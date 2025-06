Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

11 jun (Reuters) - *EMPRESAS* * Blackstone estudia la salida a bolsa de Cirsa "en las próximas semanas" (Bloomberg) * Citadel irrumpe en Repsol y Elliott sigue escalando posiciones (Expansión) * País Vasco pide ayuda a Sepi al atascarse la compra de Talgo (Expansión); El Gobierno vasco admite que pueden cambiar los requisitos del preacuerdo de venta de Talgo (El Confidencial) * Faes Farma comprará la italiana SIFI con un valor de empresa de 270 millones de euros (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * Representantes de Estados Unidos y China dijeron el martes que habían acordado un marco para volver a poner en marcha su tregua comercial y eliminar las restricciones de China a la exportación de tierras raras, al tiempo que ofrecieron pocas señales de una resolución duradera a las diferencias comerciales de larga data (Reuters) * El Banco Mundial recortó el martes su previsión de crecimiento mundial para 2025 en cuatro décimas porcentuales, hasta el 2,3%, afirmando que el aumento de los aranceles y la mayor incertidumbre suponen un "importante viento en contra" para casi todas las economías (Reuters) * La Comisión Europea propuso el martes un decimoctavo paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania, dirigidas a los ingresos energéticos de Moscú, sus bancos y su industria militar (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Inditex presenta resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Viscofan - Dividendo de 1,6880 euros por acción. Fecha de abono. * Clínica Baviera - Dividendo de 1,5700 euros por acción. Fecha de descuento. * ArcelorMittal - Dividendo de 0,2058 euros por acción. Fecha de abono. * Clínica Baviera - Dividendo de 1,5700 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Discurso de la directora ejecutiva de Política Prudencial del Banco de Inglaterra, Victoria Saporta, en una conferencia del Banco de Finlandia y SUERF sobre implementación de política monetaria. (0630 GMT) * Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, ofrece el discurso de apertura en la Conferencia de Goldman Sachs sobre Finanzas Europeas. (0900 GMT) * Participación en un panel de Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en el Foro de Prestamistas Estatales 2025 en Dublín, Irlanda. (0930 GMT) * Discurso del director ejecutivo de Estrategia de Estabilidad Financiera y Riesgo del Banco de Inglaterra, Nathanael Benjamin, en una jornada sobre gestión de inversiones en Londres. (1000 GMT) * Rueda de prensa con el presidente del Banco Central de Irlanda y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Gabriel Makhlouf, en la que no se espera que el banco modifique el 1,5% de requisito de colchón de capital cíclico (CCyB, por sus siglas en inglés). (1130 GMT) * Participación de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en el panel de discusión sobre "El presente y futuro de los pagos digitales, el camino a seguir para Europa" en la Asamblea General del Consejo Europeo de Pagos, en Bruselas, Bélgica. (1200 GMT) * El presidente del Banco Central de Irlanda y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Gabriel Makhlouf, interviene ante una comisión parlamentaria irlandesa. (1430 GMT) OTROS EVENTOS * La ministra de Finanzas del Reino Unido, Rachel Reeves, anuncia el plan de gasto plurianual. * La alta representante de la UE, Kaja Kallas, interviene en el foro del German Marshall Fund en Bruselas. (1015 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 6 Jun, w/e -3.9% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 6 Jun, w/e 226.4 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 6 Jun, w/e 155.0 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 6 Jun, w/e 611.8 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 6 Jun, w/e 6,92% 14:30 United States USCPF=ECI Core CPI MM, SA May 0,3% 0,2% 14:30 United States USCPFY=ECI Core CPI YY, NSA May 2,9% 2,8% 14:30 United States USCPN=ECI CPI Index, NSA May 321,675 320,795 14:30 United States USCPNX=ECI Core CPI Index, SA May 326,430 14:30 United States USCPI=ECI CPI MM, SA May 0,2% 0,2% 14:30 United States USCPNY=ECI CPI YY, NSA May 2,5% 2,3% 14:30 United States USEARN=ECI Real Weekly Earnings MM May -0.1% 14:30 United States USCPIW=ECI CPI Wage Earner May 314,243 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 6 Jun, w/e 0,100M -4,304M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 6 Jun, w/e 0.631M 4.230M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 6 Jun, w/e 1.177M 5.219M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 6 Jun, w/e -0.2% 3.2% 17:00 United States USCCPI=ECI Cleveland Fed CPI May 0.3% 17:00 United States USIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Jun 49.95 19:00 United States US0YNT=ECI 10Y Note Auc - TA 11 Jun 42.000.007.100,00 19:00 United States US0YNH=ECI 10Y Note Auc - HY 11 Jun 4.342% 19:00 United States US0YNB=ECI 10Y Note Auc - BTC 11 Jun 2.600 19:00 United States US0YNA=ECI 10Y Note Auc - HAP 11 Jun 92.860% 20:00 United States USGDEF=ECI Federal Budget,$ May -318.00B 258.00B MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 18 puntos, hasta los 5406, los del FTSE cedían 20 unidades, hasta los 8856,5 y los del DAX alemán caían 123 puntos, hasta los 23.937, a las 0430 GMT. * Las bolsas y el dólar acogían con cautela las más recientes señales de progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, a la espera de conocer más detalles sobre lo que se había decidido y si se mantendría durante mucho tiempo. * Los precios del petróleo retrocedían en las operaciones asiáticas mientras los mercados evaluaban el resultado de las conversaciones comerciales entre EEUU y China, que aún deben ser revisadas por el presidente Donald Trump, con la débil demanda de petróleo de China y los aumentos de producción de la OPEP+ pesando sobre el mercado. 