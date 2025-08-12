Buenos días en los mercados - Informe de preapertura
- 1 minuto de lectura'
12 ago (Reuters) -
EMPRESAS
* BBVA decide mantener la oferta por Sabadell (Reuters)
* AXA ultima comprar un 30% en la filial de fibra de Telefónica y Vodafone (Financial Times)
* Repsol: JP Morgan eleva recomendación de "infraponderar" a "sobreponderar" (Reuters)
* Talgo recibe luz verde para su modelo 230 en Alemania (Expansión, El Economista)
* Los dueños de Mayoral pasan del 5% al 11,2% en Rovi (Expansión)
* Esseco retira la oferta de compra sobre Ercros (Reuters)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
* (Reuters)
* (Reuters)
* (Reuters)
AGENDA
BANCOS CENTRALES
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, habla sobre política monetaria y perspectivas económicas ante la Conferencia Anual del Consejo de Desarrollo Económico del Sur. (1430 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Por qué el consumidor es importante" ante la Health Management Academy.
(1400 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS
Loca Country/Re RIC Indicator Perio Reute Prior
l gion Name d rs
Time Poll
01:0 United GBBRC=ECI BRC Retail Jul 2,7%
1 Kingdom Sales YY
08:0 United GBCCU=ECI Claimant Jul 25.9k
0 Kingdom Count Unem
Chng
08:0 United GBILOU=EC ILO Jun 4,7% 4,7%
0 Kingdom I Unemployme
nt Rate
08:0 United GBEMP=ECI Employment Jun 134k
0 Kingdom Change
08:0 United GBAVGW=EC Avg Wk Jun 4,7% 5,0%
0 Kingdom I Earnings
3M YY
08:0 United GBAVGX=EC Avg Jun 5,0%
0 Kingdom I Earnings
(Ex-Bonus)
08:0 United GBPYR=ECI HMRC Jul -41k
0 Kingdom Payrolls
Change
11:0 Germany DEZEWS=EC ZEW Aug 40.0 52.7
0 I Economic
Sentiment
11:0 Germany DEZEWC=EC ZEW Aug -65.0 -59.5
0 I Current
Conditions
12:0 United USOPIN=EC NFIB Jul 98.6
0 States I Business
Optimism
Idx
14:3 United USCPF=ECI Core CPI Jul 0,3% 0,2%
0 States MM, SA
14:3 United USCPFY=EC Core CPI Jul 3,0% 2,9%
0 States I YY, NSA
14:3 United USCPN=ECI CPI Index, Jul 323.1 322.56
0 States NSA 93 1
14:3 United USCPNX=EC Core CPI Jul 327.60
0 States I Index, SA 0
14:3 United USCPI=ECI CPI MM, SA Jul 0,2% 0,3%
0 States
14:3 United USCPNY=EC CPI YY, Jul 2,8% 2,7%
0 States I NSA
14:3 United USEARN=EC Real Jul -0.4%
0 States I Weekly
Earnings
MM
14:3 United USCPIW=EC CPI Wage Jul 315.94
0 States I Earner 5
14:5 United USREDY=EC Redbook YY 9 6,5%
5 States I Aug,
w/e
17:0 United USCCPI=EC Cleveland Jul 0,3%
0 States I Fed CPI
20:0 United USGDEF=EC Federal Jul -140.
Estados Unidos Presupuesto, Mercados financieros Los precios en tiempo real Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
La Anmat prohibió la comercialización de un suplemento dietario por considerarlo ilegal
- 2
Conmoción en Israel por una pintada en el Muro de los Lamentos: “Hay un Holocausto en Gaza”
- 3
Ola polar en Brasil: la nieve cubrió varias ciudades y hubo récord de temperaturas bajo cero
- 4
Los audios con los que Ángel de Brito mandó al frente a María Fernanda Callejón: “Desagradecida”