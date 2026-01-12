Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

12 ene (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Almirall comenzará a reclutar pacientes para nuevo estudio de fase III con lebrikizumab (Reuters)

* ACS y GIP crean una empresa conjunta al 50% para centros de datos (Reuters)

* Trump desata un cambio histórico en el plan estratégico de Repsol (Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con procesar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por la comparecencia ante el Congreso el verano pasado sobre un proyecto de construcción de la FED; Powell calificó la amenaza de "pretexto" para ganar más influencia sobre el banco central y la política monetaria (Reuters)

* Los disturbios en Irán han causado la muerte de más de 500 personas, según informó el domingo un grupo de derechos humanos, mientras Teherán amenazaba con atacar las bases militares estadounidenses si el presidente Trump llevaba a cabo sus reiteradas amenazas de intervenir para ayudar a los manifestantes (Reuters)

* El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el domingo que podría impedir que Exxon Mobil invirtiera en Venezuela después de que el director ejecutivo de la petrolera calificara al país de inviable para la inversión durante una reunión en la Casa Blanca la semana pasada (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Endesa – Dividendo de 0,5000 euros por acción. Fecha de abono.

* Iberdrola – Dividendo de 0,2530 euros por acción. Fecha de descuento.

* Repsol – Dividendo de 0,5000 euros por acción. Fecha de descuento.

* Faes Farma – Dividendo de 0,0410 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Luis de Guindos, miembro del Consejo del BCE, participa en un coloquio durante la presentación del anuario del euro 2025 en el Instituto Español de Analistas en Madrid.

* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, modera un diálogo en un evento del Rotary Club de Atlanta (1730 GMT).

* Tom Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, interviene en el Economic Forecast Forum de la Asociación de Banqueros de Carolina del Norte (1745 GMT).

* John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, pronuncia un discurso en la serie C. Peter McColough sobre economía internacional del Council on Foreign Relations (2300 GMT).

OTROS EVENTOS

* Los ministros de Finanzas del G7 se reúnen en Washington.

* Maria Malmer Stenergard, ministra de Exteriores de Suecia, y Elina Valtonen, su homóloga finlandesa, ofrecen una rueda de prensa conjunta en una conferencia anual de seguridad en el norte de Suecia (1240 GMT).

* Wang Yi, ministro de Exteriores de China, visita Sri Lanka. (Hasta el 13 de enero)

* Karol Nawrocki, presidente de Polonia, realiza una visita de dos días al Reino Unido. (Hasta el 13 de enero)

* Friedrich Merz, canciller de Alemania, llega a India y se reúne con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Ahmedabad.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1030 Eurozona – Índice Sentix, ene: previsto -5,0; Anterior -6,2.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 5 puntos hasta los 6.007, los futuros del FTSE perdían 13 puntos hasta los 10.125,5 y los futuros del DAX alemán caían 45 puntos hasta los 25.342 a las 0530 GMT.

* El dólar caía y los futuros de las acciones estadounidenses se desplomaban después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmara que el Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, le había amenazado con una acusación penal, lo que avivó las preocupaciones de los inversores sobre la independencia del banco central.

* Los precios del petróleo subían ligeramente, en un momento en que la escalada de protestas en Irán despertó la preocupación por el suministro del productor de la OPEP, mientras que los esfuerzos por reanudar las exportaciones de petróleo de Venezuela y las expectativas de que el mercado se vea saturado este año limitaron las ganancias.

