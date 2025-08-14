Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

14 ago (Reuters) -

La CNMC suprime la regulación que obliga a Telefónica a alquilar su fibra (Expansión)

La marca hotelera de Meliá y Nadal aterrizará en Argentina (Expansión)

Norges Bank reduce posiciones en Repsol, Unicaja y Solaria (Cinco Días)

BBVA amortizará anticipadamente sus obligaciones sénior no preferentes con vencimiento en 2026 (Reuters)

Turkish ya tiene vía libre para comprar el 26% de Air Europa tras esquivar el 'escudo antiopas' (El Economista)

Dia explora incorporar servicios de pagos en la tarjeta de fidelización del Club Dia (Cinco Días)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con "severas consecuencias" si el mandatario ruso, Vladimir Putin, bloquea la paz en Ucrania, pero también dijo el miércoles que una reunión entre ambos podría llevar rápidamente a una segunda que incluya al líder de Ucrania (Reuters)

Probablemente falten semanas para que el Gobierno de Donald Trump anuncie los resultados de una investigación sobre las importaciones de productos farmacéuticos y los nuevos aranceles de Estados Unidos específicos para el sector, dijeron cuatro fuentes oficiales y del sector, más tarde de lo prometido inicialmente, ya que el presidente estadounidense se está centrando en otros asuntos (Reuters)

La probabilidad de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal en septiembre se considera ahora cercana al 100%, después de que nuevos datos mostraran que la inflación estadounidense aumentó a un ritmo moderado en julio y de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijera que creía posible un agresivo recorte de medio punto porcentual, dadas las débiles cifras de empleo recientes (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, participa en una conversación en un seminario web organizado por la Asociación Nacional de Economía Empresarial. (1800 GMT)

El Banco Central de Noruega anuncia su decisión sobre los tipos de interés. (0800 GMT)

OTROS EVENTOS

Paraguay recibirá al presidente de Taiwán, Lai Ching-te.

El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, visitará Kirguistán.

El dólar estadounidense se veía presionado por las apuestas a que la Reserva Federal reanudará el recorte de los tipos de interés el mes que viene, lo que impulsaba al bitcóin a un máximo histórico, mientras que el vertiginoso repunte de las bolsas regionales se tomaba un respiro.

Los precios del petróleo subían el jueves mientras los inversores mostraban cautela ante la posibilidad de que la cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania, que se celebrará el viernes, conduzca a una relajación de las sanciones al crudo ruso e incluso pueda dar lugar a nuevas medidas contra los compradores, mientras que las débiles perspectivas del mercado limitaban las ganancias.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)