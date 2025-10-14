Buenos días en los mercados: informe de preapertura

14 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* Indra copa el 100% de los nuevos créditos estatales de 4700 millones para Defensa (El Economista)

* Mapfre afronta una demanda en Perú de 373 millones por coberturas de la pandemia (El Economista)

* Cuenta atrás para iniciar el cierre de Almaraz con la negociación entre Gobierno y eléctricas bloqueada (El País)

* Cellnex realizará una amortización de un 3,41% de su capital (Reuters)

* La oferta de Sirt con Huawei se impone a Telefónica en la mega red de fibra de la Generalitat (Expansión)

* Telefónica y el ‘unicornio’ Factorial se alían en el negocio de digitalización de las pymes (Cinco Días)

* España salva la madrileña Aldesa, cuyo dueño chino fue vetado por EEUU (El Confidencial)

* España se perfila como el país candidato para la tercera planta europea del fabricante chino BYD (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Estados Unidos y China comenzarán el martes a cobrar tasas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo que transportan todo tipo de mercancías, desde juguetes navideños hasta petróleo crudo, lo que convierte a alta mar en un frente clave en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo (Reuters)

* Hamás liberó el lunes a los últimos rehenes israelíes que quedaban en Gaza en virtud de un acuerdo de alto el fuego e Israel envió a casa autobuses llenos de detenidos palestinos, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaraba el fin de la guerra de dos años que ha trastornado todo Oriente Medio (Reuters)

* El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que se reuniría con el presidente estadounidense, Donald Trump, el viernes en Washington, donde ambos discutirían la defensa aérea y la capacidad de ataque a larga distancia de Ucrania (Reuters)

AGENDA

* BANCOS CENTRALES

Discurso de Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE, en la serie de conferencias "¿Qué futuro le espera al euro digital?", organizada por los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). (0950 GMT)

* Alan Taylor, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, intervendrá y participará en una charla con Gillian Tett en el King's College de Cambridge. (1200 GMT)

* La vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, participa en un debate en la reunión anual de miembros del Instituto de Finanzas Internacionales de 2025. (1245 GMT)

* Alan Taylor, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, hablará en el King's College de Cambridge sobre la divergencia de políticas. (1400 GMT)

* François Villeroy de Galhau y Sharon Donnery, del BCE, intervendrán en el Foro Mundial sobre Regulación de Bloomberg. (1600 GMT)

* Charla con la vicegobernadora sénior del Banco de Canadá, Carolyn Rogers, en la Cumbre Empresarial de la Columbia Británica del Business Council of British Columbia.

(1610 GMT) * El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla sobre las perspectivas económicas y la política monetaria en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial. (1620 GMT) * El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, interviene en la reunión anual del Instituto de Finanzas Internacionales. (1630 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, interviene y participa en una sesión de preguntas y respuestas ante la Cámara de Comercio del Gran Boston. (1930 GMT) * Charla con el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia, Andrew Hauser, en el NYU Money Marketeers. (2145 GMT) OTROS EVENTOS * El Instituto de Finanzas Internacionales celebra su reunión anual mientras los líderes financieros se reúnen en Washington D.C. para la reunión anual del FMI y el Banco Mundial (hasta el 17 de octubre). * El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al presidente de Argentina, Javier Milei, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina. * Reunión de los ministros de Comercio de la UE, en la que se debatirán las relaciones entre la UE y EEUU, la seguridad económica y las negociaciones comerciales en curso (0600 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country/Re RIC Indicator Per Reu Prior al gion Name iod ter Tim s e Pol l 01: United GBBRC=E BRC Retail Sep 2,9% 01 Kingdom CI Sales YY 08: Germany DECPI=E CPI Final Sep 0,2 0,2% 00 CI MM% 08: Germany DECPIY= CPI Final Sep 2,4 2,4% 00 ECI YY% 08: Germany DEHICP= HICP Final Sep 0,2 0,2% 00 ECI MM% 08: Germany DEHICY= HICP Final Sep 2,4 2,4% 00 ECI YY% 08: United GBCCU=E Claimant Sep 17.400 00 Kingdom CI Count Unem Chng 08: United GBILOU= ILO Aug 4,7 4,7% 00 Kingdom ECI Unemployme% nt Rate 08: United GBEMP=E Employment Aug 232.000 00 Kingdom CI Change 08: United GBAVGW= Avg Wk Aug 4,7 4,7% 00 Kingdom ECI Earnings% 3M YY 08: United GBAVGX= Avg Aug 4,7 4,8% 00 Kingdom ECI Earnings% (Ex-Bonus) 08: United GBPYR=E HMRC Sep -8000 00 Kingdom CI Payrolls Change 11: Germany DEZEWS= ZEW Oct 40. 37.3 00 ECI Economic 5 Sentiment 11: Germany DEZEWC= ZEW Oct -74 -76.4 00 ECI Current .2 Conditions 12: United USOPIN= NFIB Sep 100.8 00 States ECI Business Optimism Idx 14: United USREDY= Redbook YY 11 5.8% 55 States ECI Oct , w/e 17: United US6MAT= 6M Bill 14 78.682.800.100 30 States ECI Auc - TA Oct 17: United US6MAH= 6M Bill 14 3.695% 30 States ECI Auc - HR Oct 17: United US6MAB= 6M Bill 14 3.040 30 States ECI Auc - BTC Oct 17: United US6MAA= 6M Bill 14 3.050% 30 States ECI Auc - HAP Oct 20: United US3MAT= 3M Bill 14 88.125.303.900 00 States ECI Auc - TA Oct 20: United US3MAB= 3M Bill 14 2.910 00 States ECI Auc - BTC Oct 20: United US3MAA= 3M Bill 14 20.890% 00 States ECI Auc - HAP Oct *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 14 puntos, hasta los 5560, los futuros del FTSE perdían 23 puntos, hasta los 9460, y los futuros del DAX alemán caían 79 puntos, hasta los 24.409, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas vacilaban, mientras los indicios de que Estados Unidos y China se estaban preparando para mantener negociaciones comerciales este mes se veían atenuados por la incertidumbre sobre si ambos países podrían alcanzar un acuerdo duradero. * Los precios del petróleo subían, después de que los indicios de un deshielo en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China reforzaran la confianza del mercado y aliviaran las preocupaciones sobre la demanda mundial de combustible. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)