Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

14 nov (Reuters) -

Repsol sopesa fusionar su unidad de exploración y producción con APA, según Bloomberg News (Reuters)

Telefónica presentará siete ERE para reducir hasta 7.000 empleos; El plan afectará al centro corporativo, a Movistar+ y a otras cinco filiales (Expansión)

Colonial aumenta un 88% su beneficio neto en el tercer trimestre (Reuters)

ACS aumenta un 8,3% su beneficio neto a nueve meses (Reuters)

Inditex reduce un 13% el beneficio de la venta online en los mercados donde no tiene tiendas (Cinco Días)

RBC rebaja la recomendación de Sabadell a "igual a sector" desde "sobreponderar" y eleva el precio objetivo a 3,3 euros desde 3,05 (Reuters)

Ferrovial coloca 400 millones de euros en bonos convertibles (Reuters)

El presidente y el CEO de Telefónica compran un millón de euros en acciones (El Economista)

Iberdrola incrementará un 50% sus inversiones en Euskadi en el período 2025-28 (Reuters)

La CNMC autoriza sin condiciones la compra del 89,68% de Hispasat por parte de Indra por 725 millones (Cinco Días)

Aena mantiene su propuesta de inversión tras el rechazo de la enmienda en el Congreso español (Reuters)

Merlin Properties aumenta un 158,8% su beneficio neto a nueve meses (Reuters)

Talgo registra un ebitda negativo de 3,3 millones de euros a nueve meses (Reuters)

CAF aumenta un 66% su beneficio neto a nueve meses (Reuters)

Amrest reduce un 42,2% su beneficio neto en el tercer trimestre (Reuters)

La italiana Enel eleva sus previsiones de beneficio neto para todo el año (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

Un número cada vez mayor de responsables de la Reserva Federal se están mostrando reticentes a seguir relajando la política monetaria, alegando preocupaciones por la inflación y señales de relativa estabilidad en el mercado laboral tras dos recortes de tipos de interés en EEUU este año, lo que ha contribuido a que las probabilidades de una reducción de los costes de financiación en diciembre, según los mercados financieros, se sitúen por debajo del 50% (Reuters)

La producción industrial y las ventas minoristas de China crecieron en octubre a su ritmo más débil en más de un año, lo que aumenta la presión sobre los responsables económicos para que reformen la economía impulsada por las exportaciones, valorada en 19 billones de dólares, ya que la guerra comercial con EEUU y la débil demanda interna aumentan los riesgos para el crecimiento (Reuters)

El presidente Volodímir Zelenski visitó el jueves a los soldados cerca del frente sureste de Ucrania y advirtió de la necesidad de reforzar las líneas tras perder terreno en batallas cada vez más intensas lejos de la principal ofensiva de Rusia en el este (Reuters)

El Gobierno salva in extremis la derogación del calendario de cierre de nucleares por la abstención de Junts (La Vanguardia)

AGENDA

EMPRESAS

Amrest publica resultados 3TR tras el cierre del mercado.

BANCOS CENTRALES

La vicegobernadora del Riksbank, Anna Seim, habla sobre los impulsores de la corona sueca en un seminario de desayuno en el Riksbank (0700 GMT).

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, participa en el Diálogo de responsables de política del Singapore Fintech Festival (0700 GMT).

Discurso de apertura del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Frank Elderson en el 6º Foro del BCE sobre Supervisión Bancaria “Resiliencia en tiempos de disrupción” (1030 GMT).

La supervisora jefe del BCE, Claudia Buch, participa en el panel “Finanzas y fronteras: geopolítica y banca” en el 6º Foro del BCE sobre Supervisión Bancaria “Resiliencia en tiempos de disrupción” (1100 GMT).

Reunión del Consejo General del Riksbank (1200 GMT).

Intervención del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Frank Elderson en el Día de Finanzas de la COP30 (1330 GMT).

El miembro del Comité Ejecutivo del BCE Philip Lane participa en un panel de política en el Taller sobre Macroeconomía y Finanzas Internacionales en Zúrich (1500 GMT).

El presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, habla sobre política monetaria y perspectivas en la conferencia “Energía y economía: la geografía de los flujos de energía” (1505 GMT).

La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, participa en un coloquio en la conferencia “Energía y economía: la geografía de los flujos de energía” (1930 GMT).

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación moderada en la conferencia anual de la APPAM en Seattle (2020 GMT).

OTROS EVENTOS

Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Presupuesto) de la UE en Bruselas.

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, visita Tallin para reunirse con el primer ministro estonio, Kristen Michal, con foco en cooperación bilateral, Rail Baltica, energía y defensa, y seguridad regional (0800 GMT).

El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, antes de una reunión en la cancillería de Berlín (1200 GMT).

Los ministros de Defensa del Grupo de los Cinco (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Polonia) se reúnen en Berlín para discutir ayuda adicional a Ucrania; la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, también asiste (1300 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

0845 Francia – IPC (norma UE) final mensual, oct: Previsto 0,1; Anterior 0,1.

0845 Francia – IPC (norma UE) final interanual, oct: Previsto 0,9; Anterior 0,9.

0845 Francia – Inflación sin tabaco mensual, oct: Anterior -1,0.

0845 Francia – Inflación sin tabaco interanual, oct: Anterior 1,1.

0845 Francia – Índice de inflación sin tabaco, oct: Anterior 119,81.

0845 Francia – IPC interanual sin desestacionalizar, oct: Previsto 1,0; Anterior 1,0.

0845 Francia – IPC mensual sin desestacionalizar, oct: Previsto 0,1; Anterior 0,1.

0900 España – IPC mensual final sin desestacionalizar, oct: Previsto 0,7; Anterior 0,7.

0900 España – IPC interanual final sin desestacionalizar, oct: Previsto 3,1; Anterior 3,1.

0900 España – IPC armonizado final mensual, oct: Previsto 0,5; Anterior 0,5.

0900 España – IPC armonizado final interanual, oct: Previsto 3,2; Anterior 3,2.

1100 Eurozona – Empleo preliminar interanual, 3TR: Previsto 0,5; Anterior 0,6.

1100 Eurozona – Empleo preliminar trimestral, 3TR: Previsto 0,1; Anterior 0,1.

1100 Eurozona – Comercio Eurostat sin desestacionalizar, EUR, sep: Anterior 1.000.000.000.

1100 Eurozona – Balanza comercial total ajustada, sep: Anterior 9.700.000.000.

1100 Eurozona – PIB estimación avance trimestral, 3TR: Previsto 0,2; Anterior 0,2.

1100 Eurozona – PIB estimación avance interanual, 3TR: Previsto 1,3; Anterior 1,3.

1200 Eurozona – Activos de reserva total, oct: Anterior 1.622.220.000.000.

1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera, oct.

1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual, oct.

1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual, oct.

1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía interanual, oct: Previsto 2,6.

1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía mensual, oct.

1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía/transporte interanual, oct.

1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía/transporte mensual, oct.

1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual, oct: Previsto 0,2.

1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual, oct: Previsto 0,3.

1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, oct.

1430 Estados Unidos – Control minorista, oct.

1600 Estados Unidos – Inventarios mayoristas (anual), mensual revisado, ago: Previsto -0,2; Anterior -0,2.

1600 Estados Unidos – Ventas mayoristas mensual, ago: Previsto 0,4; Anterior 1,4.

MERCADOS FINANCIEROS

Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 14 puntos, hasta los 5.736, los futuros del FTSE perdían 40 puntos, hasta los 9.801, y los futuros del DAX alemán ganaban 53 puntos, hasta los 24.164, a las 0530 GMT.

Las bolsas asiáticas se hundían, sumándose a la ola de ventas global, después de que los comentarios agresivos de los responsables de la Reserva Federal enfriaron las esperanzas de una bajada de tipos en EEUU el mes que viene, mientras que la agenda de datos, aún confusa, aumentaba la inquietud.

Los precios del petróleo subían ante los temores sobre el suministro, después de que un ataque con drones ucranianos alcanzara un depósito de petróleo en el puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, un importante centro de exportación.

