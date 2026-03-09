Buenos días en los mercados: informe de preapertura

9 mar (Reuters) -

* Repsol enfila la operación para sacar a cotizar en Estados Unidos su filial de "upstream" con una gira internacional (Expansión)

* El CEO de Indra propone canjear activos con Escribano mientras decide si deja el cargo (El Confidencial)

* BBVA completa el primer tramo de su programa de recompra por 1500 millones de euros (Reuters)

* Telefónica, América Móvil y TIM deberán conformarse con las migajas de las frecuencias de 5G del nuevo concurso que lanzará Brasil (El Economista)

* Neinor propondrá un dividendo extraordinario de 0,708 euros por acción (Reuters)

* Jefferies recorta la recomendación de Ferrovial a mantener desde comprar y baja el precio objetivo a 60 euros desde 62,5 euros (Reuters)

* Irán nombró el lunes a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei, como líder supremo, lo que indica que los partidarios de línea dura siguen al mando del país, mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Teherán provoca una nueva subida de los precios del petróleo y una caída en picado en las bolsas asiáticas (Reuters)

* La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió el lunes sobre los riesgos de inflación derivados del conflicto en Oriente Próximo y dijo que "Un aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantiene durante la mayor parte del año, provocaría un aumento de 40 puntos básicos en la inflación mundial" (Reuters)

* La inflación al consumo en China se aceleró hasta alcanzar su nivel más alto en más de tres años debido a los efectos de los festivos del Año Nuevo Lunar, mientras que la deflación de los productores persistió, ya que la débil demanda siguió lastrando una economía que se enfrenta a duras dificultades externas (Reuters)

* Merlin Properties celebra su Día del Inversor. (Hasta el 10 de marzo)

* Reunión del Eurogrupo.

* 0800 Alemania – Pedidos industriales intermensual, ene: Previsto -4,3; Anterior 7,8.

* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual desestacionalizado, ene: Anterior 13,7.

* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, ene: Anterior 111,5.

* 0800 Alemania – Producción industrial intermensual, ene: Previsto 1,0; Anterior -1,9.

* 0800 Alemania – Producción industrial interanual ajustada, ene: Anterior -0,55.

* 1030 Eurozona – Índice Sentix, mar: Anterior 4,2.

* 1500 Estados Unidos – Tendencias de empleo, feb: Anterior 105,06.

* Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 127 puntos, un 2,22%, los del índice alemán DAX caían 559 puntos, un 2,37%, y los del británico FTSE 100 retrocedían 88 puntos, un 0,85%, a las 0600 GMT.

* Las bolsas asiáticas se desplomaban el lunes, ante la amenaza de que la subida de los precios del petróleo provocara un aumento de la inflación y de los tipos de interés en todo el mundo, mientras que los inversores desesperados por obtener liquidez se refugiaban en el dólar estadounidense.

* Los precios del petróleo subían más de un 25% el lunes, hasta alcanzar sus niveles más altos desde mediados de 2022, después de que algunos de los principales productores redujeran el suministro y el mercado se viera afectado por el temor a una prolongación de las interrupciones en el transporte marítimo ante la escalada del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.

