Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

*EMPRESAS*

* Indra negocia con Escribano seis opciones de integración: desde que compre la Sepi a tener solo parte (El Economista)

* El secretario de Energía de EEUU se reunirá con ejecutivos de Chevron y Repsol, entre otras, para abordar la recuperación de la industria petrolera venezolana (Reuters)

* Libia adjudica bloques de exploración de petróleo y gas a petroleras extranjeras, entre ellas Repsol, Chevron, Eni y QatarEnergy (Reuters)

* Los aeropuertos de Aena superarán los 400 millones de pasajeros en 2031, según las aerolíneas (El Economista)

* BBVA amortizará anticipadamente 1.000 millones de euros en bonos simples preferentes el 24 de marzo (Reuters)

* Citigroup recorta la recomendación de Amadeus a neutral desde comprar y baja el precio objetivo a 50 euros desde 85 (Reuters)

* Meliá, Iberostar e Iberia lanzan planes de choque en Cuba (Expansión)

* Siemens eleva sus previsiones de beneficios para todo el año tras superar las previsiones del primer trimestre (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Tras mantener conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente Donald Trump afirmó que no habían alcanzado un acuerdo "definitivo" sobre cómo avanzar con Irán, pero insistió en que las negociaciones con Teherán continuarían para ver si se puede llegar a un acuerdo (Reuters)

* El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Estados Unidos debía ejercer más presión sobre Rusia si quería que la guerra terminara antes del verano, y añadió que no estaba claro si Moscú asistiría a las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos la próxima semana (Reuters)

* La Cámara de Representantes de Estados Unidos respaldó por un estrecho margen una medida que rechaza los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a Canadá, lo que supone una inusual reprimenda al presidente y a los líderes de su partido en la Cámara, de mayoría republicana (Reuters)

* El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, presionó el miércoles para ampliar las inversiones estadounidenses en Venezuela como parte de la visita estadounidense al país, al tiempo que advirtió sobre la posible falta de legitimidad de algunos negocios de empresas chinas en el país de la OPEP (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Mapfre publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Aena publica tráfico de pasajeros de enero.

* Arcelormittal – Dividendo de 0,1500 dólares estadounidenses por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Carolyn Rogers, subgobernadora primera del Banco de Canadá, participa en un coloquio en la Rotman School of Management.

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, ofrece una conferencia en la Accademia Nazionale dei Lincei en Roma (0900 GMT).

* Pedro Machado, miembro del Consejo del BCE, pronuncia el discurso de apertura en el encuentro de exalumnos del EUI en el BCE (1600 GMT).

* Ida Wolden Bache, gobernadora del Banco de Noruega, ofrece su discurso anual (1700 GMT).

OTROS EVENTOS

* Referéndum en Bangladés.

* Elecciones a la Asamblea Nacional de Bangladés.

* Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en la sede de Bruselas, presididos por Mark Rutte, secretario general de la Alianza.

* Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, pronuncia su discurso anual sobre el estado de la nación ante el Parlamento (1700 GMT).

* 76º Festival Internacional de Cine de Berlín. (Hasta el 22 de febrero)

* Baile de la Ópera de Viena 2026.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Encuesta de vivienda RICS, ene: Previsto -11; Anterior -14.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado 3M/3M, dic: Previsto 0,2%; Anterior 0,1%.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado mensual, dic: Previsto 0,1%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado interanual, dic: Previsto 1,1%; Anterior 1,4%.

* 0800 Reino Unido – Servicios mensual, dic: Previsto 0,1%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – Servicios interanual, dic: Previsto 1,0%; Anterior 1,4%.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial mensual, dic: Previsto 0,0%; Anterior 1,1%.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial interanual, dic: Previsto 1,5%; Anterior 2,3%.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera mensual, dic: Previsto 0,0%; Anterior 2,1%.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera interanual, dic: Previsto 1,8%; Anterior 2,1%.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción mensual, dic: Previsto 0,5%; Anterior -1,3%.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción interanual, dic: Previsto 0,0%; Anterior -1,1%.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes GBP, dic: Previsto -22.700.000.000; Anterior -23.711.000.000.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes no UE, dic: Anterior -11.457.000.000.

* 0800 Reino Unido – PIB preliminar trimestral, 4TR: Previsto 0,2%; Anterior 0,1%.

* 0800 Reino Unido – PIB preliminar interanual, 4TR: Previsto 1,2%; Anterior 1,3%.

* 1200 Alemania – LSEG IPSOS PCSI, feb: Anterior 46,35.

* 1200 Francia – LSEG IPSOS PCSI, feb: Anterior 39,77.

* 1200 Reino Unido – LSEG IPSOS PCSI, feb: Anterior 49,22.

* 1200 España – LSEG IPSOS PCSI, feb: Anterior 49,23.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 7 feb: Previsto 222.000; Anterior 231.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 7 feb: Anterior 212.250.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 31 ene: Previsto 1.850.000; Anterior 1.844.000.

* 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes, ene: Previsto 4.180.000; Anterior 4.350.000.

* 1600 Estados Unidos – Variación% ventas de viviendas existentes, ene: Anterior 5,1%.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 6 feb: Anterior -360.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 6 feb: Anterior -360.000.000.000.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 47 puntos, un 0,78%, los del índice alemán DAX subían 127 puntos, un 0,51% y los del británico FTSE 100 subían 37,5 puntos, un 0,36% a las 0600 GMT.

* Las bolsas asiáticas subían hasta alcanzar un máximo histórico el jueves, mientras el dólar se fortalecía ligeramente frente a la mayoría de las divisas, excepto el yen, después de que los datos sobre el empleo en EEUU, mejores de lo esperado, mermaran las expectativas de una bajada de tipos a corto plazo, preparando el terreno para el informe sobre la inflación del viernes.

* Los precios del petróleo subían ligeramente el jueves por la mañana mientras persistía la preocupación de los inversores por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, ante el temor de que cualquier ataque contra Teherán o el transporte marítimo pudiera provocar interrupciones en el suministro.

