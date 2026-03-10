Buenos días en los mercados: informe de preapertura

10 mar (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Telefónica planea comprar más firmas en Reino Unido (Expansión)

* OHLA pierde su arbitraje contra Kuwait en el Ciadi (Expansión)

* Repsol lanza un programa de recompra de acciones de hasta 350 millones de euros (Reuters)

* Tubos Reunidos explora su venta a Sidenor en una operación "a la vasca" (El Confidencial)

* El retraso de Talgo con Renfe se amplía a toda la Serie 107 (Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que no permitiría que se enviara "ni un litro de petróleo" desde Oriente Próximo si continuaban los ataques de Estados Unidos e Israel, lo que provocó una advertencia del presidente Donald Trump de que EEUU golpearía a Irán con mucha más dureza si bloqueaba las exportaciones de esta región vital para la producción de energía (Reuters)

* China comenzó el año 2026 con unas exportaciones que superaron con creces las previsiones, impulsadas por la fuerte demanda de productos electrónicos, lo que situó a la economía en camino de superar el récord del superávit comercial de 1,2 billones de dólares del año pasado y atenuó el impacto de la guerra en Irán (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando suavizar las sanciones petroleras a Rusia y liberar las reservas de crudo de emergencia como parte de un paquete de opciones destinadas a frenar el aumento de los precios mundiales del petróleo en medio del conflicto con Irán, según múltiples fuentes (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Repsol presenta actualización estratégica 2026-2028.

* Reig Jofre presenta perspectivas para el ejercicio.

* Prim – Dividendo de 0,1300 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Karen Silk, subgobernadora responsable de mercados monetarios del banco central de Nueva Zelanda, interviene en el panel "La oportunidad: sistemas de pago de clase mundial" en una mesa redonda sobre pagos organizada por MinterEllisonRuddWatts.

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en la reunión de Ecofin.

OTROS EVENTOS

* El rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia de Suecia realizan una visita de Estado a Polonia, con el presidente Karol Nawrocki como anfitrión. (Hasta el 12 de marzo)

* Edgars Rinkevics, presidente de Letonia, recibe al presidente checo, Petr Pavel, en visita de Estado. (Hasta el 11 de marzo)

* Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Ventas minoristas BRC interanual, feb: Anterior 2,3%.

* 0800 Alemania – Exportaciones mensual ajustado, ene: Previsto -2,0%; Anterior 4,0%.

* 0800 Alemania – Importaciones mensual ajustado, ene: Anterior 1,4%.

* 0800 Alemania – Balanza comercial EUR ajustada, ene: Anterior 17.100.000.000.

* 0845 Francia – Cuenta corriente, ene: Anterior -600.000.000.

* 0845 Francia – Balanza comercial EUR ajustada, ene: Anterior -4.843.000.000.

* 0845 Francia – Importaciones, EUR, ene: Anterior 57.905.000.000.

* 0845 Francia – Exportaciones, EUR, ene: Anterior 53.062.000.000.

* 1100 Estados Unidos – Índice de optimismo empresarial NFIB, feb: Anterior 99,3.

* 1355 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 7 mar: Anterior 7,0%.

* 1500 Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes, feb: Previsto 3.890.000; Anterior 3.910.000.

* 1500 Estados Unidos – Variación% ventas de viviendas existentes, feb: Anterior -8,4%.

* 2130 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 2 mar.

* 2130 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 2 mar.

* 2130 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 2 mar.

* 2130 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 2 mar.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 59 puntos, hasta los 5.744, los futuros del FTSE sumaban 44 puntos, hasta los 10.284, y los futuros del DAX alemán ganaban 222 puntos, hasta los 23.635, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas repuntaron al inicio de la sesión, tras una noche volátil en los mercados después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que la guerra en Oriente Próximo podría "terminar pronto".

* Los precios del petróleo caían tras alcanzar su máximo en más de tres años en la sesión anterior, tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pronosticó que la guerra en Oriente Próximo podría terminar pronto, lo que moderaba las preocupaciones sobre una prolongada interrupción del suministro mundial de petróleo.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)