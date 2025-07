Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

(.) 9 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * Repsol estima que obtuvo una producción de 557.000 barriles en el segundo trimestre (Reuters) * Aena subirá un 6,5% las tarifas a las aerolíneas tras 10 años de contención (Cinco Días, Expansión) * Norges, BlackRock y Santander acuden a la salida a Bolsa de Cirsa (Expansión) * Endesa e Iberdrola reclaman al Estado 778 millones por los residuos nucleares (Cinco Días) * Telefónica retoma la venta de la sede central de su filial en Chile (Cinco Días) * Iberdrola vende al fondo Cube una decena de plantas minihidráulicas en España (El Economista) * BBVA coloca 1000 millones de euros en una emisión de deuda sénior no preferente (Reuters) * Acerinox se plantea seguir los pasos de Ferrovial y salir a bolsa en Estados Unidos (El Economista) * El consejo de Indra discute mañana la compra de Escribano (Expansión) * Solarig invertirá más de US$350 millones en plantas de biometano en Italia (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que impondrá un arancel del 50% al cobre importado y que pronto introducirá gravámenes sobre semiconductores y productos farmacéuticos, amenazados desde hace tiempo, ampliando el alcance de la guerra comercial (Reuters) * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que planea anunciar aranceles a los productos farmacéuticos importados que podrían alcanzar el 200%, pero que daría a los fabricantes de medicamentos alrededor de un año "para que se pongan las pilas" (Reuters) * El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el martes que Reino Unido y Francia deben trabajar juntos para contrarrestar las numerosas amenazas desestabilizadoras mundiales y proteger a Europa de "dependencias excesivas" de Estados Unidos y China (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Cirsa comienza a cotizar en bolsa. * Grupo Catalana Occidente - Dividendo de 0,2500 euros por acción. Fecha de abono. * Global Dominion Access - Dividendo de 0,2500 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, interviene en un evento en San Lorenzo de El Escorial, cerca de Madrid. (1300 GMT) * Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, pronuncia un discurso sobre una perspectiva amplia de la agenda de política monetaria en el BCE. (1045 GMT) * El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) celebra una revisión de política monetaria y su decisión sobre el tipo oficial de efectivo (OCR). (0200 GMT) * El Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra publica su Informe semestral de Estabilidad Financiera, seguido de una rueda de prensa con el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. (0930 GMT) * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal estadounidense publica las actas de su reunión del 17 y 18 de junio de 2025. (1800 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe a su homólogo indonesio, Prabowo Subianto. * El primer ministro de India, Narendra Modi, inicia una visita de Estado a Namibia. * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realiza una visita de Estado a Reino Unido. Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, presidirán una cumbre franco-británica. (Hasta el 10 de julio) * El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Berlín. (1330 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior al /Region d rs Tim Poll e 13: United USMGA= MBA Mortgage 4 2,7% 00 States ECI Applications Jul, w/e 13: United USMGM= Mortgage Market 4 257,5 00 States ECI Index Jul, w/e 13: United USMGPI MBA Purchase 4 165,3 00 States =ECI Index Jul, w/e 13: United USMGR= Mortgage 4 759,7 00 States ECI Refinance Index Jul, w/e 13: United USMG=E MBA 30-Yr 4 6,79% 00 States CI Mortgage Rate Jul, w/e 16: United USWINV Wholesale May -0,3% -0,3% 00 States =ECI Invt(y), R MM 16: United USWINS Wholesale Sales May 0,1% 00 States =ECI MM 16: United USOILC EIA Wkly Crude 4 -2,60 3,845M 30 States =ECI Stk Jul, 0M w/e 16: United USOILD EIA Wkly Dist. 4 -0,24 -1,710M 30 States =ECI Stk Jul, 0M w/e 16: United USOILG EIA Wkly Gsln 4 -1,72 4,188M 30 States =ECI Stk Jul, 0M w/e 16: United USOIRU EIA Wkly Refn 4 0,2% 0,2% 30 States =ECI Util Jul, w/e 17: United USIPSO LSEG IPSOS PCSI Jul 53,36 00 States =ECI 19: United USCRRT Overall Q3 7,92 00 States =ECI Comprehensive Risk 19: United US0YNT 10Y Note Auc - 9 Jul 39.000. 00 States =ECI TA 005.100 ,00 19: United US0YNH 10Y Note Auc - 9 Jul 4,421% 00 States =ECI HY 19: United US0YNB 10Y Note Auc - 9 Jul 2,520 00 States =ECI BTC 19: United US0YNA 10Y Note Auc - 9 Jul 30,580% 00 States =ECI HAP *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 14 puntos, hasta los 5398, los del FTSE sumaban 19 puntos, hasta los 8872,5, y los del DAX alemán ganaban 36 puntos, hasta los 24.337, a las 0430 GMT. * En Japón, el Nikkei apenas registraba cambios, mientras los inversores vendían valores de gran peso relacionados con los chips para recoger beneficios tras el reciente repunte. * Los precios del petróleo bajaban tras alcanzar máximos de dos semanas en la sesión anterior, en un momento en que los inversores esperaban novedades sobre los aranceles estadounidenses ante expectativas de un aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos. 