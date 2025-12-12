Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

( )

*EMPRESAS*

* GIP rechaza ceder poder en el consejo de Naturgy (Expansión)

* Trump refuerza a Repsol con doce yacimientos en el Golfo de México (El Economista)

* Indra compra una participación del 24,8% en la empresa emergente tecnológica FYLA (Reuters)

* Italia reparte 922 MW solares a Acciona, X-Elio, Zelestra y otras ocho empresas españolas (El Economista)

* Bruselas revisará la compra de MasOrange por Francia y retrasa el bonus de 425 millones (El Confidencial)

* Sacyr suscribe un contrato a plazo sobre 10 millones de acciones a 3,74 euros (Reuters)

* Realia adjudica a FCC Construcción un contrato de obra por 15,3 millones de euros (Reuters)

* Vidrala acuerda comprar la chilena Cristalerías Toro por 77 millones de euros (Reuters)

* Inocsa presenta información sobre el impacto del dividendo de GCO para ajustes en el precio de exclusión y venta forzosa (Reuters)

* Oracle se desploma ante unas previsiones sombrías y un aumento del gasto que avivan la preocupación sobre una burbuja de la IA (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Ucrania ha presentado a Estados Unidos un marco revisado de 20 puntos para poner fin a su guerra con Rusia, según declaró el jueves el presidente Volodímir Zelenski, quien añadió que la cuestión de la cesión de territorio sigue siendo un importante escollo en las negociaciones (Reuters)

* Estados Unidos impuso el jueves nuevas medidas contra Venezuela, que abarcan sanciones a tres sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, así como a seis tanqueros y compañías navieras que transportan crudo venezolano (Reuters)

* El número de estadounidenses que solicitaron por primera vez prestaciones por desempleo aumentó la semana pasada en la mayor proporción en casi cuatro años y medio, pero es probable que este aumento no sea indicativo de un debilitamiento significativo de las condiciones del mercado laboral, ya que los datos sobre solicitudes son volátiles en esta época del año (Reuters)

* El Banco Central Europeo propuso el jueves simplificar la regulación bancaria, con el objetivo de reducir la complejidad normativa sin aliviar la carga financiera general, lo que provocó críticas por parte de los prestamistas, que esperaban un mayor alivio (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Aena publica tráfico de pasajeros de noviembre.

* Iberpapel Gestión – Dividendo de 0,4300 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en la reunión del Ecofin en Bruselas.

* Reunión del consejo general del Riksbank (1200 GMT).

* Anna Paulson, presidenta de la Reserva Federal de Filadelfia, expone sus perspectivas económicas ante la Cámara de Comercio del Estado de Delaware (1300 GMT).

* Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, interviene ante el Programa de Mesas Redondas del Centro Inmobiliario de la Universidad de Cincinnati (1330 GMT).

* Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, participa en una conversación moderada en el 39º Simposio Anual de Perspectivas Económicas en la Reserva Federal de Chicago (1535 GMT).

OTROS EVENTOS

* Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin).

* El presidente palestino, Mahmud Abás, se reúne con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – IPC final mensual, nov: Previsto -0,2%; Anterior -0,2%.

* 0800 Alemania – IPC final interanual, nov: Previsto 2,3%; Anterior 2,3%.

* 0800 Alemania – IPC armonizado final mensual, nov: Previsto -0,5%; Anterior -0,5%.

* 0800 Alemania – IPC armonizado final interanual, nov: Previsto 2,6%; Anterior 2,6%.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado 3M/3M, oct: Previsto 0,0%; Anterior 0,1%.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado mensual, oct: Previsto 0,1%; Anterior -0,1%.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado interanual, oct: Previsto 1,4%; Anterior 1,1%.

* 0800 Reino Unido – Servicios mensual, oct: Previsto 0,0%; Anterior 0,2%.

* 0800 Reino Unido – Servicios interanual, oct: Previsto 1,7%; Anterior 1,7%.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial mensual, oct: Previsto 0,7%; Anterior -2,0%.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial interanual, oct: Previsto -1,2%; Anterior -2,5%.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera mensual, oct: Previsto 1,0%; Anterior -1,7%.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera interanual, oct: Previsto -0,1%; Anterior -2,2%.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción mensual, oct: Previsto 0,0%; Anterior 0,2%.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción interanual, oct: Previsto 1,6%; Anterior 1,3%.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes GBP, oct: Previsto -19.300.000.000; Anterior -18.883.000.000.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes no UE, oct: Anterior -6.816.000.000.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) final mensual, nov: Previsto -0,2%; Anterior -0,2%.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) final interanual, nov: Previsto 0,8%; Anterior 0,8%.

* 0845 Francia – Inflación sin tabaco mensual, nov: Anterior 0,1%.

* 0845 Francia – Inflación sin tabaco interanual, nov: Anterior 0,9%.

* 0845 Francia – Índice de inflación sin tabaco, nov: Anterior 119,89.

* 0900 España – IPC mensual final sin desestacionalizar, nov: Previsto 0,2%; Anterior 0,2%.

* 0900 España – IPC interanual final sin desestacionalizar, nov: Previsto 3,0%; Anterior 3,0%.

* 0900 España – IPC armonizado final mensual, nov: Previsto 0,0%; Anterior 0,0%.

* 0900 España – IPC armonizado final interanual, nov: Previsto 3,1%; Anterior 3,1%.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 34 puntos, un 0,59%, los del índice alemán DAX subían 141 puntos, un 0,58%, y los del británico FTSE 100 subían 46,5 puntos, un 0,48%, a las 0600 GMT.

* Las bolsas asiáticas avanzaban tras la fortaleza registrada en Wall Street durante la noche, aunque una nueva caída en el precio de las acciones de Oracle provocó nerviosismo en el sector tecnológico.

* Los precios del petróleo subían el viernes, ante la preocupación por las interrupciones en el suministro venezolano, aunque se mantenían en camino de registrar una caída semanal en un clima de cautela del mercado y el optimismo sobre las perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)