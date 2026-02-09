Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

9 feb (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Repsol distribuirá carburante en Francia con la compra de Poignat (El Economista)

* La filial de CIMIC (ACS) Leighton Asia se adjudica un contrato para un centro de datos en Malasia (Reuters)

* Arabia Saudí encarga 20 trenes de alta velocidad a la española Talgo (Reuters)

* Mapfre choca con su socio de seguros de autos en EEUU y lo lleva a los tribunales (El Economista)

* Inditex y Mango se alían con Carrefour y El Corte Inglés frente a Shein (El Economista)

* Blackstone y EQT enfilan la compra de Urbaser (Expansión)

* FCC se une a Totalenergies en autobuses eléctricos (El Economista)

* Indra investiga la llamada de la presidenta de la SEPI a su consejero delegado (El Confidencial)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* La coalición de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, obtuvo una victoria electoral histórica, allanando el camino para los recortes fiscales prometidos que han asustado a los mercados financieros y el gasto militar destinado a contrarrestar a China (Reuters)

* El magnate de los medios de comunicación más destacado de Hong Kong, Jimmy Lai, fue condenado a 20 años de cárcel por delitos contra la seguridad nacional, entre ellos dos cargos de conspiración para colusión con fuerzas extranjeras y uno de publicación de material sedicioso (Reuters)

* El socialista moderado António José Seguro obtuvo una victoria aplastante y un mandato de cinco años como presidente de Portugal en la segunda vuelta de las elecciones, derrotando a su rival de extrema derecha y antisistema, André Ventura (Reuters)

*AGENDA*

BANCOS CENTRALES

* Philip Lane, miembro del Consejo del BCE, ofrece una conferencia en la Universidad de Maynooth (1200 GMT).

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, participa en un debate plenario sobre el estado de la economía de la UE y las actividades del BCE en Estrasburgo (1600 GMT).

* Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, participa en una conversación moderada sobre política monetaria y perspectivas económicas en el Top Producer Summit, en Nashville (2015 GMT).

OTROS EVENTOS

* Reunión de viceministros de Finanzas y de bancos centrales de la ASEAN (AFCDM, por sus siglas en inglés). (Hasta el 13 de febrero)

* Guillermo, príncipe de Gales, realiza su primera visita oficial a Arabia Saudí. (Hasta el 11 de febrero)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1030 Eurozona – Índice Sentix, feb: Previsto 0,0; Anterior -1,8.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 25 puntos, hasta los 6.032, los futuros del FTSE sumaban 37,5 puntos, hasta los 10.381 y los futuros del DAX alemán ganaban 90 puntos, hasta los 24.887, a las 0530 GMT.

* Los mercados asiáticos se disparaban gracias a la contundente victoria de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que avivó el apetito por más políticas reflacionistas, mientras que los inversores se sintieron aliviados por el repunte de las acciones de los fabricantes de chips estadounidenses.

* Los precios del petróleo caían al disiparse los temores inmediatos de un conflicto en Oriente Próximo después de que Estados Unidos e Irán se comprometieran a continuar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, lo que tranquilizó a los inversores preocupados por las interrupciones de la oferta.

