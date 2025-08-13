Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

13 ago (Reuters) -

EMPRESAS

Santander se alía con OpenAI para acelerar su estrategia en IA y Datos (Expansión)

Un fondo ultima la compra de Parque Corredor en Madrid (Cinco Días)

Masorange negocia vender una cartera de pleitos fiscales al fondo Fortress (Expansión)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

Pequeños grupos de soldados rusos avanzaron el martes hacia el interior de Ucrania oriental, antes de la cumbre entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, que los líderes europeos temen que pueda terminar con una paz impuesta a una Ucrania reducida (Reuters)

Los inversores apuestan cada vez más por una bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre, tras el ligero repunte de la inflación del mes pasado, que indicó que, hasta ahora, el impacto de los aranceles impositivos del presidente Donald Trump sobre las importaciones en los precios de los productos ha sido limitado (Reuters)

Aviones y tanques israelíes siguieron bombardeando durante la noche las zonas orientales de la ciudad de Gaza, causando la muerte de al menos 11 personas, según informaron testigos y médicos el martes, mientras el líder de Hamás, Khalil Al-Hayya, llegaba a El Cairo para mantener conversaciones destinadas a reactivar el plan de alto el fuego respaldado por Estados Unidos (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

Grifols- Dividendo de 0,15 euros por acción. Fecha de pago.

BANCOS CENTRALES

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, interviene ante la Cámara de Comercio de Greenville. (1130 GMT)

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre las perspectivas económicas antes de un evento organizado por la Fed de Atlanta en asociación con la Autoridad de Desarrollo Económico del Condado de Franklin, en Red Bay, Alabama. (1730 GMT)

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión moderada de preguntas y respuestas antes del evento "Perspectiva Regional, Impacto Nacional: un Almuerzo de Política Monetaria con la Fed de Chicago" organizado por la Cámara de Comercio del Gran Springfield. (1700 GMT)

Resumen de las deliberaciones de política monetaria del Banco de Canadá por parte del Consejo de Gobierno para la decisión de política que se anunció dos semanas antes.

(1730 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Country RIC Indicator Period Reuters Prior Time /Region Name d Poll 08:00 Germany DECPI CPI Final MM Jul 0.3% 0.3% =ECI 08:00 Germany DECPI CPI Final YY Jul 2.0% 2.0% Y=ECI 08:00 Germany DEHIC HICP Final MM Jul 0.4% 0.4% P=ECI 08:00 Germany DEHIC HICP Final YY Jul 1.8% 1.8% Y=ECI 09:00 Spain ESCPI CPI MM Final Jul -0.1% =ECI NSA 09:00 Spain ESCPI CPI YY Final Jul 2.7% Y=ECI NSA 09:00 Spain ESHIC HICP Final MM Jul -0.4% P=ECI 09:00 Spain ESHIC HICP Final YY Jul 2.7% Y=ECI 13:00 United USMGA MBA Mortgage 8 3.1% States =ECI Applications Aug, w/e 13:00 United USMGM Mortgage 8 253.4 States =ECI Market Index Aug, w/e 13:00 United USMGP MBA Purchase 8 158.0 States I=ECI Index Aug, w/e 13:00 United USMGR Mortgage 8 777.4 States =ECI Refinance Aug, Index w/e 13:00 United USMG= MBA 30-Yr 8 6.77% States ECI Mortgage Rate Aug, w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly 8 -3,029M States C=ECI Crude Stk Aug, w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly 8 -0,565M States D=ECI Dist.

Stk Aug,

w/e

16:30 United USOIL EIA Wkly Gsln 8 -1,323M

States G=ECI Stk Aug,

w/e

16:30 United USOIR EIA Wkly Refn 8 1,5%

States U=ECI Util Aug,

w/e

17:00 United USIPS LSEG IPSOS Aug 53.80

States O=ECI PCSI

MERCADOS FINANCIEROS

Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 22 puntos hasta los 5377, los futuros del FTSE sumaban 21 puntos hasta los 9172,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 110 puntos hasta los 24.222 a las 04:30 GMT.

Las bolsas asiáticas subían y el dólar estadounidense cotizaba a la baja, ya que los últimos datos macroeconómicos mostraron la resistencia de las principales economías y la necesidad de que los bancos centrales mantengan su política monetaria acomodaticia.

Los precios del petróleo se mantenían estables, a la espera de datos más claros sobre las reservas estadounidenses y de la próxima reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)