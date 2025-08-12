Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

12 ago (Reuters) -

EMPRESAS

* BBVA decide mantener la oferta por Sabadell (Reuters)

* AXA ultima comprar un 30% en la filial de fibra de Telefónica y Vodafone (Financial Times)

* Repsol: JP Morgan eleva recomendación de "infraponderar" a "sobreponderar" (Reuters)

* Talgo recibe luz verde para su modelo 230 en Alemania (Expansión, El Economista)

* Los dueños de Mayoral pasan del 5% al 11,2% en Rovi (Expansión)

* Esseco retira la oferta de compra sobre Ercros (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, habla sobre política monetaria y perspectivas económicas ante la Conferencia Anual del Consejo de Desarrollo Económico del Sur. (1430 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Por qué el consumidor es importante" ante la Health Management Academy.

(1400 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Country/Re RIC Indicator Perio Reute Prior

l gion Name d rs

Time Poll

01:0 United GBBRC=ECI BRC Retail Jul 2,7%

1 Kingdom Sales YY

08:0 United GBCCU=ECI Claimant Jul 25.9k

0 Kingdom Count Unem

Chng

08:0 United GBILOU=EC ILO Jun 4,7% 4,7%

0 Kingdom I Unemployme

nt Rate

08:0 United GBEMP=ECI Employment Jun 134k

0 Kingdom Change

08:0 United GBAVGW=EC Avg Wk Jun 4,7% 5,0%

0 Kingdom I Earnings

3M YY

08:0 United GBAVGX=EC Avg Jun 5,0%

0 Kingdom I Earnings

(Ex-Bonus)

08:0 United GBPYR=ECI HMRC Jul -41k

0 Kingdom Payrolls

Change

11:0 Germany DEZEWS=EC ZEW Aug 40.0 52.7

0 I Economic

Sentiment

11:0 Germany DEZEWC=EC ZEW Aug -65.0 -59.5

0 I Current

Conditions

12:0 United USOPIN=EC NFIB Jul 98.6

0 States I Business

Optimism

Idx

14:3 United USCPF=ECI Core CPI Jul 0,3% 0,2%

0 States MM, SA

14:3 United USCPFY=EC Core CPI Jul 3,0% 2,9%

0 States I YY, NSA

14:3 United USCPN=ECI CPI Index, Jul 323.1 322.56

0 States NSA 93 1

14:3 United USCPNX=EC Core CPI Jul 327.60

0 States I Index, SA 0

14:3 United USCPI=ECI CPI MM, SA Jul 0,2% 0,3%

0 States

14:3 United USCPNY=EC CPI YY, Jul 2,8% 2,7%

0 States I NSA

14:3 United USEARN=EC Real Jul -0.4%

0 States I Weekly

Earnings

MM

14:3 United USCPIW=EC CPI Wage Jul 315.94

0 States I Earner 5

14:5 United USREDY=EC Redbook YY 9 6,5%

5 States I Aug,

w/e

17:0 United USCCPI=EC Cleveland Jul 0,3%

0 States I Fed CPI

20:0 United USGDEF=EC Federal Jul -140.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)