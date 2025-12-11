Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

(.)

11 dic (Reuters) -

*EMPRESAS*

* BlackRock vende el 7% de Naturgy en una colocación acelerada (Reuters)

* BBVA y Stellantis reciben luz verde para su empresa conjunta de financiación de automóviles en Argentina (Reuters)

* Telefónica propone reducir en casi 600 bajas el alcance de su ERE (Expansión, Cinco Días)

* El consejo de Indra da luz verde a lanzarse a por EM&E (Expansión, Cinco Días)

* CaixaBank vende 2.000 millones de euros en créditos para mejorar su capital (Cinco Días)

* Iberdrola - Jefferies baja la recomendación de "comprar" a "mantener"; eleva el precio objetivo de 17,6 a 19,2 euros (Reuters)

* Amrest pagará un dividendo de 0,07 euros por acción el 22 de diciembre (Reuters)

* Inoc solicita la suspensión de la cotización de las acciones de GCO para el 16 de diciembre (Reuters)

* Oracle cae un 10% en bolsa tras prever resultados por debajo de las estimaciones y registrar un aumento del gasto (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Una Reserva Federal muy dividida recortó los tipos de interés el miércoles, pero señaló que es poco probable que los costes de los préstamos sigan bajando a corto plazo, ya que está a la espera de que se aclare la dirección del mercado laboral, que muestra signos de debilitamiento, la inflación, que "sigue siendo algo elevada", y una economía que prevé que repunte el próximo año (Reuters)

* Tras tres recortes consecutivos de los tipos de interés, los inversores se enfrentan ahora a unas perspectivas inciertas sobre la política monetaria estadounidense para el próximo año, empañadas por la inflación persistente, la falta de datos y un inminente cambio de liderazgo en la Reserva Federal (Reuters)

* El plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr la paz en Ucrania incluye propuestas para restablecer los flujos de energía rusa a Europa, importantes inversiones estadounidenses en tierras raras y energía rusas, y aprovechar los activos soberanos rusos congelados, según The Wall Street Journal (Reuters)

* Estados Unidos ha incautado un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, dijo el miércoles el presidente Donald Trump, una medida que intensifica las tensiones entre Washington y Caracas (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Neinor Homes – Fin del periodo de aceptación de la oferta por Aedas Homes.

BANCOS CENTRALES

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, y Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participan en la reunión del Eurogrupo.

* El Banco Nacional Suizo evalúa su política monetaria, con rueda de prensa (0830 GMT).

* La Reserva Federal publica el informe de flujos de fondos del 3TR de 2025 (1700 GMT).

OTROS EVENTOS

* Karol Nawrocki, presidente de Polonia, visita Letonia.

* Alexander Stubb, presidente de Finlandia, visita Países Bajos. (Hasta el 12 de diciembre)

* Reunión del Eurogrupo.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Encuesta de vivienda RICS, nov: Previsto -21,0; Anterior -19,0.

* 1200 Alemania – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 46,47.

* 1200 España – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 51,71.

* 1200 Francia – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 38,94.

* 1200 Israel – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 47,87.

* 1200 Reino Unido – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 46,13.

* 1430 Estados Unidos – Comercio internacional $ , sep: Previsto -63.300.000.000; Anterior -59.600.000.000.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 6 dic: Previsto 220.000; Anterior 191.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 6 dic: Anterior 214.750.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 29 nov: Previsto 1.947.000; Anterior 1.939.000.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios mayoristas (anual), mensual revisado, sep: Previsto 0,1.

* 1600 Estados Unidos – Ventas mayoristas mensual , sep: Anterior 0,1.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 5 dic: Anterior -12.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 5 dic: Anterior -12.000.000.000.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 5 puntos, hasta los 5.701, los del FTSE bajaban 8,5 unidades, hasta los 9.658, y los del DAX alemán caían 65 puntos, hasta los 24.059, a las 0530 GMT.

* Las bolsas retrocedían después de que los desalentadores resultados del gigante estadounidense de la computación en nube Oracle alertaran sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial, mientras que los bonos se mantenían firmes y el dólar sufría pérdidas después de que la Reserva Federal recortara los tipos de interés en Estados Unidos.

* Los precios del petróleo cotizaban a la baja, al tiempo que los inversores volvían a centrarse en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y vigilaban las posibles consecuencias de la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela.

