Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

10 jun (Reuters) - BBVA traspasa el riesgo de 2350 millones en crédito al consumo con una titulización récord (El Confidencial) CaixaBank y la francesa BPCE lanzan sus ofertas por Novo Banco (El Confidencial) Mango se transforma en sociedad anónima, pero descarta salir a Bolsa (Cinco Días) Borges realizará compraventa forzosa de las acciones restantes de BAIN tras aceptación del 96% en la opa de exclusión (Reuters) ECONOMÍA Y POLÍTICA Altos responsables de Estados Unidos y China reanudarán este martes en Londres las conversaciones comerciales por segundo día consecutivo, con la esperanza de lograr un avance sobre los controles a la exportación de bienes, como las tierras raras, que han amenazado con un choque en la cadena de suministro mundial y un menor crecimiento económico (Reuters) El Gobierno de EEUU ordenó el lunes la entrada de infantes de marina estadounidenses en Los Ángeles e intensificó las redadas contra presuntos inmigrantes indocumentados, lo que avivó la indignación de manifestantes y líderes demócratas, que expresaron su preocupación por una crisis nacional (Reuters) Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros de guerra menores de 25 años el lunes en emotivas escenas de regreso a casa, el primer paso en una serie de intercambios de prisioneros planificados que podrían convertirse en los más grandes de la guerra hasta la fecha (Reuters) El Banco de España rebajó su previsión de crecimiento económico para este año del 2,7% al 2,4% debido a las tensiones comerciales mundiales, aunque sigue estando muy por encima de la media de la zona euro (Reuters) AGENDA BANCOS CENTRALES Ponencia de Sharon Donnery, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, en el encuentro 2025 IIF European Chief Risk Officer Forum. (1430 GMT) Participación de Claudia Buch, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, en una mesa redonda sobre ahorro e inversión en Berlín. (1430 GMT) Discurso de Randall Krozner, miembro externo del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, en la Conferencia del BCE sobre Estabilidad Financiera y Política Macroprudencial 2025. (1700 GMT) Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank, el banco central sueco. (1230 GMT) OTROS EVENTOS El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBBRC=ECI BRC Retail Sales YY May 6,8% 08:00 United Kingdom GBCCU=ECI Claimant Count Unem Chng May 5.2k 08:00 United Kingdom GBILOU=ECI ILO Unemployment Rate Apr 4,6% 4,5% 08:00 United Kingdom GBEMP=ECI Employment Change Apr 112k 08:00 United Kingdom GBAVGW=ECI Avg Wk Earnings 3M YY Apr 5,5% 5,5% 08:00 United Kingdom GBAVGX=ECI Avg Earnings (Ex-Bonus) Apr 5,4% 5,6% 08:00 United Kingdom GBPYR=ECI HMRC Payrolls Change May -33k 10:30 Euro Zone EUSTCS=ECI Sentix Index Jun -5.0 -8.1 12:00 United States USOPIN=ECI NFIB Business Optimism Idx May 95.8 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 7 Jun, w/e 4,9% 17:30 United States US2YNT=ECI 12M Bill Auc - TA 10 Jun 52.214.192.500 17:30 United States US2YNH=ECI 12M Bill Auc - HR 10 Jun 3,930% 17:30 United States US2YNB=ECI 12M Bill Auc - BTC 10 Jun 3.310 17:30 United States US2YNA=ECI 12M Bill Auc - HAP 10 Jun 20.100% 19:00 United States US7YNT=ECI 3Y Note Auc - TA 10 Jun 58.000.019.100,00 19:00 United States US7YNH=ECI 3Y Note Auc - HY 10 Jun 3,824% 19:00 United States US7YNB=ECI 3Y Note Auc - BTC 10 Jun 2.560 19:00 United States US7YNA=ECI 3Y Note Auc - HAP 10 Jun 23.890% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 2 Jun, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 2 Jun, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 2 Jun, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 2 Jun, w/e MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 5 puntos, hasta los 5428, los del FTSE sumaban 8,5 unidades, hasta los 8844, y los del DAX alemán ganaban 52 puntos, hasta los 24.243, a las 0430 GMT. * Las bolsas subían y el dólar se mantenía en guardia mientras las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China se prolongaban por segundo día consecutivo, con indicios de que las tensiones entre las dos mayores economías del mundo podrían estar remitiendo. * Los precios del petróleo aumentaban al tiempo que los inversores esperaban el resultado de las conversaciones entre EEUU y China, que podrían allanar el camino para aliviar las tensiones comerciales y mejorar la demanda de combustible. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)