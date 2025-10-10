Buenos días en los mercados: informe de preapertura

10 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* Telefónica encalla en la venta de su filial en Venezuela; no encuentra comprador en plena salida de América Latina (Cinco Días)

* Telefónica Chile inicia proceso de "due diligence" con varios potenciales compradores (Reuters)

* FCC vende a CPP el 25% de su filial Enviro por 1000 millones (Cinco Días)

* Sacyr se refuerza en Irlanda con una obra de 265 millones de euros (Expansión)

* Grifols Biotest lanza Yimmugo, una inmunoglobulina para el tratamiento de inmunodeficiencias, en EEUU (Reuters)

* DVC Partners ficha a Transearch para relanzar Soltec (Expansión)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El Gobierno de Israel ratificó un alto el fuego con el grupo palestino Hamás, lo que allana el camino para suspender las hostilidades en Gaza en un plazo de 24 horas y liberar a los rehenes israelíes retenidos allí en un plazo de 72 horas (Reuters)

* Un grupo que planeaba atentados contra políticos belgas, entre ellos el primer ministro Bart de Wever, ha sido desarticulado, según informaron el jueves la fiscalía y el viceprimer ministro Maxime Prevot (Reuters)

* Un juez federal de Chicago bloqueó el jueves temporalmente el despliegue por parte del presidente estadounidense Donald Trump de cientos de soldados de la Guardia Nacional en Illinois, cinco días después de que otro juez estadounidense bloqueara un despliegue similar en Portland, Oregón (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

* Acaba el plazo de aceptación para la opa de BBVA sobre Sabadell.

BANCOS CENTRALES

* Participación del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en la reunión del ECOFIN.

* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una charla moderada en el Silicon Valley Directors Exchange. (0140 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, pronuncia el discurso de apertura y modera un debate en el 19º simposio anual de Banqueros Comunitarios, "Banca Comunitaria: Trazando el Rumbo", organizado por el Banco de la Reserva Federal de Chicago. (1345 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, habla sobre la economía de EEUU y la política monetaria en un diálogo ante la Serie de Oradores de Política Pública de la Cámara de Comercio del Área de Springfield. (1700 GMT)

OTROS EVENTOS

* Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE. Los ministros debatirán una propuesta para ampliar un préstamo a Ucrania utilizando activos rusos inmovilizados, las propuestas de la Comisión para actualizar el sistema de ingresos del presupuesto de la UE y la estructura de los impuestos especiales sobre el tabaco. También aprobarán conclusiones sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático con vistas a la conferencia COP30.

(0700 GMT) * El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, realiza una visita de Estado a China por invitación del presidente chino, Xi Jinping. * El presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, visita Corea del Norte por invitación de su líder, Kim Jong-un, para las celebraciones conmemorativas del partido gobernante de Corea del Norte. * Día Mundial de la Salud Mental. * Día Mundial contra la Pena de Muerte. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country/R RIC Indicator Name Per Reu Prior al egion iod ter Tim s e Pol l 16: United USUMSP= U Mich Oct 54 55.1 00 States ECI Sentiment 2 Prelim 16: United USUMCP= U Mich Oct 60 60.4 00 States ECI Conditions 0 Prelim 16: United USUMEP= U Mich Oct 51 51.7 00 States ECI Expectations 7 Prelim 16: United USUM1P= U Mich 1Yr Inf Oct 4,7% 00 States ECI Prelim 16: United USUM5P= U Mich 5-Yr Oct 3,7% 00 States ECI Inf Prelim * (NOTA: La datos macroeconómicos podría verse afectada por el cierre de la Administración en el país.) *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 1 punto, hasta los 5644, los futuros del FTSE perdían 13,5 puntos, hasta los 9545 y los futuros del DAX alemán caían 2 puntos, hasta los 24.767, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas cerraban la semana vacilantes ante la caída de Wall Street, mientras que los mercados de materias primas se tomaban un respiro tras su reciente subida. * Los precios del petróleo bajaban ligeramente, tras cerrar con un descenso del 1,6% en la sesión anterior, en un momento en que la prima de riesgo del mercado se desvanecía, después de que Israel y Hamás acordaran la primera fase de un plan para poner fin a la guerra en Gaza. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)