Buenos días en los mercados: informe de preapertura

EMPRESAS

* Indra se aliará con Leonardo para contratos europeos de ciberseguridad (Cinco Días)

* REE advierte de "bruscas" oscilaciones de tensión e insta a tomar medidas para evitar apagones (Reuters)

* Repsol tuvo una producción estimada en el tercer trimestre de 551.000 barriles diarios con un margen de refino en España de US$8,8 por barril (Reuters)

* JP Morgan rebaja la recomendación de Puig de "sobreponderar" a "infraponderar" y el precio objetivo de 25 a 12,5 euros (Reuters)

* Ebro supera los 100 millones de ventas, pero baja sus previsiones (El Economista)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Israel y Hamás anunciaron que habían acordado un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes, en la primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, que ha causado ya más de 67.000 muertos (Reuters)

* El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que nombrará un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas, según informó su oficina el miércoles, y añadió que la mayoría de los legisladores se oponían a la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas (Reuters)

* China endureció los controles a la exportación de tierras raras, ampliando las restricciones a la tecnología de procesamiento, prohibiendo la cooperación no autorizada con el extranjero y dejando clara su intención de limitar las exportaciones a usuarios extranjeros de defensa y semiconductores (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* La Reserva Federal celebra una conferencia centrada en la banca comunitaria que reunirá a banqueros, expertos del sector y otras partes interesadas para debatir e identificar los problemas a los que se enfrentan los bancos comunitarios. * Participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del miembro del consejo del BCE, Piero Cipollone, en la reunión del Eurogrupo. * Catherine Mann, del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso de apertura en el 'think tank' Resolution Foundation. (0830 GMT)

* El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en el acto Brokerslink Global Conference 2025. (0930 GMT)

* Publicación de las actas de la reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno del BCE celebrada los días 10 y 11 de septiembre de 2025. (1130 GMT)

* Discurso de la vicegobernadora principal del Banco de Canadá, Carolyn Rogers, en el Canadian Club Toronto. (1215 GMT)

* El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrece unas palabras de bienvenida (pregrabadas) en la Conferencia de Banca Comunitaria organizada por la Junta de la Reserva Federal. (1230 GMT)

* La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, pronuncia el discurso de apertura y participa en un diálogo en la Conferencia de Banca Comunitaria organizada por la Junta de la Reserva Federal.

