macroeconomía y retos de la estabilidad financiera en una conferencia internacional organizada por la Finantsinspektsioon (Autoridad de Supervisión y Resolución Financiera de Estonia). (0915 GMT)

* Participación de la consejera del BCE Claudia Buch en una mesa redonda en la Conferencia Internacional sobre Finanzas organizada por Finantsinspektsioon. (0915 GMT)

* Participación del consejero del BCE Frank Elderson en una mesa redonda en la Conferencia Internacional sobre Finanzas organizada por Finantsinspektsioon. (1030 GMT)

* Discurso de Sasha Mills, directora ejecutiva de Infraestructura de Mercados Financieros del Banco de Inglaterra, en la conferencia anual sobre operaciones, postcontratación, tecnología e innovación de la Asociación de Mercados Financieros de Europa.

(1200 GMT) * Moderación de una mesa redonda por parte de la consejera del BCE Anneli Tuominen en la Conferencia Internacional sobre Finanzas organizada por Finantsinspektsioon. (1300 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, pronuncia un discurso de bienvenida en la Conferencia de Investigación sobre Banca Comunitaria de 2025 en el Banco de la Reserva Federal de San Luis. (1320 GMT) * El consejero de la Reserva Federal Michael Barr habla sobre "Banca Comunitaria" en la Conferencia de Investigación sobre Banca Comunitaria de 2025 en el Banco de la Reserva Federal de San Luis. (1330 GMT) * Discurso del economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, en la Conferencia Anual Maxwell Fry, celebrada en la Universidad de Birmingham. (1500 GMT) * Mensaje en vídeo pregrabado de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el acto del 55.º aniversario del Informe Werner "Itinéraires luxembourgeois et européens". (1600 GMT) * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) publica las actas de su reunión del 16 y 17 de septiembre de 2025. (1800 GMT) * Celebración del 10.º Aniversario y Cumbre de Datos de Indian Country Development (Desarrollo de las Comunidades Indígenas), con la intervención del presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari (1915 GMT y 2030 GMT); el consejero de la Reserva Federal Michael Barr (2145 GMT); y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee (2315 GMT). OTROS EVENTOS * El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi, para mantener conversaciones sobre el refuerzo de los lazos entre India y Reino Unido. * El ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al-Shibani, estará en Ankara para mantener conversaciones con su homólogo turco, Hakan Fidan. * La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ofrece un avance de las próximas reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. (1400 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country/R RIC Indicator Peri Reuters Prior al region Name od Poll Time 08: Germany DEIP=EC Industrial Aug -1.0 1,3% 00 I Output MM% 08: Germany DEIPY=ECI Industrial Aug 1,53% 00 Production YY SA 13: United USMGA=ECI MBA Mortgage 3 -12,7% 00 States Applications Oct, w/e 13: United USMGM=ECI Mortgage 3 339,1 00 States Market Index Oct, w/e 13: United USMGPI=ECI MBA Purchase 3 172,7 00 States Index Oct, w/e 13: United USMGR=ECI Mortgage 3 1278,6 00 States Refinance Oct, Index w/e 13: United USMG=ECI MBA 30-Yr 3 6,46% 00 States Mortgage Oct, Rate w/e 16: United USOILC=ECI EIA Wkly 3 2.25 1,792M 30 States Crude Stk Oct, 0M w/e 16: United USOILD=ECI EIA Wkly 3 -0.7 0,578M 30 States Dist. Stk Oct, 34 millones w/e 16: United USOILG= EIA Wkly 3 -1.3 4,125 millones 30 States ECI Gsln Stk Oct, 82 millones w/e 16: United USOIRU= EIA Wkly 3 -1.8 -1.6% 30 States ECI Refn Util Oct,% w/e 17: United USIPSO= LSEG IPSOS Oct 52.37 00 States ECI PCSI 19: United USCRRT= Overall Q4 7.96 00 States ECI Comprehensiv e Risk 19: United US0YNT= 10Y Note Auc 8 39.000.024 00 States ECI - TA Oct ,500.00 19: United US0YNH= 10Y Note Auc 8 4.033% 00 States ECI - HY Oct 19: United US0YNB= 10Y Note Auc 8 2.650 00 States ECI - BTC Oct 19: United US0YNA= 10Y Note Auc 8 81.530% 00 States ECI - HAP Oct * (NOTA: Los datos macroeconómicos podría verse afectada por el cierre de la Administración.) *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 2 puntos, hasta los 5625, los futuros del FTSE subían 15,5 puntos, hasta los 9539,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 22 puntos, hasta los 24.527, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas se sumaban a la caída de Wall Street, mientras los inversores analizaban las consecuencias de los acontecimientos políticos en Francia y en Japón, al tiempo que el prolongado cierre de la Administración estadounidense catapultaba el precio del oro al contado a un nivel récord de US$4000 dólares por onza. * Los precios del petróleo subían, mientras los inversores descartaban los temores de un exceso de oferta tras asimilar la decisión anterior de la OPEP+ de frenar el aumento de la producción el próximo mes. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)