Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

* Digi ficha a Rothschild para salir a Bolsa (Expansión)

* Indra negocia la adquisición de Oesía a su máximo accionista por 500 millones (El Confidencial)

* Fondos que suman más del 10% del Sabadell se quedan fuera de la opa (Cinco Días)

* Cellnex tropieza en la venta de su filial suiza tras las ofertas a la baja de EQT y Omers (El Economista)

* Sacyr defiende el peaje en el puente de 10.000 millones que unirá Sicilia e Italia continental (Cinco Días)

* El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios los tipos de interés el jueves, tal y como se esperaba, y mantuvo una visión optimista sobre el crecimiento y la inflación, lo que frenó las expectativas de una nueva bajada de los costes de financiación (Reuters)

* Peter Mandelson, el embajador británico en Estados Unidos, fue destituido el jueves por el primer ministro Keir Starmer después de que una serie de correos electrónicos revelaran la profundidad de sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein (Reuters)

* El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá el viernes para discutir las incursiones de drones en el espacio aéreo de Polonia, que el presidente polaco describió como un intento de Rusia de poner a prueba la respuesta de Varsovia y la OTAN (Reuters)

* El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, será entrevistado en la emisora nacional RNE (0700 GMT)

* El miembro del consejo del BCE, Olli Rehn, ofrece una rueda de prensa en Finlandia (0800 GMT)

* El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, visitan India para liderar las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre India y la Unión Europea. * El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visita Austria, Eslovenia y Polonia (hasta el 16 de septiembre).

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, con honores militares en Berlín (0900 GMT)

Country/Región RIC Indicator Name Reuters Poll Prior Local Time Period 08:00 Germany DECPI=ECI CPI Final MM Aug 0,1% 0,1% 08:00 Germany DECPIY=ECI CPI Final YY Aug 2,2% 2,2% 08:00 Germany DEHICP=ECI HICP Final MM Aug 0,1% 0,1% 08:00 Germany DEHICY=ECI HICP Final YY Aug 2,1% 2,1% 08:00 United Kingdom GBGD3M=ECI GDP Est 3M/3M Jul 0,2% 0,3% 08:00 United Kingdom GBGDMM=ECI GDP Estimate MM Jul 0,0% 0,4% 08:00 United Kingdom GBGDMY=ECI GDP Estimate YY Jul 1,5% 1,4% 08:00 United Kingdom GBSVCM=ECI Services MM Jul 0,0% 0,3% 08:00 United Kingdom GBSVCY=ECI Services YY Jul 1,5% 1,5% 08:00 United Kingdom GBIP=ECI Industrial Output MM Jul 0,0% 0,7% 08:00 United Kingdom GBIPY=ECI Industrial Output YY Jul 1,1% 0,2% 08:00 United Kingdom GBMFG=ECI Manufacturing Output MM Jul 0,0% 0,5% 08:00 United Kingdom GBMFGY=ECI Manufacturing Output YY Jul 1,6% 0,0% 08:00 United Kingdom GBCONM=ECI Construction O/P Vol MM Jul -0,2% 0,3% 08:00 United Kingdom GBCONY=ECI Construction O/P Vol YY Jul 1,9% 1,5% 08:00 United Kingdom GBTBAL=ECI Goods Trade Balance GBP Jul -21.750.000.000 -22.156.000.000 08:00 United Kingdom GBNEUT=ECI Goods Trade Bal. Jul -10.780.000.000

3B Non-EU 08: France FRHIC=ECI CPI (EU Aug 0,5% 0,5% 45 Norm) Final MM 08: France FRHICY=EC CPI (EU Aug 0,8% 0,8% 45 I Norm) Final YY 08: France FRXTOB=EC Inflation Aug 0,2% 45 I Ex-Tobacco MM 08: France FRXTOY=EC Inflation Aug 0,9% 45 I Ex-Tobacco YY 08: France FRXTBI=EC Inflation Aug 120,49 45 I Ex-Tobacco Idx 08: France FRCPIY=EC CPI YY NSA Aug 0,9% 0,9% 45 I 08: France FRCPIM=EC CPI MM NSA Aug 0,4% 0,4% 45 I 09: Spain ESCPI=ECI CPI MM Aug 0,0% 0,0% 00 Final NSA 09: Spain ESCPIY=EC CPI YY Aug 2,7% 2,7% 00 I Final NSA 09: Spain ESHICP=EC HICP Final Aug 0,0% 0,0% 00 I MM 09: Spain ESHICY=EC HICP Final Aug 2,7% 2,7% 00 I YY 16: United USUMSP=EC U Mich Sep 58,0 58,2 00 States I Sentiment Prelim 16: United USUMCP=EC U Mich Sep 61,3 61,7 00 States I Conditions Prelim 16: United USUMEP=EC U Mich Sep 54,9 55,9 00 States I Expectatio ns Prelim 16: United USUM1P=EC U Mich 1Yr Sep 4,8% 00 States I Inf Prelim 16: United USUM5P=EC U Mich Sep 3,5% 00 States I 5-Yr Inf Prelim *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 10 puntos, hasta los 5396, los futuros del FTSE sumaban 26,5 puntos, hasta los 9330 y los futuros del DAX alemán ganaban 38 puntos, hasta los 23.737, a las 0430 GMT.

Los mercados bursátiles asiáticos seguían la tendencia alcista de Wall Street, mientras que la creciente perspectiva de varias bajadas más de los tipos de interés en Estados Unidos prometía reducir los costes de financiación a nivel mundial, lo que supuso un alivio para los tensos mercados de bonos y un lastre para el dólar.

Los precios del petróleo bajaban ligeramente, tras las fuertes caídas de la última sesión, ante la preocupación por la posible disminución de la demanda estadounidense y el exceso de oferta generalizado, que compensaron la preocupación por la interrupción del suministro en un contexto de conflicto en Oriente Próximo y guerra en Ucrania.

