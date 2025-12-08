Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

( )

8 dic (Reuters) -

EMPRESAS

* El Santander explora comprar a Aegon su alianza de seguros de vida en España (Cinco Días)

* Santander pugna con JPMorgan por controlar el mercado de bonos en Latinoamérica (Expansión)

* Santander acuerda pagar 22.500.000 de euros para cerrar caso fiscal en Francia (Reuters)

* Iberdrola obtiene una subvención de 170.000.000 de euros del FEDER para construir proyectos de almacenamiento de energía (Reuters)

* Neoelectra entra en preconcurso tras fracasar su plan de venta por piezas (El Confidencial)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El Kremlin acogió el domingo con satisfacción la nueva estrategia de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, y afirmó que coincidía en gran medida con la percepción de Rusia, lo que supone la primera vez que Moscú elogia tan efusivamente un documento de su antiguo enemigo de la Guerra Fría (Reuters)

* Las exportaciones de China superaron las previsiones en noviembre, impulsadas por un aumento de los envíos a mercados no estadounidenses, a medida que los fabricantes profundizan sus lazos comerciales con el resto del mundo ante los aranceles prohibitivos del presidente Donald Trump (Reuters)

* El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, viaja a China en su primera visita, en un momento en que Berlín endurece su postura frente a Pekín en materia de disputas comerciales y conflictos geopolíticos, en consonancia con sus socios europeos (Reuters)

* El mercado laboral británico siguió débil el mes pasado, en vísperas de la presentación del presupuesto por parte de la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, el 26 de noviembre, ya que los empresarios estaban preocupados por posibles nuevas subidas de impuestos, según un informe del sector (Reuters)

AGENDA

MERCADOS

* Festivo en España por la Inmaculada Concepción, mercado abierto.

BANCOS CENTRALES

* Conferencia de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, titulada “La transformación del dinero: disrupción tecnológica y el futuro de los servicios financieros” en la Frankfurt School of Finance & Management (1500 GMT).

OTROS EVENTOS

* Consejo de Justicia e Interior de la UE. (Hasta el 9 de diciembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Producción industrial intermensual, oct: Previsto 0,5; Anterior 1,3.

* 0800 Alemania – Producción industrial interanual desestacionalizado, oct: Anterior -0,98.

* 0845 Francia – Activos de reserva total, nov: Anterior 350.037.000.000.

* 1030 Eurozona – Índice Sentix, dic: Previsto -7; Anterior -7,4.

MERCADOS FINANCIEROS

* Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 5 puntos, un 0,09%, los del índice alemán DAX bajaban 15 puntos, un 0,06% y los del británico FTSE 100 bajaban 12,5 puntos, un 0,13% a las 06:00 GMT.

* Los precios del petróleo se mantenían en máximos de dos semanas el lunes mientras los inversores esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte los tipos de interés esta semana para impulsar el crecimiento económico y la demanda de energía, al tiempo que vigilan el riesgo geopolítico que amenaza el suministro de Rusia y Venezuela.

* Los mercados bursátiles y de bonos se mostraban cautelosamente optimistas el lunes ante la posibilidad de que la Reserva Federal anuncie esta semana una bajada de los tipos de interés, aunque parece que la reunión va a ser una de las más conflictivas que se recuerdan en los últimos tiempos.

