Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

12 nov (Reuters) -

EMPRESAS

* Telefónica empieza a negociar un ERE para recortar cerca de 6.000 empleos (Cinco Días)

* Naturgy firma con el BEI un préstamo de 260 millones para modernizar las redes de Panamá (Cinco Días)

* Indra acusa a los Aperribay de conflicto de interés por su relación con Estados Unidos (El Confidencial)

* OHLA sella la paz con el Gobierno de Chile por la concesión de cuatro hospitales del Biobío (El Economista)

* Vocento registra una pérdida de 3,2 millones de euros a nueve meses (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Los miembros de la Cámara de Representantes de EEUU regresaron a Washington el martes, tras un receso de 53 días, desafiando la congestión en los atestados aeropuertos del país para una votación que podría poner fin al cierre más largo de la historia de la Administración estadounidense (Reuters)

* Suiza podría cerrar un acuerdo con Estados Unidos para reducir los aranceles estadounidenses sobre los productos suizos al 15% tan pronto como el jueves o el viernes, según informó el martes una fuente suiza a Reuters (Reuters)

* Rusia afirmó que sus fuerzas habían avanzado el martes hacia el interior de las ciudades de Pokrovsk y Kupiansk, en el este de Ucrania, y se difundió un vídeo en el que se veía a soldados rusos entrando en Pokrovsk en motocicletas e incluso sobre los techos de coches y furgonetas destrozados (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

* Aena publica el tráfico de pasajeros de octubre.

BANCOS CENTRALES

* La presidenta del BCE, Christine Lagarde, el miembro del Comité Ejecutivo Piero Cipollone y la supervisora jefe, Claudia Buch, participan en la reunión del Eurogrupo.

* El gobernador de la Reserva Federal Michael Barr participa en un debate sobre "Inteligencia artificial e innovación" en el Singapore FinTech Festival (0325 GMT).

* El Norges Bank publica su Informe de Estabilidad Financiera – 2S 2025 (0830 GMT).

* La miembro del Comité Ejecutivo del BCE Isabel Schnabel interviene en la 9ª Conferencia anual de Mercados Globales de BNP Paribas "Europa reimaginada: el camino hacia el empoderamiento", en Londres (1030 GMT).

* El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, participa en la Conferencia Bancaria Internacional de FIBI 2025 "Compitiendo por el crecimiento: el futuro de Irlanda como centro financiero global", en Dublín (1140 GMT).

* El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, interviene en un panel sobre la respuesta del banco central a la pandemia del COVID-19 en la conferencia monetaria anual del Institute of International Monetary Research (1205 GMT).

* El director de Estabilidad Financiera del BoE, Lee Foulger, pronuncia el discurso de apertura en la 20ª conferencia anual europea sobre bonos del Estado de la Asociación de Mercados Financieros (1345 GMT).

* El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, interviene en la Conferencia del Mercado del Tesoro de EEUU 2025 organizada por la Reserva Federal y el Tesoro (1420 GMT).

* La presidenta de la Fed de Filadelfia, Anna Paulson, interviene en la Novena Conferencia Anual de Fintech del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia (1500 GMT).

* El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller participa en un debate sobre "Pagos" en la Novena Conferencia Anual de Fintech del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia (1520 GMT).

* El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre perspectivas económicas ante el Atlanta Economics Club (1715 GMT).

* El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran participa en una conversación en un acto organizado por la Judge Business School de la Universidad de Cambridge (1730 GMT).

* El Banco de Canadá publica el resumen de deliberaciones de política monetaria del Consejo de Gobierno para la decisión anunciada el 29 de octubre de 2025 (1830 GMT).

* La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, pronuncia un discurso sobre "Perspectivas sobre la economía y el panorama financiero" en la 24ª Conferencia Anual de Banqueros Regionales y Comunitarios de la Reserva Federal de Boston (2100 GMT).

OTROS EVENTOS

* Reunión del Eurogrupo en Bruselas.

* Los ministros de Defensa nórdicos se reúnen en Helsinki para tratar la cooperación y el apoyo continuo a Ucrania. (Hasta el 13 de noviembre)

* El rey de Jordania, Abdalá II, se reúne con los líderes de Vietnam en Hanói durante una visita de Estado de dos días. (Hasta el 13 de noviembre)

* Los 27 ministros de Finanzas de la UE abordan el futuro de las finanzas digitales, el euro digital y el desarrollo de criptomonedas estables (1500 GMT).

* El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, interviene en la Conferencia del Mercado del Tesoro de EEUU 2025, organizada conjuntamente por la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro (1545 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – IPC final mensual, oct: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 0800 Alemania – IPC final interanual, oct: Previsto 2,3; Anterior 2,3.

* 0800 Alemania – IPCA final mensual, oct: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 0800 Alemania – IPCA final interanual, oct: Previsto 2,3; Anterior 2,3.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 7 nov: Anterior -1,9.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 7 nov: Anterior 332,3.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 7 nov: Anterior 163,3.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación hipotecaria, semana 7 nov: Anterior 1.290,8.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 7 nov: Anterior 6,31.

* 1700 Estados Unidos – LSEG IPSOS PCSI, nov: Anterior 52,86.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 3 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 3 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 3 nov.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 3 nov.

*NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración.

MERCADOS FINANCIEROS

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 18 puntos, hasta los 5.753, los futuros del FTSE perdían 2,5 puntos, hasta los 9.935, y los futuros del DAX alemán ganaban 106 puntos, hasta los 24.270, a las 0530 GMT.

* Las bolsas avanzaban en las operaciones asiáticas, mientras el Congreso de EEUU parecía dispuesto a poner fin al cierre federal y los operadores buscaban orientación ante la falta de pistas por parte de los servicios de datos macroeconómicos del Gobierno.

* Los precios del petróleo apenas variaban tras subir en la sesión anterior, ante las expectativas de que el fin del cierre más largo de la historia de la Administración de EEUU pudiera impulsar la demanda en el mayor consumidor de crudo del mundo.

