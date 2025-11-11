Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

11 nov (Reuters) -

EMPRESAS

Santander contrata a Citi y Goldman Sachs para vender su participación del 13% en filial polaca (Bloomberg News)

Venture Global firma un acuerdo de suministro de GNL por 20 años con Naturgy (Reuters); Naturgy firma un acuerdo en EEUU de US$4.000 millones y esquiva a Rusia (Expansión)

Fondo estadounidense se convierte en accionista mayoritario del Atlético de Madrid (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes un acuerdo que pondría fin al cierre de la Administración más largo de la historia del país, rompiendo así un estancamiento de varias semanas que ha interrumpido las prestaciones alimentarias de millones de personas, dejado sin sueldo a cientos de miles de trabajadores federales y colapsado el tráfico aéreo (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que el país se enfrentaría a un desastre económico y de seguridad nacional si la Corte Suprema fallaba en contra de su uso de una ley de poderes de emergencia para imponer aranceles generalizados a casi todos los países (Reuters)

Frank Elderson, vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE: "Las cuestiones políticas no deberían socavar las operaciones de concentración bancaria" (Expansión)

AGENDA

MERCADOS

Cierre del mercado en EEUU, Día de los Veteranos.

Cierre del mercado en Francia, Día del Armisticio.

EMPRESAS

Vocento publica resultados 3TR tras el cierre del mercado.

BANCOS CENTRALES

Prasanna Gai, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, interviene ante participantes del mercado en un almuerzo organizado por Kiwibank.

Reunión del Consejo Ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, envía un mensaje por vídeo en la conferencia por el 100º aniversario del Banco de Albania (0820 GMT).

El Riksbank publica las actas de su reunión de política monetaria del 4 de noviembre de 2025 (0830 GMT).

El gobernador del Banco Nacional de Austria y consejero del BCE, Martin Kocher, ofrece una rueda de prensa sobre el informe semestral de estabilidad financiera del Banco Nacional de Austria (0900 GMT).

La responsable del BoE Megan Greene y el gobernador del Banco Nacional de Croacia, Boris Vujcic, intervienen en la conferencia europea de bancos centrales de UBS en Londres (0930 GMT).

La gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache, participa en el panel "Política monetaria y fiscal en un mundo dinámico" en una conferencia organizada por el banco central de Países Bajos (1430 GMT).

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en la asamblea de la patronal catalana Pimec (1630 GMT).

OTROS EVENTOS

Los ministros de Exteriores del G7 se reúnen en Ontario, Canadá. (Hasta el 12 de noviembre)

Elecciones al Consejo de Representantes de Irak.

DATOS MACROECONÓMICOS

0101 Reino Unido – Ventas minoristas BRC interanual, oct:Anterior2,0%.

0800 Reino Unido – Variación solicitudes de desempleo del Reino Unido, oct: Anterior25.800.

0800 Reino Unido – Tasa de desempleo según OIT, sep: Previsto 4,9%; Anterior4,8%.

0800 Reino Unido – Variación en el empleo, sep: Anterior91.000.

0800 Reino Unido – Salarios promedio semanal 3M interanual, sep: Previsto 5,0%; Anterior5,0%.

0800 Reino Unido – Salarios promedio (sin bonus), sep: Previsto 4,6%; Anterior4,7%.

0800 Reino Unido – Variación empleos HMRC, oct: Anterior-10.000.

1100 Alemania – Sentimiento económico ZEW, nov: Previsto 40,5; Anterior39,3.

1100 Alemania – Condiciones actuales ZEW, nov: Previsto -77,5; Anterior-80,0.

1200 Estados Unidos – Índice de optimismo empresarial NFIB, oct: Anterior98,8.

1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 8 nov: Anterior5,7%.

NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración.

MERCADOS FINANCIEROS

Los futuros del Euro STOXX 50 subían 18 puntos, hasta los 5.695, los futuros del FTSE sumaban 54 puntos, hasta los 9.879,5, y los futuros del DAX alemán ganaban 59 puntos, hasta los 24.115, a las 0530 GMT.

El índice Nikkei de Japón subía y las acciones tecnológicas lideraban el avance, después de que sus homólogos de Wall Street se recuperaran en la víspera ante el optimismo por el inminente fin del cierre de la Administración estadounidense.

Los precios del petróleo bajaban en los mercados asiáticos, en un clima de preocupación por el exceso de oferta, que superó la incertidumbre sobre el impacto de las sanciones estadounidenses a las grandes petroleras rusas Rosneft y Lukoil, y de optimismo sobre los avances hacia la reapertura la Administración estadounidense.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)