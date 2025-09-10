Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

10 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* El consejero delegado de Sabadell espera que BBVA mejore su oferta por el banco (Reuters)

* Puig aumenta el beneficio un 79% con una comparativa favorable; las ventas suben un 5,9% (Reuters)

* Ferrovial acelera para conseguir un puesto en el Nasdaq 100 a finales de este año (El Economista)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Israel intentó asesinar a los líderes políticos de Hamás con un ataque aéreo sobre Qatar el martes, intensificando su acción militar en Oriente Próximo, en un ataque que Estados Unidos juzgó de unilateral y contrario a los intereses estadounidenses e israelíes (Reuters)

* Un juez federal bloqueó temporalmente el martes la destitución por parte del presidente Donald Trump de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, lo que supone un primer revés para la Casa Blanca en una batalla legal sin precedentes que podría alterar la independencia del banco central (Reuters)

* El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró el martes primer ministro a Sébastien Lecornu, un protegido conservador que le apoyó en su campaña presidencial de 2017, desafiando las expectativas de que pudiera inclinarse hacia la izquierda (Reuters)

AGENDA

MERCADOS

* Inditex - Resultados del primer semestre antes de la apertura del mercado

* El Comité Asesor Técnico del IBEX 35 decide si aplica cambios al índice tras una reunión de seguimiento

BANCOS CENTRALES

* El director de economía y economista jefe del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, Paul Conway, habla ante la Cámara de Comercio de Auckland (0030 GMT). * Martin Schlegel, presidente del consejo de administración del Banco Nacional Suizo, ofrece un discurso sobre "La comunicación: un elemento importante para cumplir el mandato del BNS" en la Asociación de Banqueros de Ticino (1145 GMT). * La supervisora del Banco Central Europeo, Claudia Buch, interviene en el BIS Innovation Summit 2025 (1200 GMT). * El Consejo de Gobierno del BCE celebra reunión de política monetaria (Hasta el 11 de septiembre). OTROS EVENTOS

* La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, concluye su visita a Japón. * El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se reúne con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, en el marco de su visita a los líderes de los Estados miembros de la UE durante las tres primeras semanas de septiembre.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Countr RIC Indicator Name Perio Reuters Prior

al y/Regi d Poll

Time on

09: Spain ESIO=E Ind Output Cal Jul 2,3%

00 CI Adj YY

13: United USMGA= MBA Mortgage 5 -1,2%

00 States ECI Applications Sep,

w/e

13: United USMGM= Mortgage 5 272,5

00 States ECI Market Index Sep,

w/e

13: United USMGPI MBA Purchase 5 158,7

00 States =ECI Index Sep,

w/e

13: United USMGR= Mortgage 5 902,5

00 States ECI Refinance Sep,

Index w/e

13: United USMG=E MBA 30-Yr 5 6,64%

00 States CI Mortgage Rate Sep,

w/e

14: United USPPM= PPI Machine Aug 191,4

30 States ECI Manuf'ing

14: United USPPFY PPI Final Aug 3,3% 3,3%

30 States =ECI Demand YY

14: United USPPFD PPI Final Aug 0,3% 0,9%

30 States =ECI Demand MM

14: United USPPEY PPI Aug 3,5% 3,7%

30 States =ECI exFood/Energy

YY

14: United USPPIE PPI Aug 0,3% 0,9%

30 States =ECI exFood/Energy

MM

14: United USPPTY PPI ex Aug 2,8%

30 States =ECI Food/Energy/Tr

YY

14: United USPPET PPI ex Aug 0,6%

30 States =ECI Food/Energy/Tr

MM

16: United USWINV Wholesale Jul 0,2% 0,2%

00 States =ECI Invt(y), R MM

16: United USWINS Wholesale Jul 0,2% 0,3%

00 States =ECI Sales MM

16: United USOILC EIA Wkly Crude 1 2,415M

30 States =ECI Stk Sep,

w/e

16: United USOILD EIA Wkly Dist.

1 1.681M 30 States =ECI Stk Sep, w/e 16: United USOILG EIA Wkly Gsln 1 -3.795M 30 States =ECI Stk Sep, w/e 16: United USOIRU EIA Wkly Refn 1 -0.3% 30 States =ECI Util Sep, w/e 17: United USIPSO LSEG IPSOS Sep 53.43 00 States =ECI PCSI 19: United US0YNT 10Y Note Auc - 10 42.000.112, 00 States =ECI TA Sep 100.00 19: United US0YNH 10Y Note Auc - 10 4.255% 00 States =ECI HY Sep 19: United US0YNB 10Y Note Auc - 10 2.350 00 States =ECI BTC Sep 19: United US0YNA 10Y Note Auc - 10 52.850% 00 States =ECI HAP Sep

*MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 12 puntos, hasta los 5388, los futuros del FTSE sumaban 14 puntos, hasta los 9271,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 85 puntos, hasta los 23.834, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas seguían la tendencia alcista de Wall Street y los bonos caían, en un momento en que los operadores reforzaron sus apuestas de que la debilidad del mercado laboral estadounidense impulsaría a la Reserva Federal a recortar los tipos al menos un cuarto de punto la próxima semana. * Los precios del petróleo subían, después de que Israel atacara a los líderes de Hamás en Qatar y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera a Europa que impusiera aranceles a los compradores de petróleo ruso, pero las débiles perspectivas del mercado limitaban las ganancias. *LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL* Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)