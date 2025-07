Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

11 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * KKR, Cinven y Providence fichan a Goldman Sachs para vender MasOrange por 10.000 millones (El Confidencial) * Portugal relanza la privatización de la aerolínea TAP y pretende vender el 49,9% (Reuters) * Indra crea un comité independiente para decidir sobre la compra de Escribano (Cinco Días); Indra ficha a Garrigues para preparar la compra de EM&E (Expansión) * OHLA afirma que sus investigaciones sobre posibles irregularidades no encontraron casos de incumplimiento, tras las denuncias presentadas por José Elías y otros consejeros que dimitieron (Reuters) * Sabadell recomprará bonos a 2026 por valor de 312 millones de euros (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que Washington impondría un arancel del 35% a las importaciones de Canadá el próximo mes y planeaba imponer aranceles generales del 15% o 20% a la mayoría de los demás socios comerciales (Reuters) * La Comisión Europea tiene previsto proponer esta semana un tope flotante al precio del petróleo ruso como parte de un nuevo paquete de sanciones, en un intento de superar la oposición de algunos Estados miembros, dijeron cuatro diplomáticos de la UE (Reuters) * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que Washington suministrará armas a Ucrania a través de la OTAN y que el lunes hará una "declaración importante" sobre Rusia (Reuters) * La Comisión Europea presentó el jueves un proyecto de código de buenas prácticas destinado a ayudar a las empresas a cumplir las normas de la Unión Europea sobre inteligencia artificial y centrado en las salvaguardias de los contenidos protegidos por derechos de autor y las medidas para mitigar los riesgos sistémicos (Reuters) *AGENDA* BANCOS CENTRALES * Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participa en el panel "Integración del sector financiero ucraniano en el mercado interior europeo", en la Conferencia sobre la Recuperación de Ucrania (URC2025) en Roma, Italia. (1130 GMT) EMPRESAS * CIE Automotive - Dividendo de 0,4600 euros por acción. Fecha de descuento. * Vidrala - Dividendo de 0,4261 euros por acción. Fecha de descuento. OTROS EVENTOS * El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, visita Corea del Norte. (Hasta el 13 de julio) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Per Reuter Prior al /Region iod s Poll Tim e 08: Germany DEWPI= Wholesale Jun -0,3% 00 ECI Price Index MM 08: Germany DEWPIY Wholesale Jun 0,4% 00 =ECI Price Index YY 08: United GBGD3M GDP Est 3M/3M May 0,4% 0,7% 00 Kingdom =ECI 08: United GBGDMM GDP Estimate May 0,1% -0,3% 00 Kingdom =ECI MM 08: United GBGDMY GDP Estimate May 0,7% 0,9% 00 Kingdom =ECI YY 08: United GBSVCM Services MM May 0,1% -0,4% 00 Kingdom =ECI 08: United GBSVCY Services YY May 0,8% 0,9% 00 Kingdom =ECI 08: United GBIP=E Industrial May 0,0% -0,6% 00 Kingdom CI Output MM 08: United GBIPY= Industrial May 0,1% -0,3% 00 Kingdom ECI Output YY 08: United GBMFG= Manufacturing May -0,1% -0,9% 00 Kingdom ECI Output MM 08: United GBMFGY Manufacturing May 0,4% 0,4% 00 Kingdom =ECI Output YY 08: United GBCONM Construction May 0,2% 0,9% 00 Kingdom =ECI O/P Vol MM 08: United GBCONY Construction May 1,7% 3,3% 00 Kingdom =ECI O/P Vol YY 08: United GBTBAL Goods Trade May -21,50 -23,20 00 Kingdom =ECI Balance GBP 0B 6B 08: United GBNEUT Goods Trade May -8,649 00 Kingdom =ECI Bal. Non-EU B 08: France FRHIC= CPI (EU Norm) Jun 0,4% 0,4% 45 ECI Final MM 08: France FRHICY CPI (EU Norm) Jun 0,8% 0,8% 45 =ECI Final YY 08: France FRXTOB Inflation Jun -0,1% 45 =ECI Ex-Tobacco MM 08: France FRXTOY Inflation Jun 0,6% 45 =ECI Ex-Tobacco YY 08: France FRXTBI Inflation Jun 119,77 45 =ECI Ex-Tobacco Idx 08: France FRCPIY CPI YY NSA Jun 0,9% 0,9% 45 =ECI 08: France FRCPIM CPI MM NSA Jun 0,3% 0,3% 45 =ECI 20: United USGDEF Federal Jun -11,00 -316,0 00 States =ECI Budget,$ B 0B *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 12 puntos, hasta los 5446, los del FTSE sumaban 1 punto, hasta los 8988, y los del DAX alemán caían 84 puntos, hasta los 24.493, a las 0430 GMT. * El índice Nikkei de Japón revertía las ganancias iniciales y cotizaba ligeramente a la baja, al tiempo que los descensos de Fast Retailing, propietaria de la marca Uniqlo, contrarrestaban las ganancias de los pesos pesados del sector tecnológico. * Los precios del petróleo aumentaban después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que haría un anuncio con respecto a Rusia, aumentando la perspectiva de más sanciones al principal productor de petróleo, mientras que la preocupación por los aranceles y el aumento de la producción de la OPEP+ limitaban las ganancias. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)