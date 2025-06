Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

12 jun (Reuters) - *EMPRESAS* * Criteria descarta definitivamente su entrada en Celsa (La Vanguardia); Criteria recula y renuncia a comprar el 20% de Celsa porque no reparte dividendos (El Economista) * La SEPI ofrece a Sidenor un préstamo al 17% para cerrar la compra de Talgo (El Confidencial) * Reynés congela la entrada de Caixa en Europastry que pactó Simón por el precio (El Confidencial) * Aena firma con EDP España un contrato de luz a diez años para el 5% de su consumo total (El Economista) * Santander y BBVA despiden a 562 empleados por violar el código ético (Expansión) * Duro Felguera acerca posiciones con la SEPI para reestructurar su deuda (Cinco Días) * Grifols dice que la oferta de exclusión ha sido aceptada por 416.922 acciones ordinarias de Biotest (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que estaba muy contento con un acuerdo que restableció una frágil tregua en la guerra comercial entre EEUU y China, un día después de que los negociadores de Washington y Pekín acordaran un marco que abarca los aranceles (Reuters) * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el personal estadounidense se retiraba de Oriente Próximo porque "podría ser un lugar peligroso" y añadió que EEUU no permitiría que Irán tuviera un arma nuclear (Reuters) * La marina estadounidense se unirá a las fuerzas de la Guardia Nacional en las calles de Los Ángeles dentro de dos días, dijeron las autoridades el miércoles, y estarían autorizados a detener a cualquier persona que interfiera con los oficiales de inmigración en las redadas o los manifestantes que se enfrenten a los agentes federales (Reuters) * La Unión Europea y Reino Unido alcanzaron el miércoles un acuerdo sobre el estatuto del territorio de ultramar de Gibraltar que facilita el cruce de fronteras y pone fin a años de incertidumbre política (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Aperam - Dividendo de 0,4250 euros por acción. Fecha de abono. MERCADOS * Reunión del Comité Asesor Técnico del IBEX 35. BANCOS CENTRALES * José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España y miembro del BCE, interviene en un acto. (0700 GMT) * Discurso de David Jacobs, jefe del Departamento de Mercados Domésticos del Banco de la Reserva de Australia en el Foro de Renta Fija del Gobierno Australiano. (0720 GMT) * Visita a la Casa del Euro por el miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, en Bruselas, Bélgica. (0900 GMT) * El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, da el discurso de apertura en la Conferencia Anual Conjunta de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo "Integración financiera europea: avanzando la unión de ahorros e inversiones", en Bruselas, Bélgica. (1200 GMT) * Moderación del panel "Financiando el futuro: Estrategias para apoyar la innovación y el crecimiento" por Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en la Conferencia Anual Conjunta de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo "Integración financiera europea: avanzando la unión de ahorros e inversiones", en Bruselas, Bélgica. (1220 GMT) * Discurso de apertura de Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en la Conferencia anual de alto nivel para Supervisores Senior del FMI-BM en Washington, DC, EEUU. (1515 GMT) * La Reserva Federal emite las Cuentas Financieras Trimestrales de Estados Unidos. (1600 GMT) OTROS EVENTOS * La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. (0900 GMT) * Reunión del Consejo de Justicia y Asuntos del Interior de la UE. (Hasta el 13 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBRICS=ECI RICS Housing Survey May -4 -3 08:00 United Kingdom GBGD3M=ECI GDP Est 3M/3M Apr 0,7% 0,7% 08:00 United Kingdom GBGDMM=ECI GDP Estimate MM Apr -0,1% 0,2% 08:00 United Kingdom GBGDMY=ECI GDP Estimate YY Apr 1,1% 1,1% 08:00 United Kingdom GBSVCM=ECI Services MM Apr 0,0% 0,4% 08:00 United Kingdom GBSVCY=ECI Services YY Apr 1,3% 1,3% 08:00 United Kingdom GBIP=ECI Industrial Output MM Apr -0,5% -0,7% 08:00 United Kingdom GBIPY=ECI Industrial Output YY Apr -0,2% -0,7% 08:00 United Kingdom GBMFG=ECI Manufacturing Output MM Apr -0,7% -0,8% 08:00 United Kingdom GBMFGY=ECI Manufacturing Output YY Apr 0,5% -0,8% 08:00 United Kingdom GBCONM=ECI Construction O/P Vol MM Apr 0,1% 0,5% 08:00 United Kingdom GBCONY=ECI Construction O/P Vol YY Apr 2,5% 1,4% 08:00 United Kingdom GBTBAL=ECI Goods Trade Balance GBP Apr -20.400B -19.869B 08:00 United Kingdom GBNEUT=ECI Goods Trade Bal. Non-EU Apr -6.834B 12:00 Germany DEIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Jun 47.08 12:00 France FRIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Jun 41.95 12:00 United Kingdom GBIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Jun 49.29 12:00 Spain ESIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Jun 50.16 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 7 Jun, w/e 240k 247k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 7 Jun, w/e 235.00k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 31 May, w/e 1.910M 1.904M 14:30 United States USPPM=ECI PPI Machine Manuf'ing May 189.0 14:30 United States USPPFY=ECI PPI Final Demand YY May 2.6% 2.4% 14:30 United States USPPFD=ECI PPI Final Demand MM May 0.2% -0.5% 14:30 United States USPPEY=ECI PPI exFood/Energy YY May 3.1% 3.1% 14:30 United States USPPIE=ECI PPI exFood/Energy MM May 0.3% -0.4% 14:30 United States USPPTY=ECI PPI ex Food/Energy/Tr YY May 2.9% 14:30 United States USPPET=ECI PPI ex Food/Energy/Tr MM May -0.1% 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 6 Jun, w/e 122B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 6 Jun, w/e 122B 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 12 Jun 65.259.699.700.00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 12 Jun 4.170% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 12 Jun 3.260 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 12 Jun 67.870% *Mercados financieros* * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 40 puntos, hasta los 5358, los futuros del FTSE cedían 36 puntos, hasta los 8840,5 y los futuros del DAX alemán caían 196 puntos, hasta los 23.794, a las 0430 GMT. * Las bolsas mundiales y el dólar retrocedían a medida que los inversores valoraban el benigno informe de inflación de EEUU y la frágil tregua comercial entre Washington y Pekín, mientras que el aumento de las tensiones en Oriente Próximo y la persistente ansiedad por los aranceles hacían mella en el sentimiento de riesgo. Los precios del petróleo bajaban mientras los agentes del mercado evaluaban la decisión de EEUU de retirar personal de Oriente Próximo antes de las conversaciones con Irán sobre la actividad nuclear iraní.