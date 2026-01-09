Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

9 ene (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Repsol pedirá una licencia en Estados Unidos para exportar petróleo venezolano (Bloomberg News)

* Telefónica dejará de cotizar en Wall Street en 10 días tras cerca de 40 años (El Confidencial)

* Mapfre cambia su imagen y dice que Venezuela no es riesgo para el grupo (Expansión)

* Turner Construction Company, de ⁠Hochtief, lanza su primera empresa de equipos en Estados Unidos (Reuters)

* ACS entra ⁠en un contrato en Indonesia de 6.000 millones (Expansión)

* Goldman Sachs recorta la recomendación de Cellnex desde comprar a neutral (Reuters)

* Sacyr pagará un dividendo en acciones de 0,049 euros brutos por derecho (Reuters)

* Cellnex Finance completa la fijación de precios de dos series de bonos con vencimiento en 2031 y 2036 (Reuters)

* OHLA vuelve al inmobiliario con un desarrollo de lujo en Castellón e interés por los ⁠planes de vivienda ‌asequible (Cinco Días; El Economista)

* Gestamp modifica el ​acuerdo de financiación de 1.700 millones de euros (Reuters)

* Inmobiliaria del Sur ampliará el vencimiento del bono sénior garantizado de 30 millones de euros hasta el 10 de diciembre de 2030 (Reuters)

* Revolut tiene 6 millones de ​clientes en España, más que ING y Bankinter (Expansión)

* Rio Tinto está en conversaciones para comprar Glencore y formar la mayor minera del mundo (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El Senado de Estados Unidos votó el ‌jueves a favor de una resolución que impediría al presidente Donald Trump emprender nuevas acciones militares contra Venezuela sin ‌la autorización del Congreso, a pesar de que Trump afirmó que la supervisión estadounidense del ​conflictivo país podría prolongarse durante años (Reuters)

* Es probable que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se haya ralentizado en diciembre debido a la cautela de las empresas a la hora de contratar personal a causa de los aranceles a las importaciones y el aumento de la inversión en inteligencia artificial, aunque la previsible disminución de la tasa de desempleo hasta el 4,5% podría reforzar las expectativas de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios este mes (Reuters)

* La inflación anual de los precios al consumo en China se aceleró hasta alcanzar su máximo en 34 meses en diciembre, pero la tasa anual cayó hasta su nivel más bajo en 16 años, mientras que la deflación de los precios al productor persistió, lo que avala las expectativas del mercado de que se adopten más medidas de estímulo para reforzar la débil demanda (Reuters)

*AGENDA*

BANCOS CENTRALES

* El Riksbank celebra reunión del Consejo Ejecutivo (0800 GMT).

* Neel Kashkari, presidente del ⁠Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, pronuncia el discurso de bienvenida y participa en una conversación en la conferencia virtual "Condiciones económicas regionales en 2026" organizada por la Fed de Mineápolis (1500 GMT).

* La Reserva Federal publica las cuentas financieras de Estados Unidos (Flow of Funds) del ​3TR de 2025 (1700 GMT).

* Tom Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, pronuncia un discurso en el First Friday Economic Outlook Forum de la Asociación de Banqueros de Maryland (1835 GMT).

OTROS EVENTOS

* Emmanuel Macron, presidente de Francia, viaja a Suiza para asistir a la ceremonia nacional en memoria de las víctimas del incendio en el bar Constellation de Crans-Montana.

* Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tiene previsto visitar Siria.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Producción industrial mensual, nov: Previsto -0,4%; Anterior 1,8%.

* 0800 Alemania – Producción industrial interanual ajustada , nov: Previsto -0,5%; Anterior 0,88%.

* 0800 Alemania – Exportaciones mensual ajustado , nov: Previsto 0,0%; Anterior 0,1%.

* 0800 Alemania – Importaciones mensual ajustado , nov: Previsto 0,2%; Anterior -1,2%.

* 0800 Alemania – Balanza comercial EUR ajustada , nov: Previsto 16.500.000.000; Anterior 16.900.000.000.

* 0845 Francia – Gasto del consumidor mensual, nov: Previsto 0,2%; Anterior 0,4%.

* 0845 Francia – Producción industrial mensual, nov: Previsto 0,0%; Anterior ⁠0,2%.

* 0900 España – Producción industrial ajustada interanual , nov: Anterior 1,2%.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas mensual, nov: Previsto 0,1%; Anterior 0,0%.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas interanual, nov: Previsto 1,6%; Anterior 1,5%.

* 1400 EEUU – Permisos de ​construcción número revisado , sep.

* 1400 EEUU – Permisos de construcción variación mensual revisado , sep.

* 1430 EEUU – Empleo no agrícola, dic: Previsto 60.000; Anterior 64.000.

* 1430 EEUU – Nóminas privadas, dic: Previsto 64.000; Anterior 69.000.

* 1430 EEUU – Nóminas manufactureras, dic: Previsto -5.000; Anterior -5.000.

* 1430 EEUU – Empleos Estado, dic: Anterior -5.000.

* 1430 EEUU – Tasa de desempleo, dic: Previsto 4,5%; Anterior 4,6%.

* 1430 EEUU – Salarios promedio mensual, dic: Previsto 0,3%; Anterior 0,1%.

* 1430 EEUU – Salarios promedio interanual, dic: Previsto 3,6%; Anterior 3,5%.

* 1430 EEUU – Horas promedio semanales trabajadas , dic: Previsto 34,3; Anterior 34,3.

* 1430 ‍EEUU – Participación fuerza laboral, dic: Anterior 62,5%.

* 1430 EEUU – Subempleo U6, dic: Anterior 8,7%.

* 1430 EEUU – Permisos de construcción: número, oct: Previsto 1.350.000; Anterior 1.330.000.

* 1430 EEUU – Permisos de construcción: variación mensual , oct: Anterior -2,3%.

* 1430 EEUU – Número de inicios de vivienda, oct: Previsto 1.325.000; Anterior 1.307.000.

* 1430 EEUU – Inicios de vivienda mensual: variación , oct: Anterior -8,5%.

* 1600 EEUU – Sentimiento U Mich preliminar, ene: Previsto 53,5; Anterior 52,9.

* 1600 EEUU – Condiciones U Mich preliminar, ene: Anterior 50,4.

* 1600 EEUU – Expectativas U Mich preliminar, ene: Anterior 54,6.

* 1600 EEUU – Inflación 1 año preliminar U Mich , ene: Anterior 4,2%.

* 1600 EEUU – Inflación 5 años preliminar U Mich , ene: Anterior 3,2%.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 19 puntos, hasta los 5.938, los futuros del FTSE sumaban ​23 puntos, hasta los 10.072,5, y los futuros del DAX alemán ganaban 31 puntos, hasta los 25.292, a las 0530 GMT.

* El índice Nikkei de Japón avanzaba impulsado por el aumento de Fast Retailing, operador de la cadena de tiendas Uniqlo, tras sus sólidos resultados.

* Los precios del petróleo subían por segundo día consecutivo, encaminándose hacia su tercera subida semanal, ante la incertidumbre sobre el futuro del suministro de Venezuela y al aumento de la preocupación por la producción en Irán debido a los disturbios en el ‍país.

