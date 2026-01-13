Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

13 ene (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Caixabank coloca 1.250 millones de euros en bonos sénior no preferentes (Reuters)

* Repsol se ve con ventaja en la tutela impuesta por Trump en Venezuela (Cinco Días)

* Batalla legal entre Santander y AXA por los PPI británicos (Expansión)

* Telefónica prescinde de Boston Consulting para ahorrar costes ⁠tras el plan estratégico (El Confidencial)

* Logista vende su negocio editorial ⁠a Boyacá y pone fin a su alianza (El Economista)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* La decisión del Gobierno de Trump de abrir una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, provocó el lunes la condena de antiguos directores de la Fed y una oleada de críticas por parte de miembros clave ⁠del Partido Republicano de ‌Trump, tras una reprimenda ​pública inusualmente dura por parte de Powell, que calificó la medida de "pretexto" para ganar influencia presidencial sobre los tipos de interés (Reuters)

* Un grupo bipartidista de parlamentarios de ​EEUU visitará Dinamarca esta semana, mientras el presidente Donald Trump amenaza con la toma de Groenlandia, un territorio autónomo del reino de Dinamarca que alberga una base ‌aérea estadounidense (Reuters)

* Trump dijo el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán se enfrentará a un arancel ‌del 25% en cualquier operación comercial con Estados Unidos, mientras Washington sopesa una respuesta ​a la situación en el país asiático, que está viviendo las mayores protestas antigubernamentales en años (Reuters)

* El Gobierno de España endurecerá las normas de alquiler y restringirá los contratos de arrendamiento a medio plazo para contener el aumento de los precios y evitar abusos, mediante un decreto que se aprobará en las próximas semanas, (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Cellnex – Fecha de descuento de dividendo.

* Inmobiliaria del Sur – Dividendo de 0,3500 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Alberto Musalem, presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, interviene en un webcast de MNI sobre la economía de EEUU y cambios de política (1500 GMT).

* Tom Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, habla ante la CFO Society Washington DC (2100 GMT).

OTROS EVENTOS

* Mark Carney, primer ministro de Canadá, viaja a China para tratar comercio, energía, agricultura y seguridad internacional. (Hasta ⁠el 17 de enero)

* Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Turquía, realiza una visita oficial a Portugal.

* Friedrich Merz, canciller de Alemania, se reúne con empresas alemanas en Bengaluru (India) en el segundo día de su visita.

* Lee Jae ​Myung, presidente de Corea del Sur, visita Nara (Japón) para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi. (Hasta el 14 de enero)

* Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, y Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, ofrecen una rueda de prensa tras la bienvenida con honores militares en Berlín (1215 GMT).

* Mark Rutte, secretario general de la OTAN, pronuncia un discurso y responde preguntas en el Foro Global Europa de Renew Europe (1405 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Ventas minoristas BRC interanual , dic: Anterior 1,2.

* 0845 Francia – Balance presupuestario, nov: Anterior -136.170.000.000.

* 1200 Estados Unidos – Índice de optimismo empresarial NFIB , dic: Anterior 99,0.

* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente mensual ajustado , dic: Previsto 0,3; Anterior 0,2.

* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente interanual sin desestacionalizar, dic: Previsto 2,7; Anterior ⁠2,6.

* 1430 Estados Unidos – IPC mensual ajustado, dic: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – IPC interanual sin desestacionalizar , dic: Previsto 2,7; Anterior 2,7.

* 1430 Estados Unidos – Índice de ​precios al consumidor sin desestacionalizar, dic: Anterior 324,122.

* 1430 Estados Unidos – Índice central de IPC ajustado , dic: Anterior 331,068.

* 1430 Estados Unidos – IPC asalariado, dic: Anterior 317,414.

* 1430 Estados Unidos – Ganancias semanales reales mensual , dic: Anterior -0,1.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 10 ene: Anterior 7,1.

* 1600 Estados Unidos – Unidades de ventas de viviendas nuevas , oct: Anterior 800.000.

* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas de viviendas nuevas , oct: Anterior 20,5.

* 1700 Estados Unidos – IPC ‍de la Fed de Cleveland , dic: Anterior 0,1.

* 2000 Estados Unidos – Presupuesto federal, $, dic: Anterior -173.000.000.000.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 5 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 5 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 5 ene.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 5 ene.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 17 puntos, hasta los 6.047, los futuros del FTSE perdían 4,5 puntos hasta los 10.145 y los futuros del DAX alemán ganaban 48 puntos, hasta los 25.580 a las 0530 GMT.

* El repunte de las bolsas ​japonesas impulsaba al alza a los mercados asiáticos, en un contexto de optimismo de los inversores respecto a todo lo relacionado con la inteligencia artificial, mientras que la incertidumbre sobre la independencia de la Reserva Federal favorecía al oro, aunque perjudicaba al dólar.

* Los precios del petróleo ampliaban los avances, ya que la creciente preocupación en torno a Irán y las posibles interrupciones del suministro superaban las perspectivas de aumento del suministro de crudo de Venezuela.

