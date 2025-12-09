Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

9 dic (Reuters) -

* Acciona alerta a Estados Unidos de un parón de inversión en energía solar (Expansión)

* Indra pide un informe adicional para justificar la compra de EM&E (El Confidencial)

* La Audiencia respalda a la CNMC por permitir a Telefónica comprar contenidos (Cinco Días)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Ucrania compartirá con Estados Unidos un plan de paz revisado que pretende poner fin a la guerra de Rusia, tras las conversaciones en Londres entre el presidente Volodímir Zelenski y los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido (Reuters)

* El Gobierno de Estados Unidos permitirá a Nvidia exportar sus chips de inteligencia artificial H200 a China, cobrando una tasa del 25% por cada chip, dijo el lunes el presidente estadounidense, Donald Trump (Reuters)

* Una jueza federal anuló el lunes una orden del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener todas las aprobaciones federales de nuevos proyectos de energía eólica, diciendo que los esfuerzos de las agencias para implementar su directiva eran ilegales y arbitrarios (Reuters)

* Los Estados miembros de la Unión Europea y la Eurocámara alcanzaron un acuerdo para suavizar las leyes de sostenibilidad corporativa, tras meses de presiones por parte de empresas y países, entre ellos Estados Unidos y Qatar (Reuters)

*AGENDA*

BANCOS CENTRALES

* La Reserva Federal de Estados Unidos inicia su reunión de dos días sobre tipos de interés. (Hasta el 10 de diciembre)

* El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, participa en la audiencia abierta del Comité de Finanzas del Riksdag sobre estabilidad financiera; el tema es el impacto en la estabilidad financiera del auge de las “stablecoins”, las monedas digitales y los criptoactivos (0800 GMT).

* Discurso principal de Claudia Buch, supervisora bancaria del BCE, en la Conferencia de Supervisión Bancaria del BCE “Innovaciones tecnológicas en los mercados financieros – Riesgos y oportunidades en la banca y la regulación” (1040 GMT).

* Los responsables del BoE Clare Lombardelli, Dave Ramsden, Swati Dhingra y Catherine Mann comparecen ante el Comité del Tesoro del Parlamento (1515 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Ventas minoristas BRC interanual, nov: Anterior 1,5%.

* 0800 Alemania – Exportaciones mensual ajustado, oct: Previsto -0,2%; Anterior 1,4%.

* 0800 Alemania – Importaciones mensual ajustado, oct: Previsto 0,2%; Anterior 3,1%.

* 0800 Alemania – Balanza comercial EUR ajustada, oct: Previsto 15.200.000.000; Anterior 15.300.000.000.

* 1200 Estados Unidos – Índice de optimismo empresarial NFIB, nov: Anterior 98,2.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 6 dic: Anterior 7,6%.

* 1600 Estados Unidos – Ofertas de empleo JOLTS, oct: Previsto 7.200.000; Anterior 7.227.000.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 1 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 1 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 1 dic.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 1 dic.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 3 puntos, un 0,05%, los del índice alemán DAX caían 11 puntos, un 0,05%, y los del británico FTSE 100 retrocedían 4,5 puntos, un 0,05%, a las 0600 GMT.

* Las bolsas asiáticas descendían y el dólar se mantenía estable el martes, al tiempo que los inversores aguardaban un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos durante esta semana, mientras que el yen se mantenía en calma tras el fuerte terremoto que sacudió la región noreste de Japón, aunque el impacto fue limitado.

* Los precios del petróleo bajaban el martes, ampliando las pérdidas tras la caída del 2% en la sesión anterior, con los mercados atentos a las conversaciones de paz para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y a la inminente decisión sobre los tipos de interés en Estados Unidos.

