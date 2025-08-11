Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

11 ago (Reuters) -

EMPRESAS

Inditex, Mango, Tendam y H&M alcanzan la mayor cuota de toda la historia y suman ya el 40% del mercado (El Economista)

La cúpula de Cox compra unos 30.000 títulos de la compañía por un total de 300.000 euros (El Confidencial)

ACS recibirá otros 380 millones de Vinci por la venta de su negocio industrial (Expansión); ACS y Vinci firman un acuerdo para resolver las cláusulas de la venta de Cobra (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

Nvidia y AMD han acordado entregar al Gobierno de Estados Unidos el 15% de los ingresos obtenidos por las ventas a China de chips informáticos avanzados, como el H20 de Nvidia, que se utilizan para aplicaciones de inteligencia artificial, según informó el domingo un responsable estadounidense a Reuters (Reuters)

El ejército israelí afirmó que mató a un periodista de Al Jazeera al que acusaba de ser líder de una célula de Hamás en un ataque aéreo en Gaza el domingo, pero defensores de los derechos humanos dijeron que había sido blanco de ataques por sus reportajes desde la primera línea de la guerra de Gaza y que la afirmación de Israel carecía de pruebas (Reuters)

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, obtuvo el domingo el respaldo diplomático de Europa y la OTAN antes de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos de esta semana, en la que Kiev teme que el presidente Vladimir Putin y el presidente Donald Trump intenten dictar las condiciones para poner fin a la guerra que dura ya tres años y medio (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

Grifols- Dividendo de 0,15 euros por acción. Fecha de descuento. DATOS MACROECONÓMICOS

Lo Co RI In Pe Re Pr ca un C di ri ut io l tr ca od er r Ti y/ to s me Re r Po gi Na ll on me 17:30 United States US$ 6M 6M Bill Aug 77,071,461,600 State =ECI-TA Auction 17:30 United States US$ 6M 6M Bill Aug 3.980% State =ECI-HR Auction 17:30 United States US$ 6M 6M Bill Aug 3.140 State =ECI-BT Auction C 17:30 United States US$ 6M 6M Bill Aug 98.270% State =ECI-HA Auction P 20:00 United States US$ 3M 3M Bill Aug 86,573,490,800 State =ECI-TA Auction 20:00 United States US$ 3M

:0 it 3M Bi Au 16 0 ed AH ll g 5% St =E Au at CI c es - HR 20 Un US 3M 11 3. :0 it 3M Bi Au 17 0 ed AB ll g 0 St =E Au at CI c es - BT C 20 Un US 3M 11 28 :0 it 3M Bi Au .4 0 ed AA ll g 10 St =E Au% at CI c es - HA P

MERCADOS FINANCIEROS

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 9 puntos, hasta los 5378, los futuros del FTSE ganaban 4,5 puntos, hasta los 9100 y los futuros del DAX alemán avanzaban 55 puntos, hasta los 24.309, a las 0430 GMT. * Los principales índices bursátiles subían ligeramente en Asia, en un momento en que optimistas resultados corporativos respaldan las altas valoraciones del sector tecnológico. Es previsible que los cruciales datos del martes sobre la inflación en Estados Unidos marquen el rumbo del dólar y los bonos. * Los precios del petróleo caían en las operaciones asiáticas y prolongaban las caídas de más del 4% de la semana pasada, tras el aumento de los aranceles estadounidenses a sus socios comerciales, el aumento de la producción de la OPEP y las expectativas de que Estados Unidos y Rusia se acercaran a un pacto de alto el fuego en Ucrania. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)