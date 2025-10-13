Buenos días en los mercados: informe de preapertura

13 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* El Gobierno español ultima un paquete de créditos al 0% para Defensa, con 4200 millones para Indra (El Confidencial); Indra, General Dynamics y Sener lideran la ola de fichajes en Defensa (Expansión)

* Técnicas Reunidas avanza en un gran pedido en Kuwait de 5600 millones (Expansión)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Donald Trump recibirá una bienvenida de héroe en el Parlamento de Israel el lunes, el cuarto día del frágil alto el fuego en Gaza que el presidente de Estados Unidos ayudó a negociar, en el que se prevé la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos. (Reuters)

* El crecimiento de las exportaciones de China se aceleró en septiembre, impulsado por fabricantes que encontraron compradores en mercados más allá de Estados Unidos, mientras parecía alejarse la posibilidad de cerrar un acuerdo arancelario con el presidente Donald Trump. (Reuters)

* El representante comercial de Estados Unidos Jamison Greer dijo el domingo que Washington contactó con China para mantener una llamada telefónica después del anuncio de que Pekín iba a aumentar sus controles de exportación de tierras raras, pero los gobernantes chinos pospusieron la conversación, mientras que China acusó a Estados Unidos de aplicar un "doble rasero". (Reuters)

* La Presidencia francesa anunció el domingo la nueva formación del gabinete del primer ministro Sébastien Lecornu, que volvió a nombrar ministro de Economía a Roland Lescure, estrecho aliado de Emmanuel Macron. (Reuters)

AGENDA

MERCADOS

* Cierre del mercado en EEUU, Día de Colón.

BANCOS CENTRALES

* Megan Greene, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, pronunciará el discurso de apertura en la conferencia anual de la Sociedad de Economistas Profesionales. (1105 GMT)

* La presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Claudia Buch, realiza una declaración introductoria en la audiencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. (1500 GMT)

* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, hablará sobre las perspectivas económicas ante la 67ª Reunión Anual de la Asociación Nacional de Economía de Empresa. (1655 GMT)

* Catherine Mann, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, hablará ante la Asociación Nacional de Economistas de EEUU en una conferencia sobre la divergencia de la política monetaria y las guerras de divisas. (2110 GMT)

* Charla con el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia, Andrew Hauser, en el NYU Money Marketeers.

(2145 GMT) OTROS EVENTOS * Festivo en las comunidades autónomas españolas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, y Extremadura, así como Melilla. * Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. (Hasta el 18 de octubre) * El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, recibe a sus homólogos de la Liga de Estados Árabes en la séptima sesión del Foro de Cooperación Ruso-Árabe. (1200 GMT) * El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Liubliana y participa en la 71ª Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. * El viceprimer ministro ruso, Alexéi Overchuk, visitará la capital azerbaiyana, Bakú, para mantener conversaciones sobre transporte, logística y cuestiones energéticas con el viceprimer ministro azerbaiyano, Shahin Mustafayev, y el ministro iraní de Carreteras y Desarrollo Urbano, Farzana Sadiq. (Hasta el 14 de octubre) * Reunión informal de ministros de Comercio de la UE. (Hasta el 14 de octubre) MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 18 puntos, un 0,32%, los del índice alemán DAX subían 86 puntos, un 0,35% y los del británico FTSE 100 bajaban 3 puntos, un 0,03%. * Los precios del petróleo subían el lunes después de tocar mínimos de cinco meses en la sesión anterior, ya que los inversores esperaban que las posibles conversaciones entre los presidentes de Estados Unidos y China puedan aliviar las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. * Las bolsas de Asia perdían terreno el lunes después de que los nuevos roces de la guerra comercial entre Estados Unidos y China asustaran a unos mercados con valoraciones ya elevadas, aunque llegaron señales de que la aversión al riesgo se había estabilizado con el repunte de los futuros de Wall Street. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)