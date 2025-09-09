Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

9 sep (Reuters) -

* Galán reúne al consejo de Iberdrola tras la amenaza de Trump y posibles cambios en la cúpula (El Confidencial)

* Indra lanzará un nuevo plan estratégico por el ‘boom’ del gasto en Defensa (Expansión)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El Parlamento francés derrocó el lunes al Gobierno por sus planes para controlar la creciente deuda nacional, lo que agravó la crisis política que está debilitando la segunda economía más grande de la eurozona (Reuters)

* El Gobierno minoritario del Partido Laborista de Noruega ganó un segundo mandato el lunes, mientras que la derecha populista logró su mejor resultado electoral hasta la fecha, en unas elecciones dominadas por la preocupación por el aumento del coste de la vida y las guerras en Ucrania y Gaza (Reuters)

* Los compradores británicos gastaron más en agosto, gracias al clima veraniego y a la mayor demanda de alimentos, muebles y ordenadores para la vuelta al colegio, aunque parte del aumento también se debió al incremento de los precios de los alimentos, según el British Retail Consortium (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, dirige una charla con el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, en una conferencia del Banco de Pagos Internacionales sobre innovación en banca central. (1515 GMT)

* La vicegobernadora del Riksbank, Aino Bunge, participa en un panel en la Cumbre de Innovación del BIS sobre cómo la cooperación global contribuye a resolver los retos del sistema financiero. (1320 GMT)

* El supervisor del Banco Central Europeo, Patrick Montagner, pronuncia un discurso en la Asociación Europe Finances Régulations (AEFR). (0730 GMT)

OTROS EVENTOS

* El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, realiza una visita de trabajo a Finlandia. * La presidenta de la República de Moldavia, Maia Sandu, se dirige a los legisladores de la UE antes de las cruciales elecciones parlamentarias en Moldavia el 28 de septiembre. (1000 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

08: France FRIP=E Industrial Jul -1.

3,8% 45 CI Output MM 8% 09: Spain ESIO=E Ind Output Jul 2,3% 00 CI Cal Adj YY 12: United USOPIN NFIB Aug 100,3 00 States =ECI Business Optimism Idx 14: United USREDY Redbook YY 6 6,5% 55 States =ECI Sep, w/e 19: United US7YNT 3Y Note Auc 9 Sep 58.000.014 00 States =ECI - TA ,100.00 19: United US7YNH 3Y Note Auc 9 Sep 3,669% 00 States =ECI - HY 19: United US7YNB 3Y Note Auc 9 Sep 2,530 00 States =ECI - BTC 19: United US7YNA 3Y Note Auc 9 Sep 72,300% 00 States =ECI - HAP 22: United USOIAC API wkly 1 30 States =ECI crude Stk Sep, w/e 22: United USOIAG API Wkly 1 30 States =ECI gsln stk Sep, w/e 22: United USOIAD API Wkly 1 30 States =ECI dist. Stk Sep, w/e *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 8 puntos, hasta los 5364, los futuros del FTSE perdían 2 puntos, hasta los 9245 y los futuros del DAX alemán caían 49 puntos, hasta los 23.796, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas subían, impulsadas por las expectativas de una bajada de tipos en EEUU la próxima semana, a pesar de que la agitación política en todo el mundo mantenía en vilo a los inversores en divisas y bonos. * Los precios del petróleo avanzaban, después de que la OPEP+ decidiera aumentar la producción menos de lo que esperaban los participantes en el mercado, mientras que las preocupaciones sobre una oferta más reducida ante las posibles nuevas sanciones a Rusia seguían prestando apoyo. *LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL* Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)