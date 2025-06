Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

13 jun (Reuters) - *EMPRESAS* * Criteria consuma el cambio y priorizará los dividendos en su plan estratégico (Cinco Días); Criteria renegocia la entrada en Europastry después de archivar la inversión en Celsa (Expansión) * CaixaBank reactiva la compra de deuda para blindar sus resultados (Expansión) * ACS gana una obra en Canadá de más de 1000 millones (Expansión) * Melqart reduce su posición en Grifols al enfriarse la opa (Expansión) * Sacyr sumará 2350 millones con el Puente de Mesina y va a por otras dos autopistas millonarias en Italia (El Economista); Sacyr ultima el megacontrato para el puente de Messina (Expansión) * Sacyr anticipa la salida al mercado de su filial de concesiones Voreantis (EFE) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * Israel lanzó el viernes ataques a gran escala contra Irán, afirmando que sus objetivos eran instalaciones nucleares, fábricas de misiles balísticos y mandos militares y que se trataba del inicio de una operación prolongada para impedir que Teherán construyera un arma atómica (Reuters) * El Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, intentó distanciar el jueves al país de los ataques de Israel contra Irán, que probablemente complicarán los esfuerzos de Trump por alcanzar un acuerdo nuclear con Teherán (Reuters) * Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos permitió el jueves al presidente Donald Trump mantener el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, en medio de las protestas por el endurecimiento de las medidas de control de la inmigración, suspendiendo temporalmente una sentencia de un tribunal inferior que bloqueaba la movilización (Reuters) * Los equipos de rescate buscaban el viernes a personas desaparecidas y restos del avión después de que una aeronave de Air India se estrellara contra una residencia universitaria de una facultad de medicina en la ciudad de Ahmedabad, causando la muerte de más de 240 personas en el peor desastre aéreo del mundo en una década (Reuters) * El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó el jueves las peticiones de convocar elecciones anticipadas, pero prometió una reforma y una investigación externa al PSOE después de que una investigación por corrupción obligara a dimitir a uno de sus principales colaboradores (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Clínica Baviera - Dividendo de 1,5700 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * Reunión del consejo general del Riksbank, el banco central sueco. (1100 GMT) * Discurso de Patrick Montagner, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, en la reunión del "Club Conglomerado Paneuropeo" en Fráncfort, Alemania. (1145 GMT) * Participación del miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Frank Elderson, en una mesa redonda en la Conferencia Anual para Supervisores de Alto Nivel del FMI y el Banco Mundial. (1500 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DECPI=ECI CPI Final MM May 0,1% 0,1% 08:00 Germany DECPIY=ECI CPI Final YY May 2,1% 2,1% 08:00 Germany DEHICP=ECI HICP Final MM May 0,2% 0,2% 08:00 Germany DEHICY=ECI HICP Final YY May 2,1% 2,1% 08:00 Germany DEWPI=ECI Wholesale Price Index MM May -0,1% 08:00 Germany DEWPIY=ECI Wholesale Price Index YY May 0,8% 08:45 France FRHIC=ECI CPI (EU Norm) Final MM May -0,2% -0,2% 08:45 France FRHICY=ECI CPI (EU Norm) Final YY May 0,6% 0,6% 08:45 France FRXTOB=ECI Inflation Ex-Tobacco MM May 0,6% 08:45 France FRXTOY=ECI Inflation Ex-Tobacco YY May 0,8% 08:45 France FRXTBI=ECI Inflation Ex-Tobacco Idx May 119,93 08:45 France FRCPIY=ECI CPI YY NSA May 0,7% 0,7% 08:45 France FRCPIM=ECI CPI MM NSA May -0,1% -0,1% 09:00 Spain ESCPI=ECI CPI MM Final NSA May 0,0% 0,0% 09:00 Spain ESCPIY=ECI CPI YY Final NSA May 1,9% 1,9% 09:00 Spain ESHICP=ECI HICP Final MM May -0,1% -0,1% 09:00 Spain ESHICY=ECI HICP Final YY May 1,9% 1,9% 11:00 Euro Zone EUTBAL=ECI Eurostat Trade NSA, Eur Apr 36.8B 11:00 Euro Zone EUTBSA=ECI Total Trade Balance SA Apr 27.90B 11:00 Euro Zone EUIP=ECI Industrial Production MM Apr -1,7% 2,6% 11:00 Euro Zone EUIPY=ECI Industrial Production YY Apr 1,4% 3,6% 16:00 United States USUMSP=ECI U Mich Sentiment Prelim Jun 53,5 52,2 16:00 United States USUMCP=ECI U Mich Conditions Prelim Jun 59,4 58,9 16:00 United States USUMEP=ECI U Mich Expectations Prelim Jun 49,0 47,9 16:00 United States USUM1P=ECI U Mich 1Yr Inf Prelim Jun 6,6% 16:00 United States USUM5P=ECI U Mich 5-Yr Inf Prelim Jun 4,2% MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 93 puntos, un 1,73%, los del índice alemán DAX descendían 394 unidades, un 1,66%, y los del británico FTSE 100 caían 32 puntos, un 0,36%, a las 0500 GMT. * Las bolsas asiáticas se desplomaban el viernes, arrastradas por la caída de los futuros de Wall Street, después de que Israel lanzara un ataque militar contra Irán, lo que llevaba a los inversores a refugiarse en activos seguros como el oro y el franco suizo. * Los precios del petróleo subían más de un 9% el viernes y alcanzaban su nivel más alto en casi cinco meses, después de que Israel atacara Irán, lo que provocó un aumento drástico de las tensiones en Oriente Próximo y aumentó la preocupación por la interrupción del suministro de petróleo. 