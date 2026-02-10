Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

10 feb (Reuters) -

*EMPRESAS*

* El Santander planea un fuerte recorte de gastos en su plan estratégico (Cinco Días); Banco Santander usará la plusvalía de Polonia para pagar 1.370 millones de costes de Webster y TSB (El Economista)

* BBVA planea proponer a Jordi Montalbo como miembro independiente del consejo (Reuters)

* Pontegadea puja con Macquarie por el gigante logístico Qube por 6.900 millones (El Economista, Expansión)

* Brookfield ultima comprar Fidere a Blackstone por unos 1.200 millones (Expansión)

* Escribano y GMV se alían en proyectos por 7.800 millones (Expansión)

* Multas de hasta seis millones a las eléctricas por el “spam” telefónico (Cinco Días)

* Indra obtiene una prórroga de 130 millones de euros para un contrato ferroviario en Arabia Saudí (Reuters)

* La directora global de estudios de Santander, Bárbara Navarro, dimite, según Bloomberg News (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El primer ministro británico, Keir Starmer, se negó a atender las peticiones de dimisión, incluso las del líder de su partido en Escocia, después de que un segundo asesor dimitiera de un equipo en crisis por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington (Reuters)

* El Gobierno de EEUU tiene previsto revocar esta semana un hallazgo científico de la era del expresidente Barack Obama que sirve de base jurídica para la regulación federal de los gases de efecto invernadero, según informó la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (Reuters)

* El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, dimitirá en junio, más de un año antes de que termine su mandato, lo que permitirá al presidente Emmanuel Macron nombrar a su sustituto antes de las elecciones presidenciales de 2027, en las que podría ganar la extrema derecha (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Enagás publica importaciones de gas de enero.

BANCOS CENTRALES

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).

* La Reserva Federal de Nueva York publica el informe de Deuda y Crédito de los Hogares del 4TR 2025 (1500 GMT).

* Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, interviene en la 2026 Ohio Bankers League Economic Summit (1700 GMT).

* James Talbot, director ejecutivo del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en la London School of Economics: "¿Cómo cambia el clima tras el cumplimiento de los objetivos legales del Banco de Inglaterra?" (1730 GMT).

* Lorie Logan, presidenta de la Reserva Federal de Dallas, interviene y participa en una sesión de preguntas y respuestas en el 2026 Asset Management Derivatives Forum de SIFMA y FIA (1800 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Ventas minoristas BRC interanual, ene: Anterior 1,0.

* 0730 Francia – Tasa de desempleo según OIT, 4TR: Previsto 7,7; Anterior 7,7.

* 1200 Estados Unidos – Índice de optimismo empresarial NFIB, ene: Anterior 99,5.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación mensual, dic: Previsto 0,2; Anterior 0,4.

* 1430 Estados Unidos – Precios de exportación mensual, dic: Previsto 0,1; Anterior 0,5.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación interanual, dic: Anterior 0,1.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual, dic: Previsto 0,4; Anterior 0,6.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual, dic: Previsto 0,3; Anterior 0,5.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, dic: Anterior 0,4.

* 1430 Estados Unidos – Control minorista, dic: Previsto 0,4; Anterior 0,4.

* 1430 Estados Unidos – Salarios de empleo trimestrales, 4TR: Anterior 0,8.

* 1430 Estados Unidos – Beneficios de empleo trimestrales, 4TR: Anterior 0,8.

* 1430 Estados Unidos – Costes laborales, 4TR: Previsto 0,8; Anterior 0,8.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 7 feb: Anterior 6,7.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual, nov: Previsto 0,2; Anterior 0,3.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 2 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 2 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 2 feb.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 2 feb.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 1 punto, hasta los 6.066, los futuros del FTSE subían 5 puntos, hasta los 10.363 y los futuros del DAX alemán ganaban 4 puntos, hasta los 25.085, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas avanzaban por segundo día consecutivo en las primeras operaciones, al continuar la subida del índice de referencia de Tokio tras la decisiva victoria electoral de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, el fin de semana.

* Los precios del petróleo bajaban ligeramente, en un momento en que los operadores evaluaban la posibilidad de que se produjeran interrupciones en la oferta después de que las instrucciones estadounidenses para los buques que transitan por el estrecho de Ormuz mantuvieran la atención centrada en las tensiones entre Washington y Teherán.