(1235 GMT) * La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, modera el debate "El futuro de la banca comunitaria: retos y oportunidades" en la Conferencia de Banca Comunitaria organizada por la Junta de la Reserva Federal. (1445 GMT) * Participación del miembro del consejo del BCE Philip Lane en una mesa redonda y sesión de preguntas y respuestas organizada por el evento de la Asociación Irlandesa de Gestores de Inversiones. (1500 GMT) * El gobernador de la Junta de la Reserva Federal Michael Barr habla sobre las perspectivas económicas en un almuerzo del Economic Club of Minnesota. (1645 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, habla sobre la economía de EEUU y la política monetaria en un diálogo ante la Serie de Oradores de Política Pública de la Cámara de Comercio del Área de Springfield. (1700 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, modera una conversación con el gobernador de la Junta de la Reserva Federal, Michael Barr, ante el Economic Club of Minnesota. (1700 GMT) * La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, pronuncia el discurso de clausura titulado "Mirando hacia el futuro" en la Conferencia de Banca Comunitaria organizada por la Junta de la Reserva Federal. (1945 GMT) OTROS EVENTOS * El primer ministro de China, Li Qiang, y el máximo dirigente de Vietnam, To Lam, visitarán Corea del Norte para conmemorar el 80º aniversario de su gobernante Partido de los Trabajadores de Corea. (Hasta el 11 de octubre) * El ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, realizará una visita oficial de dos días a Australia por invitación del viceprimer ministro y ministro de Defensa de Australia, Richard Marles. (Hasta el 10 de octubre) * El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, visita Nueva Zelanda. (Hasta el 11 de octubre) * El ministro de Asuntos Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, del gobierno talibán, visitará la India. (Hasta el 16 de octubre) * Dinamarca acoge una reunión informal de los ministros de Desarrollo de la UE. (Hasta el 10 de octubre) * El presidente de Estonia, Alar Karis, acoge una reunión del Grupo de Arraiolos. * Reunión del Eurogrupo. * El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realiza una visita oficial a Tayikistán. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country/R RIC Indicator Peri Reuters Prior al egion Name od Time Poll 01: United GBRICS=E RICS Sep -18 -19 01 Kingdom CI Housing Survey 08: Germany DEEXPY=E Exports MM Aug 0.3% -0.6% 00 CI SA 08: Germany DEIMY=EC Imports MM Aug -0.5 -0.1% 00 I SA% 08: Germany DETBAL=E Trade Aug 15.2 14.7B 00 CI Balance, B EUR, SA 11: Germany DECRRT=E Overall Q4 9.32 00 CI Comprehens ive Risk 11: France FRCRRT=E Overall Q4 8.83 00 CI Comprehens ive Risk 11: United GBCRRT=E Overall Q4 8.98 00 Kingdom CI Comprehens ive Risk 11: Spain ESCRRT=E Overall Q4 8.80 00 CI Comprehens ive Risk 12: Germany DEIPSO=E LSEG IPSOS Oct 47.00 00 CI PCSI 12: France FRIPSO=E LSEG IPSOS Oct 39.89 00 CI PCSI 12: United GBIPSO=E LSEG IPSOS Oct 49.85 00 Kingdom CI PCSI 12: Spain ESIPSO=E LSEG IPSOS Oct 48.97 00 CI PCSI 14: United USJOB=EC Initial 29 30 States I Jobless Sep, Clm w/e 14: United USJOBA=E Jobless 29 30 States CI Clm 4Wk Sep, Avg w/e 14: United USJOBN=E Cont 22 30 States CI Jobless Sep, Clm w/e 16: United USWINV=E Wholesale Aug -0.2% 00 States CI Invt(y), R MM 16: United USWINS=E Wholesale Aug 1.4% 00 States CI Sales MM 16: United USOILN=E EIA-Nat 29 53B 30 States CI Gas Chg Sep, Bcf w/e 16: United USNGIF=E Nat 29 53B 30 States CI Gas-EIA Sep, Implied w/e Flow 17: United US4WAT=E 4W Bill 9 30 States CI Auc - TA Oct 17: United US4WAH=E 4W Bill 9 30 States CI Auc - HR Oct 17: United US4WAB=E 4W Bill 9 30 States CI Auc - BTC Oct 17: United US4WAA=E 4W Bill 9 30 States CI Auc - HAP Oct 19: United USBYAT=E 30Y Bond 9 22.000.000, 00 States CI Auc - TA Oct 200.00 19: United USBYAH=E 30Y Bond 9 4.651% 00 States CI Auc - HY Oct 19: United USBYAB=E 30Y Bond 9 2.380 00 States CI Auc - BTC Oct 19: United USBYAA=E 30Y Bond 9 44.540% 00 States CI Auc - HAP Oct (NOTA: La datos macroeconómicos podría verse afectada por el cierre de la Administración en el país.) MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 12 puntos, hasta los 5657, los futuros del FTSE perdían 53 puntos, hasta los 9549,5 y los futuros del DAX alemán caían 33 puntos hasta los 24.713, a las 0430 GMT. * Los mercados bursátiles asiáticos reanudaban su ascenso, en un momento en que los inversores redoblaron sus apuestas por todo lo relacionado con la inteligencia artificial, mientras que el oro se mantenía por encima de los US$4000 y el dólar conservaba sus recientes ganancias. * Los precios del petróleo caían, después de que Israel y Hamás acordaran la primera fase de un plan para poner fin a la guerra en Gaza, lo que alivió la tensión geopolítica en Oriente Medio, mientras que la fortaleza del dólar estadounidense lastraba las materias primas. 