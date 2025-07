Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

10 jul (Reuters) - Bruselas abrirá a España un procedimiento de infracción por trabar la opa de BBVA (Expansión) Las aerolíneas cargan contra las tasas de Aena y advierten que afectarán aún más a los billetes (El Confidencial) Neinor Homes reduce el precio de la oferta por Aedas Homes a 21,335 euros por acción tras el pago de un dividendo (Reuters) La SEPI se aparta de la operación Talgo para evitar un conflicto con CAF y Alstom (El Confidencial) Cox coloca bonos por US$115 millones a Allianz Capital Partners of America (Reuters) Deoleo emitirá 5 millones de euros en bonos (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceleró el miércoles su ofensiva arancelaria global, anunciando un nuevo arancel del 50% sobre las importaciones de cobre de Estados Unidos y un arancel del 50% sobre los bienes procedentes de Brasil, ambos a partir del 1 de agosto (Reuters) Solo "un par" de dirigentes monetarios en la reunión de la Reserva Federal del 17 y 18 de junio dijeron que sentían que los tipos de interés podrían reducirse ya este mes, mientras la mayoría de los dirigentes monetarios siguen preocupados por la presión inflacionaria que esperan por el uso de aranceles del presidente Donald Trump para remodelar el comercio mundial (Reuters) Nvidia alcanzó brevemente una capitalización de mercado de 4 billones de dólares el miércoles y se convirtió en la primera empresa del mundo en alcanzar el hito, solidificando su posición como una de las acciones favoritas de Wall Street (Reuters) *AGENDA* BANCOS CENTRALES El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en el "10º Ciclo de Finanza: El futuro del Sistema Financiero Europeo", en Bilbao. (0700 GMT) Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ofrece una conferencia sobre "El cambiante panorama de los pagos: ¿Qué traerá consigo el euro digital?", seguida de un debate con el vicegobernador del banco central esloveno, Marko Pahor, organizado por el Banco de Eslovenia, en Liubliana. (0700 GMT) El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, participa en una charla informal sobre la economía de Estados Unidos y la política monetaria ante un foro virtual transmitido en vivo organizado por el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF). (1400 GMT) El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller participa en el debate "Balance general" antes de un evento organizado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas y el Consejo de Asuntos Mundiales de Dallas/Fort Worth, en Dallas, Texas. (1715 GMT) La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, habla sobre "Perspectivas económicas de EEUU y desafíos para los dirigentes monetarios" antes de una videoconferencia en vivo de MNI Livestreamed Connect.

01: United GBRICS RICS Housing Jun -8 -8 01 Kingdom =ECI Survey 08: Germany DECPI= CPI Final MM Jun 0,0% 0,0% 00 ECI 08: Germany DECPIY CPI Final YY Jun 2,0% 2,0% 00 =ECI 08: Germany DEHICP HICP Final MM Jun 0,1% 0,1% 00 =ECI 08: Germany DEHICY HICP Final YY Jun 2,0% 2,0% 00 =ECI 08: France FRCA=E Current May -4,1B 45 CI Account 11: Germany DECRRT Overall Q3 9,32 00 =ECI Comprehensive Risk 11: France FRCRRT Overall Q3 8,81 00 =ECI Comprehensive Risk 11: United GBCRRT Overall Q3 8,96 00 Kingdom =ECI Comprehensive Risk 11: Spain ESCRRT Overall Q3 8,79 00 =ECI Comprehensive Risk 12: Germany DEIPSO LSEG IPSOS Jul 47,16 00 =ECI PCSI 12: France FRIPSO LSEG IPSOS Jul 42,00 00 =ECI PCSI 12: United GBIPSO LSEG IPSOS Jul 52,07 00 Kingdom =ECI PCSI 12: Spain ESIPSO LSEG IPSOS Jul 49,99 00 =ECI PCSI 14: United USJOB= Initial 5 Jul, 235k 233k 30 States ECI Jobless Clm w/e 14: United USJOBA Jobless Clm 5 Jul, 241,50k 30 States =ECI 4Wk Avg w/e 14: United USJOBN Cont Jobless 28 1,974 1,964M 30 States =ECI Clm Jun, M w/e 16: United USOILN EIA-Nat Gas 4 Jul, 55B 30 States =ECI Chg Bcf w/e 16: United USNGIF Nat Gas-EIA 4 Jul, 55B 30 States =ECI Implied Flow w/e 17: United US4WAT 4W Bill Auc - 10 Jul 55.238. 30 States =ECI TA 694.700,00 17: United US4WAH 4W Bill Auc - 10 Jul 4,240% 30 States =ECI HR 17: United US4WAB 4W Bill Auc - 10 Jul 3,260 30 States =ECI BTC 17: United US4WAA 4W Bill Auc - 10 Jul 41,000% 30 States =ECI HAP 19: United USBYAT 30Y Bond Auc - 10 Jul 22.000. 00 States =ECI TA 012.700,00 19: United USBYAH 30Y Bond Auc - 10 Jul 4,844% 00 States =ECI HY 19: United USBYAB 30Y Bond Auc - 10 Jul 2,430 00 States =ECI BTC 19: United USBYAA 30Y Bond Auc - 10 Jul 3,080% 00 States =ECI HAP *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 11 puntos, a 5473, los futuros del FTSE sumaban 35,5 puntos, a 8914, los futuros del DAX alemán ganaban 59 puntos, a 24.691, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas subían ligeramente, impulsadas por el optimismo de la breve subida de Nvidia a un récord mundial de valoración de US$4 billones y mientras los inversores ignoraban en gran medida los nuevos anuncios arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. * Los precios del petróleo registraban pocos cambios, mientras los inversores evaluaban los últimos anuncios en materia comercial de Trump, ante señales de una fuerte demanda de gasolina en Estados Unidos.