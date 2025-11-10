Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

10 nov (Reuters) -

EMPRESAS

Almirall aumenta un 27,1% su ebitda a nueve meses (Reuters)

ACS y Acciona se separan para pujar por la autopista I-77 de EEUU por más de US$3.000 millones frente a Ferrovial, Sacyr y FCC (El Economista)

Viscofan aprueba un dividendo bruto a cuenta para 2025 de al menos 1,40 euros por acción (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El Senado de Estados Unidos aprobó el domingo una medida destinada a reabrir la Administración federal y poner fin a un cierre que ya dura 40 días y que ha dejado sin trabajo a los empleados federales, retrasado la ayuda alimentaria y colapsado el transporte aéreo (Reuters)

La deflación de los precios al productor en China se moderó en octubre y los precios al consumidor volvieron a terreno positivo, según datos publicados el domingo, mientras el Gobierno intensifica sus esfuerzos para frenar el exceso de capacidad y la competencia desleal entre las empresas (Reuters)

Hungría ha alcanzado un acuerdo con Washington sobre un "escudo financiero" para proteger su economía y sus finanzas públicas, según dijo el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras mantener conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump (Reuters)

La construcción de vivienda se acelera a máximos de siete años, pero se terminan menos casas que nunca (El País)

AGENDA

EMPRESAS

Almirall publica resultados 3TR antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

La consejera del BoJ Junko Nakagawa pronuncia un discurso en la prefectura de Okayama (0340 GMT).

OTROS EVENTOS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, en la Casa Blanca.

El rey Felipe VI y la reina Letizia realizan una visita de Estado a China. (Hasta el 13 de noviembre)

Elecciones a la Cámara de Representantes de Egipto.

Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

Brasil acoge la cumbre climática de la ONU, COP30, en Belém. (Hasta el 21 de noviembre)

El ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, conversa con el diario Die Zeit sobre presupuestos, defensa y servicio militar, entre otros temas (1900 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

1030 Zona del euro – Índice Sentix, nov: Previsto -4; Anterior -5,4.

1600 Estados Unidos – Tendencias de empleo, oct.

NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración.

MERCADOS FINANCIEROS

Los futuros del Euro STOXX 50 subían 85 puntos, hasta los 5.655, los del FTSE sumaban 85 puntos, hasta los 9.785 y los del DAX alemán ganaban 340 puntos, hasta los 23.950, a las 0530 GMT.

Las bolsas globales subían en un clima de optimismo ante la posibilidad de que el histórico cierre de la Administración estadounidense estuviera llegando a su fin, mientras que el dólar se recuperaba de las pérdidas de la semana pasada.

Los precios del crudo avanzaban ante el optimismo sobre la posibilidad de que el cierre de la Administración de EEUU pudiera terminar pronto y aumentar la demanda en el principal consumidor de petróleo del mundo, lo que compensó las preocupaciones sobre el aumento de la oferta a nivel mundial.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

